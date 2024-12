L'oroscopo della settimana 16-22 dicembre afferma che per i nati dell’Ariete sarà una settimana positiva in amore, con possibilità di approfondire i legami esistenti o di iniziare nuove relazioni. Periodo di forte passione amorosa e buone prospettive professionali per le persone nate Toro. Per quelli del Leone, sarà un periodo ricco di momenti piacevoli in amore, con qualche dubbio amletico. Sul fronte lavorativo, potrebbero spuntare degli imprevisti nella vita dei nati in Sagittario, mentre per i Pesci potrebbero presentarsi buone opportunità professionali.

La settimana 16-22 dicembre secondo l'oroscopo sentimentale e lavorativo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, quella scintilla che di solito vi mette in guardia potrebbe regalarvi qualche piacevole momento senza troppi pensieri. Non rinunciate a un po' di leggerezza, uscite e vivete la vita al massimo. Vi sentirete più vivi, entusiasti e pieni di speranza. Mercurio, in un aspetto favorevole, proteggerà la vostra relazione d’amore. Potrete costruire un legame più profondo e affettuoso con il vostro partner. Saturno vi invita a riflettere seriamente sulle opportunità che si presentano per consolidare la vostra situazione professionale o espandere i vostri orizzonti. Non prendete decisioni affrettate, ma ascoltate i consigli di chi vi è vicino.

Voto: 7,5

Toro – Marte accenderà i vostri sentimenti questa settimana: se siete uniti in matrimonio, il vostro coniuge sarà al centro delle vostre attenzioni. L'infedeltà è un pensiero che nemmeno sfiorerà la vostra mente in questo periodo. Se invece siete single, una decisione importante potrebbe liberarvi da una situazione sentimentale che vi limita.

Sul fronte professionale, le prospettive sono ottime. Puntate in alto, avete tutte le carte in regola per realizzare le vostre ambizioni. Attenzione però a non lasciarvi distrarre da preoccupazioni sentimentali o altre questioni che potrebbero destabilizzarvi. Voto: 7,5

Gemelli – Un’energia potente vi attraversa. Anche se siete noti per la vostra lealtà, potreste sentirvi attratti da nuove e intense emozioni.

Se siete impegnati in una relazione amorosa, fate attenzione a non lasciarvi trasportare da impulsi momentanei che potrebbero mettere a rischio il vostro legame. Se siete single, siate cauti e non date troppo peso a infatuazioni passeggere. Cercate di mantenere la lucidità e di valutare con attenzione le vostre scelte. Sul fronte lavorativo, vi sentirete particolarmente energici e determinati. Ambizioni e voglia di successo vi spingeranno a raggiungere nuovi traguardi. Attenzione, però, a non lasciarvi sopraffare dall’entusiasmo e a prendere decisioni avventate. L’eccessiva sicurezza potrebbe portarvi a sottovalutare gli ostacoli e a commettere errori che potrebbero compromettere la vostra carriera.

Voto: 8

Cancro – Questa settimana si preannuncia ricca di soddisfazioni in amore. La vostra relazione sarà caratterizzata da complicità e affetto, e ritroverete quella serenità che tanto desideravate. Tuttavia, l'influenza di Marte potrebbe portare qualche piccola incrinatura, manifestandosi in un momentaneo calo del desiderio. Non allarmatevi, è solo una fase passeggera che non intacca i vostri sentimenti profondi. Se siete single, il Sole metterà in risalto il vostro bisogno di amore e di un legame duraturo. Saturno, dal canto suo, vi spingerà a cercare una relazione stabile e affidabile, lontana da flirt superficiali. In ambito lavorativo, vi sentirete particolarmente energici e determinati.

Marte vi stimolerà ad agire con prontezza, senza indugiare troppo sulle decisioni. La vostra capacità di concentrazione e la vostra tenacia vi porteranno a raggiungere ottimi risultati. Voto: 8

Astrologia per la terza settimana di dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Anche se non siete ancora al massimo della forma, vi attendono momenti piacevoli in amore. Si presenteranno opportunità per dare una svolta alla vostra vita e dissipare i dubbi che vi affliggono. Se siete single, il vostro cuore è pronto per un grande amore o, in alternativa, preferite restare liberi. E, stando a quanto indicano le stelle, avrete ciò che desiderate. Preparatevi a vivere un'intensa passione! Alcuni progetti lavorativi non sono andati come sperato, e la frustrazione potrebbe prendere il sopravvento.

Ma fermatevi un momento a riflettere: siete sicuri di aver fatto tutto il possibile? Ricordate il proverbio cinese: "Non sono le erbacce a soffocare il buon grano, ma l'incuria del contadino". L'Oroscopo vi invita ad avere più fiducia in voi stessi e a continuare a perseverare. Voto: 7

Vergine – La vostra settimana sarà caratterizzata da una certa tranquillità nel settore sentimentale. Il partner si mostrerà collaborativo e disponibile, donandovi un po' di respiro. Per i single, invece, l'atmosfera astrologica potrebbe creare qualche perplessità. Vi troverete a un bivio, indecisi tra passioni intense e affetti più profondi. Approfittate di questa settimana per consolidare i legami affettivi e per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi.

Ricordatevi però di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni e di ponderare bene le vostre scelte. Voto: 7

Bilancia – Le relazioni con il partner saranno fluide, armoniose e piene di passione. Il vostro fascino sarà irresistibile, rendendo la convivenza un piacere costante. Se siete single, avrete piacevoli sorprese in amore: potreste incontrare qualcuno di speciale, ma ricordate di non lasciarvi trasportare troppo in fretta. Questa settimana è anche propizia per tutto ciò che riguarda la casa, gli immobili e i progetti a lungo termine. Costruttori, artigiani, insegnanti e ricercatori troveranno particolare ispirazione e potranno ottenere ottimi risultati nei loro lavori. Voto: 8

Scorpione – Preparatevi a una settimana un po' burrascosa.

Plutone, in un aspetto poco favorevole, potrebbe rendervi più sospettosi del solito, soprattutto in amore. Osserverete il vostro partner con occhio critico, ma cercate di non lasciarvi sopraffare dalla gelosia: al momento non c'è motivo di preoccuparsi. Se siete single, invece, Giove vi sorriderà, portandovi fortuna in amore. Tenete gli occhi aperti: un incontro inaspettato potrebbe cambiare completamente la vostra vita sentimentale. Sul lavoro, il Sole potrebbe creare qualche tensione con una figura autoritaria. Evitate scontri e non fate richieste importanti in questa settimana. Non tutte le novità saranno positive, ma il vostro coraggio e la vostra energia vi aiuteranno ad affrontare qualsiasi sfida.

Voto: 6

Previsioni amorose e lavorative per la settimana 16-22 dicembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Cercate di ammorbidire il vostro approccio prima che le tensioni aumentino. Se preferite la solitudine, potreste assumere un'aria di inaccessibilità o di freddezza che potrebbe allontanare chi è interessato a voi. Non sorprendetevi se i vostri ammiratori si sentano scoraggiati! Sul fronte professionale, potreste imbattervi in imprevisti, ritardi o cancellazioni che creano un clima di incertezza. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia! Mantenete la calma e cercate di analizzare la situazione con lucidità. È il modo migliore per affrontare le difficoltà e trovare una soluzione. Voto: 6

Capricorno – In questa settimana, l'armonia regnerà sovrana nelle vostre famiglie.

Qualsiasi piccolo attrito dovesse insorgere, si risolverà in fretta, lasciando spazio alla serenità. Per i single, questa è la settimana ideale per uscire e conoscere nuove persone. Accettate tutti gli inviti e non abbiate paura di mostrare il vostro lato più autentico. Un incontro inaspettato potrebbe cambiare tutto, portandovi una gioia inattesa. Sul lavoro, il vostro impegno sarà premiato. Porterete a termine i vostri progetti con successo, grazie alla vostra determinazione e capacità di pianificazione. Voto: 8

Acquario – L'amore che provate vi darà la forza di evolvere e di diventare persone ancora migliori. Siate attenti ai segnali che l'universo vi invia e apritevi con entusiasmo al cambiamento.

Se siete single, un incontro inaspettato potrebbe far nascere un sentimento profondo. Nel lavoro, è probabile che vi imbattiate in qualche ostacolo, ma non preoccupatevi: Giove vi proteggerà e la fortuna sarà dalla vostra parte. Questi piccoli intoppi non riusciranno a fermare i vostri progressi. Voto: 7

Pesci – La vostra vita sentimentale sarà al centro dell'attenzione. La passione sarà palpabile e infonderà un rinnovato entusiasmo nelle vostre relazioni, sia che si tratti di coppie consolidate sia di storie appena nate. Una nuova luna di miele è all'orizzonte! Se siete single, il vostro cuore sarà particolarmente attivo e potreste vivere diverse brevi avventure. Tuttavia, è probabile che incontriate una persona davvero speciale, in grado di offrirvi molto.

Datele il tempo necessario per dimostrarvelo. Sul fronte professionale, il clima potrebbe risultare a volte impegnativo. Fortunatamente, Saturno vi sosterrà, aiutandovi ad ampliare la vostra rete di contatti e a incontrare persone interessate alle vostre idee e ai vostri progetti. Voto: 9