L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre vede i nati del Sagittario far fronte ad alcuni contrasti riguardanti l'amore, mentre lo Scorpione sarà caparbio come non mai. Saranno giornate intense, in quanto sta per arrivare il Natale e sarà richiesto molto impegno prima di prendersi una pausa dal solito tran tran. Ed ecco che il Cancro sarà illuminato e il Toro avrà il suo nuovo inizio.

Le previsioni dell'oroscopo settimanale al 22 dicembre

Ariete - Sarà una settimana ricca di emozioni e stimoli che vi porteranno ad affrontare nuove avventure.

Se avete vissuto momenti difficili di recente, potrete ottenere una rivincita significativa. Sono previste comunicazioni importanti, come telefonate o email, che potrebbero portare buone notizie per chi attende una risposta. Chi cerca lavoro dovrebbe riconsiderare le proprie ambizioni e mettersi in gioco. Fate attenzione al vostro corpo, che in questo periodo potrebbe essere più delicato. Accettate eventuali inviti, ma cercate di gestire al meglio l’ansia. Prendetevi del tempo per riflettere sulle vostre priorità e non trascurate i piccoli dettagli che possono fare la differenza.

Toro - Questa settimana potrebbe segnare un nuovo inizio, magari grazie a una decisione importante che prenderete.

Anche se avrete un recupero solo parziale, sarà meglio evitare di correre troppo. È il momento di sistemare l’alimentazione e di evitare le notti insonni. Le giornate potrebbero essere pesanti, con la stanchezza che si farà sentire presto. Lo stress accumulato potrebbe incidere sul vostro benessere. Affrontate con calma eventuali problemi e discussioni, cercando di non farvi sopraffare.

Anche se impegnati nella ricerca del regalo ideale, ricordate che ciò che conta davvero è il pensiero. Dedicatevi a qualche attività rilassante per ritrovare l’equilibrio.

Gemelli - La settimana metterà alla prova alcune delle vostre certezze e la stanchezza potrebbe prevalere. Nonostante ciò, avrete presto la ricompensa che meritate.

Potrebbero sorgere dubbi in amore che vi spingeranno a mettere alla prova il vostro partner. Cercate di evitare polemiche inutili. Questa settimana potrebbe portarvi cambiamenti interessanti e un fine settimana speciale. Chi è single potrebbe avere l’occasione di esporsi, anche se le opportunità non saranno abbondanti. Occhio alle spese essenziali e cercate di migliorare il vostro riposo per preservare la salute. Concedetevi momenti di svago per ricaricare le energie.

Cancro - Saranno giorni speciali e luminosi, in cui avrete l’opportunità di liberarvi di alcune ombre del passato. Vi attendono successi sia nel lavoro che in amore, con nuove opportunità all’orizzonte. Vi sentirete più sicuri delle vostre azioni e potrete contare su un recupero psicofisico notevole.

La vostra forma fisica e la qualità del sonno miglioreranno, regalandovi una settimana di benessere e soddisfazioni. Non dimenticate di dedicare tempo alle persone che amate, rafforzando i legami importanti.

Leone - Vi sentirete particolarmente energici e passionali. Saranno favoriti incontri e nuove conoscenze, ma conviene procedere con cautela. Sul lavoro o nello studio potrebbe arrivare un’occasione importante da non perdere. Anche se la situazione generale rimane stressante, affronterete ogni ostacolo con determinazione. Curate la vostra alimentazione con una dieta equilibrata e cercate di evitare impegni troppo gravosi. Fate attenzione agli sbalzi d’umore e agli imprevisti. Sfruttate questa energia per pianificare nuovi progetti o iniziative personali.

Vergine - La settimana sarà segnata da riflessioni e ripensamenti. Avrete modo di risolvere una situazione complessa che vi tormentava da tempo. Per i single più intraprendenti, l’amore sarà nell’aria. Sul lavoro o nello studio potrebbero presentarsi delle opportunità interessanti. Le relazioni nate per gioco potrebbero giungere al capolinea, mentre le coppie consolidate vivranno momenti sereni. Cercate di mantenere la calma, anche di fronte a possibili provocazioni. Sarà un buon momento per riprendere in mano progetti o seguire corsi utili. Trovate il tempo per dedicarvi a un hobby che vi appassiona.

Bilancia - La settimana potrebbe iniziare con qualche tensione, ma sarà importante mantenere il controllo delle emozioni.

Chi ha lavorato bene in passato potrebbe ricevere riconoscimenti o nuove opportunità. Sarà un periodo stimolante, soprattutto per chi ha progetti ambiziosi in cantiere. Qualcuno vicino a voi potrebbe richiedere il vostro aiuto, e grazie alla vostra intraprendenza e carisma sarete in grado di gestire qualsiasi problema. È un buon momento per occuparvi di salute, dieta e fitness. Valutate la possibilità di concedervi una breve pausa per ricaricare le batterie.

Scorpione - Sarete così caparbi. Nei prossimi giorni sarete animati da una forte determinazione, che vi consentirà di affrontare le sfide con successo. Ogni miglioramento sarà evidente e gratificante. Questo periodo vi spinge a prendere decisioni importanti e a vivere momenti di conflitto alternati a giornate più serene.

La vostra mente sarà lucida e pronta ad affrontare ogni situazione. Chi cerca lavoro avrà l’opportunità di inviare candidature e affrontare colloqui. Anche se potrebbero emergere problemi familiari o lavorativi, riuscirete a mantenere il controllo. Dedicatevi a un’attività fisica che vi aiuti a scaricare lo stress.

Sagittario - La settimana sarà caratterizzata da piccoli contrasti in ambito sentimentale. Qualcuno potrebbe infastidirvi o mettervi alla prova, ma sarà importante non reagire impulsivamente. È il momento di adottare un’alimentazione equilibrata in vista delle festività. La pazienza e la perseveranza saranno le vostre alleate per raggiungere il successo. Fate attenzione alle spese, cercando di mantenere un equilibrio finanziario.

Cercate di dedicare del tempo alla pianificazione dei vostri obiettivi futuri, per iniziare l’anno con il piede giusto.

Capricorno - È il momento di allontanarvi da situazioni amorose complicate o concluse. Dovrete affrontare un contenzioso importante, ma fate attenzione a non esaurire le vostre energie. Sentirete il bisogno di staccare dalla routine per ricaricare le batterie. Verso il fine settimana potrebbe presentarsi un’opportunità interessante. Gestite le provocazioni con calma e concentratevi sul vostro benessere personale. Dedicatevi a un’attività che vi appassiona e vi aiuta a rilassarvi.

Acquario - Questa settimana sarà ideale per risolvere questioni familiari o di coppia. Nonostante alcuni possibili contrasti, affronterete ogni sfida con determinazione.

Il venerdì sarà particolarmente energico, ma fate attenzione all’ansia che potrebbe appesantirvi. Prendetevi delle pause e cercate di riposare nel weekend per recuperare le energie. Limitate gli eccessi e dedicatevi al relax. Considerate l’idea di iniziare una nuova abitudine che possa migliorare il vostro benessere a lungo termine.

Pesci - Secondo l'Oroscopo settimanale al 22 dicembre, sarà meglio evitare discussioni in un periodo di incertezza lavorativa o scolastica. I rapporti con i colleghi potrebbero essere tesi o potreste desiderare un cambiamento. Una pausa di riflessione vi aiuterà a chiarire le idee. In amore, le relazioni consolidate potranno pianificare qualcosa di speciale. Non lasciatevi frenare dall’incertezza e dalla timidezza. Fate attenzione alla vostra alimentazione e riducete il consumo di dolci e alimenti poco sani.