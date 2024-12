L'oroscopo per la settimana dal 9 al 15 dicembre fa un rendiconto su queste giornate di fine autunno, in cui il freddo pungente porta i nati dell'Ariete a sognare la neve. Questo segno zodiacale, inoltre, è premiato dalle stelle con il 1° posto in classifica, al contrario il Toro è penalizzato e si ritrova in ultima posizione.

Inoltre, l’Oroscopo settimanale prevede un periodo di grande dinamismo per i nati sotto il segno del Cancro, mentre i Leone dovranno affrontare giornate particolarmente intense e ricche di impegni.

La settimana dei segni secondo l'oroscopo: classifica flop e top

Toro: 12° posto. L'oroscopo settimanale al 15 dicembre 2024 vi marchia con un pessimo 'ko'. Le oscillazioni d’umore non mancheranno, soprattutto per chi vive con ansia il periodo delle festività e le relative spese. Non lasciate che i pensieri negativi vi trascinino giù: mantenete la calma e concentratevi su ciò che vi rende felici. Nel fine settimana un incontro speciale potrebbe regalarvi un momento di svolta e riportare entusiasmo e leggerezza. Avventure e sorprese sono dietro l’angolo, ma siate pronti anche a gestire piccole complicazioni.

C’è un po’ di fatica e confusione nell’aria, probabilmente dovuta ai numerosi impegni che richiedono la vostra attenzione, soprattutto sul piano lavorativo.

Alcuni di voi sono impegnati a consegnare un progetto, a concludere un periodo di prova o a superare una fase di praticantato per ottenere una conferma e avanzare nella propria carriera. Le cose, però, non sembrano scorrere lisce. Potreste incontrare rallentamenti, ostacoli burocratici o persone che oppongono resistenza alle vostre richieste.

Un confronto significativo con un superiore o con una controparte potrebbe emergere verso venerdì 13.

Leone: 11° posto. Una settimana impegnativa vi attende, soprattutto in ambito familiare, dove potrebbero emergere richieste di maggiore partecipazione. La voglia di festeggiare sarà inizialmente poca, e tutto sembrerà più complicato del solito.

Da metà settimana, però, l’umore migliorerà, riportando armonia e serenità. L’amore tornerà a brillare, e i single potranno divertirsi esplorando nuovi ambienti e conoscendo persone interessanti. Non prendete esempio da chi non sta conducendo una vita sana e gioiosa. Se volete avere successo e bellezza, dovreste assicurarvi di frequentare gente attiva, incoraggiante e che non si arrende mai dinanzi ad una difficoltà.

Scorpione: 10° posto. Un sentimento nascente potrebbe portarvi a riflettere su un’amicizia speciale, ma è ancora presto per dichiararsi. Sul fronte lavorativo o scolastico, le difficoltà non mancheranno, ma riceverete un supporto inaspettato. Per le coppie di lunga data, qualche incomprensione potrebbe emergere, ma con impegno e dialogo si potrà superare ogni cosa.

In cucina, prestate attenzione a possibili distrazioni: la prudenza non è mai troppa.

Sagittario 9° posto. La settimana sarà caratterizzata da cambiamenti. Sentirete il desiderio di rinnovarvi, magari con un nuovo taglio di capelli o uno stile diverso. Saranno giorni significativi che influenzeranno positivamente il vostro futuro. Controllate, però, le tentazioni alimentari, soprattutto con i dolci, per evitare eccessi. Le attività in famiglia vi regaleranno momenti di unione e calore.

Acquario: 8° posto. Una situazione complicata potrebbe turbare l’armonia familiare, ma affrontandola con prudenza riuscirete a riportare la serenità. Fate attenzione a persone poco sincere nel vostro giro di amicizie e cercate di non prendere decisioni affrettate.

Le spese saranno numerose, ma con un’attenta pianificazione riuscirete a gestirle al meglio. Dedicate più tempo al riposo, magari concedendovi una tisana rilassante per allentare la tensione.

Vergine: 7° posto. Gli impegni continueranno a occupare gran parte della settimana, ma la prospettiva di una pausa rigenerante vi darà la motivazione necessaria per affrontare tutto con determinazione. Lunedì e martedì saranno giornate favorevoli per gli investimenti e gli acquisti, purché fatti con criterio. Rivolgetevi a coloro che hanno conseguito l'obiettivo che desiderate raggiungere. Solo così potrete ambire al successo e alla felicità interiore. Nel weekend fate attenzione a non dimenticare impegni importanti.

Prendetevi cura del vostro corpo con un'alimentazione sana e bilanciata, concedendovi degli sgarri di tanto in tanto.

Capricorno: 6° posto. Alcune tensioni potrebbero emergere con chi vi circonda, ma sarà importante non lasciare che il giudizio altrui influenzi il vostro stato d’animo. Durante il weekend, evitate impegni stressanti e dedicatevi a ciò che vi rilassa. Chi è in una relazione avrà l’opportunità di chiarire i propri sentimenti e rafforzare il legame, oppure di voltare pagina. In famiglia troverete momenti di condivisione che vi aiuteranno a ritrovare equilibrio.

Non lasciatevi scoraggiare da una fase che potrebbe sembrarvi più impegnativa del solito. Anche se le difficoltà aumentano, state seguendo la direzione giusta.

Se avete scadenze, progetti da consegnare o obiettivi da raggiungere, continuate a impegnarvi, perché il risultato sarà positivo. Lo stesso vale per chi di voi è in attesa di risposte o sta affrontando un periodo di prova o praticantato: la perseveranza sarà premiata. L’inizio della settimana potrebbe portarvi buone notizie, magari legate a un cambio di referenti in un progetto che potrebbe rivelarsi vantaggioso per voi.

Gemelli: 5° posto. Questa settimana vi mostrerete particolarmente generosi e disponibili verso chi vi è vicino. Una persona cara potrebbe avere bisogno del vostro sostegno emotivo, e voi saprete offrirlo con grande empatia. Mercoledì e giovedì saranno giornate ideali per avviare nuovi progetti, pianificare viaggi o dare il via a iniziative interessanti per il futuro.

In famiglia, il vostro impegno sarà particolarmente apprezzato, mentre nel weekend potreste ricevere una notizia inaspettata da un parente.

Bilancia: 4° posto. L'oroscopo prevede una settimana tranquilla e priva di grandi scossoni. Ogni preoccupazione recente si dissolverà, lasciando spazio a una ritrovata serenità. Le coppie che hanno superato momenti di solitudine potranno finalmente godere di un amore stabile e appagante. Sul lavoro, però, evitate di sovraccaricarvi: organizzate le vostre attività in modo più efficiente per preservare energia e buonumore. In famiglia ci saranno piccole richieste che richiederanno la vostra attenzione.

È il momento ideale per dare il via a nuove iniziative lavorative e per piantare i semi di progetti che potrebbero crescere nel prossimo futuro.

Dalla richiesta di un’opportunità in azienda a un primo contatto per una nuova collaborazione, tutto appare possibile. Un colloquio importante o confronto professionale potrebbe segnare le giornate di metà settimana. La vostra grinta e il vostro approccio ottimista agli affari vi aiuteranno a raggiungere i risultati sperati. Rafforzare l’aspetto economico sembra essere il vostro obiettivo primario, e con l’impegno che state dimostrando, le possibilità di successo sono concrete.

Cancro: 3° posto. La settimana sarà dinamica e positiva. Le stelle si predispongono in modo da offrirvi l’occasione di partire con il piede giusto. Quindi, sin da lunedì noterete che ogni cosa andrà a buon fine. Sul versante amoroso, le coppie vivranno momenti di grande complicità, mentre i cuori solitari avranno l’opportunità di vivere flirt emozionanti e senza impegno.

Questo periodo si rivela favorevole anche per chi sogna dei cambiamenti radicali, come un matrimonio o la nascita di un figlio. Attenzione, però, a non esagerare a tavola: una dieta equilibrata sarà la chiave per mantenere energia e buonumore. Dovreste coltivare delle sane abitudini quotidiane, in modo da mantenere un'immagine di successo e, soprattutto, per stare bene interiormente.

Pesci: 2° posto. L’amore tornerà al centro della scena per le coppie di lunga data che hanno superato momenti difficili. I single, invece, ritroveranno fiducia in sé stessi e nuove possibilità di incontro. I primi giorni della settimana potrebbero risultare faticosi e apparentemente complicati, ma con un po’ di pazienza e determinazione, riuscirete a superare ogni ostacolo e a ritrovare serenità.

Siete un vulcano di idee e proposte, sempre pronti a innovare e a proporre soluzioni creative. Tuttavia, vi trovate a dover fare i conti con un ambiente circostante che non sempre marcia al vostro stesso ritmo. Alcuni di voi sentono il bisogno di liberarsi da una posizione che finora non ha permesso grandi slanci o che, in certi casi, vi ha limitato nelle possibilità. Questo può riguardare chi di voi è in attesa di un rinnovo, di un cambio di ruolo, di maggiori responsabilità o di avere finalmente più potere decisionale su un progetto che vi sta a cuore.

Ariete: 1° posto. Sarete in prima linea. Nessuno riuscirà ad oscurare il vostro talento e la vostra bellezza interiore. Cercate di sorridere a più non posso, alla faccia di chi vi vuole male!

La voglia di immergervi nell’atmosfera natalizia vi renderà particolarmente attivi e creativi. Nonostante i numerosi impegni, riuscirete a mantenere un atteggiamento contagioso e a trasmettere entusiasmo a chi vi circonda. Insieme a una persona speciale organizzerete dettagli e attività per il weekend, sognando una meritata pausa invernale immersi nella neve.