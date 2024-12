L'oroscopo della giornata di domenica 29 dicembre prevede un Sagittario più intimo nei confronti del partner, pronto a dare tutto per la persona che ama, mentre un forte ed energico Ariete si preparerà a rendere questa domenica entusiasmante, sia in amore che nel lavoro. Il Cancro cercherà di essere più sciolto in amore, mentre i Pesci dovranno essere meno esuberanti.

Previsioni oroscopo domenica 29 dicembre 2024 e pagelle

Ariete: l'ultima domenica dell'anno si rivelerà carica di emozioni. Una bella Luna accompagnata da Venere in sestile, vi permetteranno di vivere una giornata piacevole con il partner.

Anche voi single dimostrerete buone emozioni. Sul posto di lavoro avrete cura dei vostri progetti, rispettando le scadenze e dimostrando le vostre abilità. Voto - 8️⃣

Toro: cercare di imporvi sul partner potrebbe essere controproducente in questo periodo, considerato Venere in cattivo aspetto. Anche voi single non sarete così di buon umore, preferendo concentrarvi di più su voi stessi. In campo professionale alcuni obiettivi saranno raggiungibili soltanto se dimostrerete impegno e costanza. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrasto in questo periodo. Non sempre la vostra relazione di coppia sarà così affiatata e romantica, per cui attenzione al vostro modo di amare.

In ambito professionale prendetevi del tempo per riorganizzare i vostri progetti e cercare di risalire la china. Voto - 7️⃣

Cancro: cercherete di essere più sciolti e spontanei in ambito sentimentale in questa giornata di domenica. Provate a godervi il vostro rapporto con maggior entusiasmo, apprezzando meglio la parte migliore della vostra anima gemella.

Sul fronte lavorativo preparate il terreno in vista del nuovo anno. Voto - 8️⃣

Leone: questa domenica di dicembre si rivelerà più tranquilla grazie alla Luna in trigono. Sarete più comunicativi verso il partner, ma con Venere in opposizione dal segno dell'Acquario, non aspettatevi momenti da batticuore. Nel lavoro sarete abbastanza concentrati e produttivi, da mettere insieme buoni risultati, anche in queste ultime giornate dell'anno.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe procurarvi qualche grattacapo in amore. Non attraverserete una crisi all'interno della vostra relazione di coppia, ciò nonostante ci sarà qualche piccola discussione da risolvere. Sul posto di lavoro meglio non provare a sviluppare idee troppo ambiziose al momento, che potrebbero chiedere troppe risorse. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una giornata più che soddisfacente grazie a queste stelle ben allineate nei vostri confronti. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, non mancheranno dolci emozioni con le persone che più amate, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo saprete coniugare bene teoria e pratica, trasformandoli in progetti di successo.

Voto - 9️⃣

Scorpione: riuscire a godervi quest'ultima domenica di dicembre con il partner quando Venere si trova in quadratura non sarà affatto semplice. Potreste avvertire il bisogno di aprirvi al dialogo con la persona che amate, e cercare di risolvere alcune questioni ormai aperte da troppo tempo. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti in maniera quasi meccanica. Cercate però di essere un po’ più dinamici e creativi. Voto - 7️⃣

Sagittario: dimostrerete un atteggiamento più intimo nei confronti del partner in questa giornata di domenica. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete un libro aperto per la vostra anima gemella, fortificando il legame che vi unisce. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare ancora una volta su Marte e Mercurio per gestire bene le vostre mansioni e raggiungere ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una domenica piuttosto soddisfacente. Questo cielo sarà dunque abbastanza sereno, da regalarvi momenti piacevoli insieme alla persona che amate. Sul posto di lavoro i vostri progetti andranno avanti in modo abbastanza scorrevole, senza imprevisti o rallentamenti. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna e Venere in buon aspetto renderanno questa domenica eccezionale sul fronte amoroso. Intraprendenza, amore e sentimenti saranno alla base del vostro rapporto. Anche voi single avrete buone emozioni da condividere con chi più amate. In ambito lavorativo porterete avanti le vostre idee con grande convinzione, sicuri dei risultati che potrete raggiungere. Voto - 9️⃣

Pesci: sarete forse un po’ troppo esuberanti nei confronti del partner in questo periodo, a causa della Luna in quadratura dal segno del Sagittario.

Lasciate il giusto spazio alla persona che amate, in modo tale da avere un rapporto più equilibrato. In ambito professionale qualcosa v'impedirà di andare avanti con i vostri progetti, e dovrete capire di cosa di tratta. Voto - 6️⃣