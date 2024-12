L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio annuncia che ci saranno tensioni nella vita familiare del Toro e che la pazienza sarà fondamentale per superare questo momento difficile. Ai Gemelli è richiesta maggiore responsabilità genitoriale, Plutone spingerà a essere più coinvolti nell’educazione dei figli. Sul fronte finanziario, il Sagittario dovrà fare attenzione alle spese impulsive, Saturno potrebbe portare qualche preoccupazione economica. Anche per il Capricorno sarà un periodo economicamente difficile: spese impreviste e assenza di fortuna.

Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni con le pagelle settimanali.

La settimana 6-12 gennaio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Alcuni sforzi di cordialità e di fascino miglioreranno i vostri rapporti con le persone più vicine. Raggiungete un accordo con chi amate, che appianerà notevolmente le cose. Diffidate di certi intrallazzi che pensano solo a trascinarvi in una trappola finanziaria dalla quale non potrete uscire, né evitare complicazioni legali. Contate solo su voi stessi, siate persistenti e metodici e tutto andrà bene. Voto: 8

Toro – Se avete problemi in famiglia, dovrete avere pazienza. Per il momento non potrete discutere di soluzioni con chi vi sta vicino, perché tutti rimarranno fermi sulle loro posizioni.

Ma se sarete pazienti e tolleranti, la situazione potrebbe migliorare. Il Sole eserciterà un'influenza molto positiva, aiutandovi a mantenere il vostro equilibrio finanziario e persino a gestire meglio il vostro budget. Giove, da parte sua, vi porterà una fase molto prospera sul fronte finanziario. È il momento di chiedere un bonus di qualche tipo, di firmare contratti e di rivedere i vostri investimenti.

Tutto andrà per il meglio. Voto: 7

Gemelli – Questo aspetto di Plutone sarà un fattore serio e vi spingerà a mostrare un grande senso di responsabilità nell'educazione dei vostri figli. I vostri figli potranno dare molte soddisfazioni grazie a una maggiore disciplina e a una maggiore dedizione agli studi. Sarete ben ispirati nelle vostre transazioni finanziarie.

Non esitate ad agire nel campo degli investimenti e delle obbligazioni. Inoltre, la vostra fortuna in qualche gioco sarà molto alta. Voto: 8

Cancro – Le difficoltà di natura familiare potrebbero derivare da questa pesante atmosfera astrale. Se i vostri genitori sono anziani, è probabile che ci siano tensioni tra voi e loro a causa della vostra mancanza di tatto o del vostro eccessivo autoritarismo. Potrebbero nascere gelosie tra fratelli e sorelle per una donazione fatta dai genitori o dai nonni, o per un prestito concesso da un padre o da uno zio. Sotto l'influenza di Plutone, avrete una terribile voglia di guadagnare molto denaro in fretta. Privilegerete quindi la speculazione a scapito degli investimenti.

La fortuna vi sosterrà nei vostri sforzi. Voto: 7

Previsioni astrologiche da lunedì 6 a domenica 12 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Gli attuali influssi astrali vi daranno un profondo equilibrio interiore e vi permetteranno di affrontare delicati problemi familiari con molta più serenità del solito. Potrete anche intraprendere grandi progetti con il vostro coniuge o partner, sia che si tratti di trasformare il vostro arredamento da cima a fondo, sia che si tratti di difendere insieme una causa che vi sembra giusta. Tre stelle poco gentili uniranno le forze. Il loro impatto combinato potrebbe rivelarsi pericoloso sul fronte finanziario. Mancanza di lungimiranza, impulsività, spese impreviste e ingenti potrebbero sbilanciarvi.

Tuttavia, alcune persone approfitteranno di questo impatto planetario per tentare la fortuna e riuscire in un'operazione molto redditizia. Voto: 6

Vergine – Per la maggior parte di voi questa sarà una giornata tranquilla sul fronte familiare. Per quelli che risentiranno dell'impatto di Plutone, potrebbe sorgere un problema relativo a un figlio e potrebbe essere necessario prendere una decisione su di lui o su di lei. Dovrete essere rigorosamente vigili nelle questioni finanziarie. Sarete inclini a spendere un po' troppo. Siate determinati a non cedere alla tentazione. Non sognate: oggi la fortuna non sarà dalla vostra parte per colmare le lacune; non giocate d'azzardo, perché perdereste sicuramente la posta in gioco.

Voto: 6

Bilancia – L'Oroscopo della settimana 6-12 gennaio afferma che la vostra vita familiare sarà tranquilla se riuscirete a lasciare fuori di casa le vostre responsabilità professionali, o i vostri sentimenti e se non coinvolgerete le persone più care. Se avete responsabilità genitoriali, è probabile che una decisione riguardante i vostri figli provochi un disaccordo tra voi e il vostro coniuge. Mercurio è abbastanza favorevole per natura e dovrebbe aiutarvi a riorganizzare bene il vostro bilancio e persino, in certi casi, ad aumentare le vostre entrate. Un'osservazione: questa volta alcuni di voi dovranno impegnarsi in spese importanti riguardanti la casa, gli acquisti o il lavoro; ma, in linea di massima, farete le scelte giuste e troverete le condizioni migliori.

Voto: 7

Scorpione – I rapporti con le persone che amate saranno pieni di calore e di affetto. Vi sentirete bene con voi stessi, soprattutto se appartenete alla seconda decade, e vorrete condividere la vostra gioia di vivere con chi vi sta vicino. I vostri interessi finanziari saranno ben sostenuti e i vostri affari dovrebbero avere un'attività superiore alla media. Ma questo non è un motivo per indulgere alla vostra frenesia di spesa! Voto: 8

Clima familiare e finanziario durante la settimana 6-12 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con Saturno in aspetto disarmonico, il rapporto con i membri della vostra famiglia richiederà pazienza. Probabilmente riuscirete a stabilire un rapporto di fiducia con i vostri genitori, ma potrebbero avere bisogno del vostro aiuto, e questo non è il momento di rifiutarlo.

Se avete figli, dovrete prendere sul serio il vostro ruolo di genitori. A livello finanziario, è probabile che le preoccupazioni si accumulino durante la settimana. Non avrete molto senso della realtà, quindi sarete tentati di spendere troppo per i vostri passatempi. Fate attenzione a mantenere un buon equilibrio in tutte le cose. Voto: 6,5

Capricorno – I rapporti con le persone più vicine, sia figli che genitori, saranno tranquilli. Dovrete semplicemente fare attenzione che i vostri sbalzi d'umore, dovuti all'azione di Plutone, non destabilizzino chi vi sta vicino. Fate particolare attenzione alle reazioni dei vostri figli, soprattutto se sono ancora piccoli: potrebbero non capire alcuni vostri atteggiamenti.

Dal punto di vista finanziario, potete aspettarvi una settimana di magra, poiché Urano in questo aspetto non solo non vi concederà fortuna, ma vi costringerà a fare spese del tutto inaspettate. Voto: 7

Acquario – Saturno in aspetto armonico vi aiuterà ad assumere con grazia le vostre responsabilità familiari. L'atmosfera sotto il vostro tetto sarà tranquilla e metodica, e i vostri figli otterranno buoni risultati a scuola, nello sport o nelle arti. Ma non siate troppo esigenti o autoritari. Mercurio in aspetto armonico si rivelerà utile per le vostre finanze. Grazie a questo pianeta, potrete mostrare una grande lucidità riguardo alle vostre possibilità finanziarie, che vi permetterà di organizzare al meglio il vostro budget per i mesi a venire.

Essendo Mercurio un pianeta del dialogo, dovreste anche approfittare del suo aspetto per riprendere o iniziare trattative finanziarie, sia con il vostro banchiere che con i vostri partner commerciali. Voto: 7

Pesci – Se la vostra famiglia e gli amici vi giudicano duramente, non prendetela sul personale, ma chiedetevi perché. Non avete la tendenza, da qualche tempo a questa parte, a essere troppo autoritari? La sfera finanziaria non dovrebbe preoccuparvi, poiché nessun pianeta la influenzerà. Non dovrete temere grosse difficoltà; ma, d'altra parte, non aspettatevi nemmeno il sostegno della fortuna. A patto che non facciate spese eccessive, non dovreste avere problemi a far quadrare il bilancio. Ma se state pensando di acquistare un immobile, dovrete sicuramente pensare ad aumentare la vostra capacità di risparmio. Voto: 7,5