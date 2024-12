L'oroscopo della giornata di giovedì 5 dicembre annuncia piacevoli sorprese per l'Acquario, aiutato dalla Luna in congiunzione, mentre la Bilancia sarà più pacifica nei confronti del partner. Il Leone non dovrà essere troppo pressante in amore, mentre l'Ariete sarà concentrato sui propri progetti.

Previsioni oroscopo giovedì 5 dicembre 2024 con pagelle

Ariete: parte centrale della settimana redditizia per voi nativi del segno. Saprete avere cura dei vostri progetti, che in questo periodo in particolare, assumeranno maggior valore da parte vostra.

In amore la Luna sarà benefica nei vostri confronti, ma con Venere in quadratura, faticherete a scrollarvi di dosso questo vostro malumore. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale altalenante secondo l'Oroscopo. Vi piacerebbe poter dedicare un po’ di tempo solo per voi, ma avrete delle responsabilità da portare avanti, e non potrete fare finta di niente. Anche in ambito lavorativo dovrete dimostrarvi più responsabili in quel che fate, affinché i vostri progetti possano andare avanti. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo convincente in amore per voi, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario. Riuscirete a vedere meglio l'amore intorno a voi, costruendo un rapporto migliore insieme alle persone che amate.

Sul posto di lavoro ci saranno alcuni imprevisti da affrontare per poter andare avanti. Non abbiate paura di chiedere aiuto. Voto - 7️⃣

Cancro: Venere in opposizione dal segno del Capricorno continua a mettervi in difficoltà in ambito amoroso. Continuerete a essere insofferenti nei confronti del partner, ostinati a chiudervi come un riccio, poco inclini al dialogo.

Meglio invece in campo professionale, dove le vostre mansioni prenderanno una piega positiva. Voto - 6️⃣

Leone: attenzione a non essere troppo pressanti nei confronti del partner in questo periodo. La Luna in opposizione dal segno dell'Acquario andrà ad alterare il vostro umore, rendendo più complicato il vostro rapporto in famiglia e con il partner.

Sul posto di lavoro siate piuttosto decisi nelle vostre iniziative, affinché possiate ottenere di più. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di giovedì che non inizierà benissimo sul posto di lavoro. Quando i vostri progetti non vanno avanti, vi fate prendere dal nervosismo, e ciò non vi farà affatto bene. Bene invece la sfera sentimentale, grazie al pianeta Venere in trigono, che porterà energia e determinazione da condividere con il partner. Voto - 7️⃣

Bilancia: dimostrerete un atteggiamento più pacifico verso la persona che amate grazie alla Luna in trigono. Anche se Venere sarà ancora sfavorevole, riuscirete a vivere un rapporto un po’ più equilibrato. In ambito lavorativo ci saranno buoni affari da compiere, e con il sostegno di Marte e Mercurio, avrete le capacità giuste per raggiungere buoni successi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una giornata sottotono in campo sentimentale a causa della Luna in quadratura. Venere sarà comunque favorevole, per cui fate solo attenzione a non marcare troppo la mano quando vedete qualcosa che non va nel vostro rapporto. In ambito lavorativo dimostrerete audacia e sicurezza, due caratteristiche molto utili per portare avanti con successo le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo quadro astrale non sarà affatto male durante queste prime giornate di dicembre, e il bello deve ancora venire. Tra voi e il partner ci penserà la Luna a farvi sentire uniti, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single sarà bello per voi poter fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro sarete capaci di prendere spesso iniziativa e centrare i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo stabile in campo amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, godrete di una discreta intesa con la vostra fiamma. Il vostro rapporto andrà avanti lentamente, ma crescerà grande e forte ogni giorno. Nel lavoro comunicherete in modo brillante, portando avanti i vostri progetti in modo efficace. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna sbarcherà nel vostro segno zodiacale in questo giovedì di dicembre. Vi attendono piacevoli sorprese in amore, da condividere insieme alla vostra anima gemella per fortificare il vostro legame. Per quanto riguarda il lavoro prenderete i vostri progetti con il giusto approccio, e spesso riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continua a regalarvi soddisfazioni secondo l'oroscopo.

Venere illuminerà il vostro rapporto, spingendovi a viverlo in modo sempre più romantico e intenso. Nel lavoro invece non sarete ancora all'altezza della situazione, faticando molto a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣