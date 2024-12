L'oroscopo della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio 2024 è pronto a svelare l'andamento di tutti i segni zodiacali. La settimana a cavallo tra la fine del 2024 e i primi giorni del 2025 vedrà primeggiare il segno dei Pesci (voto 10). Tale simbolo astrale di Acqua avrà dalla sua parte Venere e Luna, presenti entrambi nel proprio settore. Il periodo in analisi si prevede assai fortunato anche per Capricorno (voto 9), Scorpione (voto 8) e Acquario (voto 8). Poche sono invece le chance attribuite dalle effemeridi al Sagittario (voto 5), interessato da flussi astrali negativi.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Una settimana che alterna momenti di brillante energia a qualche rallentamento. In amore, sarà fondamentale dimostrare apertura e capacità di ascolto, specie nei primi giorni. La relazione con il partner potrà beneficiare di gesti affettuosi e sorprese inaspettate, mentre chi è ancora alla ricerca dell’amore potrebbe ritrovarsi a pensare a una persona del passato. Sul lavoro, concentratevi sugli obiettivi a lungo termine senza lasciarvi distrarre da piccoli inconvenienti. Le giornate centrali offriranno spunti creativi e nuove idee, ma sarà il weekend a portare il massimo della soddisfazione, sia sul piano personale che professionale.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 5 gennaio;

domenica 5 gennaio; ★★★★★ mercoledì 1 e sabato 4;

★★★★ lunedì 30 e martedì 31;

★★★ venerdì 3 gennaio;

★★ giovedì 2 gennaio.

♉ Toro: voto 6. Per i nati sotto il segno del Toro, la settimana invita a trovare un equilibrio tra emozioni e razionalità. In amore, le prime giornate richiedono un pizzico di pazienza: alcuni malintesi possono emergere, ma con calma e dialogo sarà possibile superarli.

Le coppie stabili scopriranno nuove sfumature di intesa, mentre i cuori solitari avranno modo di rivalutare vecchie conoscenze. Sul piano lavorativo, lunedì e martedì saranno i giorni più produttivi: approfittate di queste giornate per sistemare questioni rimaste in sospeso. Il fine settimana regalerà momenti piacevoli in famiglia, ma evitate discussioni su questioni banali.

La graduatoria settimanale specifica per il segno;

★★★★★ lunedì 30 e martedì 31;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5;

★★★ giovedì 2 gennaio;

★★ venerdì 3 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6. Una settimana ricca di stimoli ma con qualche difficoltà da gestire. In amore, sarà importante evitare malintesi: prendetevi del tempo per chiarire eventuali questioni irrisolte con chi vi sta accanto. Le coppie consolidate potranno rafforzare il legame con piccoli gesti di attenzione, mentre chi è single avrà l’occasione di approfondire conoscenze già avviate. Sul lavoro, venerdì e sabato saranno i giorni ideali per mettere in campo progetti creativi o affrontare nuove sfide. Il resto della settimana richiederà maggiore concentrazione, specialmente per chi sta gestendo scadenze importanti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 3 sabato 4;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 1 e domenica 5;

★★★ giovedì 2 gennaio;

★★ martedì 31 gennaio.

♋ Cancro: voto 7. Un cielo che promette emozioni intense per il Cancro. L’amore sarà il punto centrale della settimana: i sentimenti si rafforzeranno e chi vive una relazione troverà nuove modalità di esprimere la propria affettuosità. Le giornate di venerdì e sabato saranno le più romantiche, ideali per momenti intimi o per organizzare qualcosa di speciale con chi amate. Per chi lavora, il weekend porterà soddisfazioni grazie a un progetto che inizia a dare i suoi frutti. Anche le giornate centrali saranno propizie per gettare le basi di nuove collaborazioni.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 4 gennaio;

sabato 4 gennaio; ★★★★★ venerdì 3 e domenica 5;

★★★★ martedì 31 e giovedì 2;

★★★ mercoledì 1 gennaio;

★★ lunedì 30 gennaio.

♌ Leone: voto 6. Settimana impegnativa per il Leone, ma con momenti di luce e opportunità. In amore, martedì e giovedì saranno le giornate migliori per chiarire eventuali dubbi o per dedicare del tempo al partner. Le relazioni consolidate troveranno una nuova armonia, mentre i single potrebbero dover affrontare un senso di insoddisfazione. Sul lavoro, l’inizio della settimana richiede attenzione e precisione: evitate di lasciare incompiuti progetti già avviati. Verso il fine settimana, l’energia aumenterà, rendendo più facile gestire le relazioni professionali e organizzare nuove attività.

La valutazione della settimana:

★★★★★ martedì 31 e giovedì 2;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 1 e venerdì 3;

★★★ sabato 4 gennaio;

★★ domenica 5 gennaio.

♍ Vergine: voto 6. Una settimana in cui tanti di voi della Vergine dovrete bilanciare al meglio le energie. L’amore vivrà alti e bassi: se le relazioni di lunga data sembrano aver perso smalto, sarà il momento di rinnovare il dialogo e riaccendere la complicità. Il weekend sarà perfetto per ritagliarsi spazi di tranquillità con il partner o con gli amici più cari. Nel lavoro, le giornate iniziali porteranno novità interessanti, ma sarà necessario gestire ogni situazione con attenzione. Giovedì e venerdì offriranno un clima più disteso, ideale per pianificare progetti futuri.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 30, sabato 4 e domenica 5;

★★★★ giovedì 2 e venerdì 3;

★★★ martedì 31 dicembre;

★★ mercoledì 1° gennaio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. La settimana, secondo l'Oroscopo, porterà un mix di giornate produttive e altre più lente. L’amore brillerà soprattutto nella giornata di martedì, che sarà particolarmente favorevole per riavvicinarsi al partner o per dedicarsi a momenti romantici. Lunedì e mercoledì saranno altrettanto positivi per approfondire dialoghi e rafforzare i legami, specialmente per le coppie consolidate. Il weekend richiederà maggiore attenzione: sabato in particolare sarà meglio evitare discussioni inutili.

Sul lavoro, l’inizio della settimana offrirà spunti interessanti per nuovi progetti o per consolidare quelli già in corso. Giovedì e domenica saranno ideali per chiarire aspetti professionali lasciati in sospeso. La pazienza sarà la chiave per affrontare i giorni meno brillanti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 31 dicembre;

martedì 31 dicembre; ★★★★★ lunedì 30 e mercoledì 1;

★★★★ giovedì 2 e domenica 5;

★★★ venerdì 3 gennaio;

★★ sabato 4 gennaio.

♏ Scorpione: voto 8. Il periodo in analisi promette momenti di grande intensità e soddisfazione. In amore, la giornata di giovedì sarà illuminata da un’atmosfera magica: il dialogo con la persona amata sarà profondo e arricchente.

Martedì e venerdì offriranno ulteriori opportunità per rafforzare la complicità, mentre domenica richiederà un pizzico di pazienza in più, soprattutto se emergono questioni rimaste irrisolte. Sul piano lavorativo, il periodo è ideale per portare avanti progetti ambiziosi. Giovedì sarà particolarmente produttivo per chi deve prendere decisioni importanti o iniziare qualcosa di nuovo. Il weekend si preannuncia utile per pianificare il futuro con ordine e determinazione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 2 gennaio;

giovedì 2 gennaio; ★★★★★ martedì 31 e venerdì 3;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 1 e sabato 4;

★★★ domenica 5 gennaio.

♐ Sagittario: voto 5. I prossimi sette giorni in media si presentano complessi ma non privi di spunti positivi.

In amore, le giornate di lunedì e martedì saranno le più promettenti: usatele per dialogare e chiarire eventuali tensioni. Venerdì e sabato porteranno momenti di serenità, ideali per coltivare la complicità con chi vi è vicino. Giovedì sarà la giornata più critica: meglio mantenere un profilo basso ed evitare discussioni superflue. Sul lavoro, sarà necessario uno sforzo maggiore per mantenere la concentrazione, soprattutto nella parte centrale della settimana. Domenica, con un cielo favorevole, aiuterà a rilassarsi e a riflettere sulle scelte future.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ domenica 5 gennaio;

★★★★ lunedì 30, martedì 31, venerdì 3 e sabato 4;

★★★ mercoledì 1° gennaio;

★★ giovedì 2 gennaio.

♑ Capricorno: voto 9.

Una settimana che inizia con energia positiva e si mantiene su un ritmo alto. L’amore sarà il grande protagonista, con lunedì che brillerà di luce propria, ideale per i sentimenti e per risolvere eventuali tensioni. Martedì e sabato aggiungeranno un tocco di romanticismo e passione. Chi è single potrebbe avviare nuove conoscenze capaci di diventare qualcosa di speciale. Sul lavoro, il periodo si rivelerà particolarmente fruttuoso. Lunedì sarà la giornata ideale per avviare trattative o proporre nuove idee, mentre giovedì e venerdì porteranno conferme importanti. La determinazione sarà premiata, con successi che rafforzeranno la vostra posizione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 30 dicembre (Luna in Capricorno);

lunedì 30 dicembre (Luna in Capricorno); ★★★★★ martedì 31 e sabato 4;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 e domenica 5.

♒ Acquario: voto 8.

Settimana vivace e dinamica, con mercoledì che si rivelerà il giorno migliore grazie all’influsso della Luna nel segno. In amore, l’atmosfera sarà stimolante e spingerà a sperimentare nuove modalità di relazione. Giovedì e venerdì saranno giornate particolarmente favorevoli per consolidare legami esistenti o per avvicinarsi a chi vi sta a cuore. Nel lavoro, le stelle vi sosterranno nel prendere decisioni importanti. Mercoledì sarà perfetto per mettere in campo strategie innovative, mentre il weekend offrirà l’occasione di ricaricare le energie e fare il punto sui prossimi passi da intraprendere.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 1° gennaio (Luna in Acquario);

mercoledì 1° gennaio (Luna in Acquario); ★★★★★ giovedì 2, venerdì 3 e domenica 5;

★★★★ martedì 31 e sabato 4.

★★★ lunedì 30 dicembre.

♓ Pesci: voto 10. Una settimana eccellente, con giornate ricche di emozioni e soddisfazioni. In amore, venerdì sarà il giorno clou, grazie alla combinazione di Luna e Venere che illumineranno la sfera affettiva con grande intensità. Lunedì e sabato offriranno momenti romantici e dolci scambi emotivi. Le coppie ritroveranno una forte intesa, mentre chi è in cerca dell’amore avrà ottime possibilità di avviare una nuova relazione. Nel lavoro, il periodo si preannuncia particolarmente positivo: i progetti in corso riceveranno importanti conferme e le collaborazioni saranno particolarmente fruttuose. Un cielo splendido garantirà risultati concreti e motivazione alle stelle.

La graduatoria settimanale con le stelle: