L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio è intenso per molti segni zodiacali, impegnati a fare i conti con l'amore, la vita sociale, la famiglia, il lavoro e altro ancora. In questa settimana, con la fine definitiva delle festività, molti dovranno ripartire. I Sagittario dovranno mettere via gli addobbi, i Toro saranno travolti dalla nostalgia, gli Acquario si riorganizzeranno e i Bilancia affronteranno tensioni familiari.

Le previsioni astrali settimana 6-12 gennaio

Ariete – Le festività natalizie sono ormai archiviate e vi sentite pronti a riprendere in mano la vostra routine quotidiana.

Prima di tornare completamente ai ritmi abituali, vi troverete a dover riorganizzare gli spazi domestici. Mettere via gli addobbi, riordinare gli ambienti e magari apportare qualche cambiamento alla disposizione dei mobili sarà un'attività che, se da un lato vi porterà un pizzico di nostalgia, dall’altro vi farà sentire più leggeri e soddisfatti. La routine vi regalerà una sensazione di sollievo, perché le ultime settimane non sono state affatto semplici. Avete gestito impegni pressanti e spese superiori al previsto, ma questo mese di gennaio sarà fondamentale per rimettere in ordine anche le vostre finanze. Durante il weekend, sarà necessario prestare attenzione a spese o scadenze importanti, mentre all'inizio della settimana prossima potrebbero arrivare buone notizie o piccole fortune inattese.

Per chi è single, il weekend potrebbe riservare sorprese intriganti: uno sguardo, un incontro o un messaggio inatteso potrebbero accendere il cuore e risvegliare la speranza di un nuovo inizio in amore.

Toro – Conclusa la magia delle feste, è tempo di mettere via l’albero di Natale e di tornare alle abitudini di sempre. Si riparte.

Nonostante un po’ di malinconia, dentro di voi cresce una sensazione di ottimismo e speranza: desiderate che quest'anno porti novità positive e, per alcuni di voi, i primi segnali di cambiamento non tarderanno ad arrivare. Chi ha affrontato spese importanti durante le feste potrebbe ricevere una piccola entrata extra che aiuterà a tirare un respiro di sollievo.

In settimana, vi dedicherete a compiti pratici, come sistemare documenti o svolgere commissioni, anche in banca o in posta. Per chi ha lavorato intensamente durante le festività, sarà finalmente il momento di godersi un po' di riposo meritato. La vostra energia fisica inizierà a migliorare, ma ricordatevi di essere pazienti: i risultati non arrivano subito, ma la strada intrapresa è quella giusta.

Gemelli – Questa settimana sarà il momento di rimettersi in carreggiata, riprendendo le abitudini sane e affrontando le piccole grandi sfide del quotidiano con determinazione. Se durante le festività avete indugiato un po’ troppo, ora sentite il bisogno di prendervi cura di voi stessi, magari riprendendo una dieta equilibrata o dedicandovi all’attività fisica.

In casa ci sarà da riorganizzare, sia negli spazi interni sia all’esterno, per chi dispone di un giardino o di un terrazzo. Per chi ha figli, il rientro a scuola porterà un po' di respiro e ordine nelle giornate. Chi vive da solo, invece, potrebbe iniziare a pianificare una vacanza per spezzare la monotonia, anche se la situazione economica potrebbe creare qualche dubbio. L’amore richiederà coraggio: fidatevi di chi vi sta accanto e lasciatevi andare, perché questa settimana sarà favorevole soprattutto per le coppie che desiderano rafforzare il legame. Ritornare alla quotidianità vi farà sentire più centrati, pronti a guardare avanti con ottimismo.

Cancro – Sarà una settimana piena di attività, con giornate scandite da impegni lavorativi o accademici che richiederanno tutta la vostra concentrazione.

Già dai primi giorni vi troverete immersi in compiti e responsabilità, ma grazie alla vostra tenacia e organizzazione riuscirete a gestire tutto con efficienza. È il momento ideale per mettere in pratica i buoni propositi dell'anno nuovo: nuove abitudini, maggiore disciplina e obiettivi chiari saranno i vostri alleati. Non trascurate però la vostra energia fisica: evitate di sovraccaricarvi, soprattutto verso il fine settimana, quando il rischio di sentirvi esausti potrebbe farsi sentire. Alcuni di voi avranno appuntamenti medici o inizieranno terapie per risolvere piccoli problemi di salute, mentre sul fronte economico potrebbero arrivare novità interessanti, come un aumento o una promozione.

Nel fine settimana, l’amore potrebbe diventare il protagonista: single e coppie vivranno emozioni intense, lasciandosi alle spalle dubbi o insicurezze.

Leone – Le prime giornate della settimana saranno dedicate a risolvere le problematiche accumulate durante il mese di dicembre, in particolare per quanto riguarda le finanze. Tra spese straordinarie, tasse e mutui, potreste sentirvi sotto pressione, ma è fondamentale mantenere la calma e riflettere su come gestire al meglio le risorse. Questo periodo vi invita anche a valutare nuove opportunità professionali o, per i più audaci, a considerare un cambio di carriera. Non trascurate la vostra rete sociale: ampliate il giro di conoscenze, ma state alla larga da persone negative o che drenano la vostra energia.

Saranno giorni di introspezione e riflessione, durante i quali potreste rivalutare sentimenti e relazioni. Sul piano personale, potreste decidere di intraprendere una dieta o di concentrarvi sul miglioramento del vostro benessere generale, anche se sarà difficile resistere alle tentazioni. Cercate di essere indulgenti con voi stessi, senza perdere di vista gli obiettivi a lungo termine.

Vergine – Dopo settimane intense, finalmente potete considerare le feste un capitolo chiuso. Anche se ci sono stati momenti piacevoli, il periodo è stato caratterizzato da sfide, soprattutto economiche, che ora richiedono la vostra attenzione. I primi giorni della settimana saranno utili per mettere ordine, fare chiarezza sui vostri obiettivi e iniziare a pianificare strategie concrete.

A metà settimana potreste sentirvi particolarmente stanchi, ma è importante non cedere allo stress. Concedetevi momenti di pausa e, se necessario, delegate alcune attività per alleggerire il carico. Le coppie dovranno lavorare sulla comunicazione per superare piccoli attriti, mentre i single potrebbero scoprire nuove possibilità conoscendo persone interessanti. La pulizia e la riorganizzazione della casa saranno un modo per ritrovare equilibrio e serenità.

Bilancia – Secondo l'Oroscopo 6-12 gennaio, questa settimana sarà dedicata agli impegni quotidiani, ma il vostro entusiasmo vi aiuterà a mantenere alta la motivazione. Siete determinati a realizzare i vostri obiettivi per il nuovo anno, e ogni passo avanti vi darà maggiore fiducia in voi stessi.

In famiglia o in coppia potrebbero sorgere tensioni: cercate di mantenere la calma, evitando discussioni su questioni passate che non portano beneficio. Non mancheranno richieste di aiuto da parte di parenti o amici, ma fate attenzione a non sovraccaricarvi. Potrebbero esserci piccoli viaggi o commissioni importanti da sbrigare, ma tutto sommato la settimana vi vedrà soddisfatti dei vostri progressi.

Scorpione – Le giornate che vi attendono saranno un’occasione per ritrovare equilibrio e serenità, soprattutto per chi ha avuto poco tempo per rilassarsi durante le festività. La vita familiare sarà al centro della vostra attenzione: figli, partner o genitori potrebbero richiedere il vostro supporto, ma con un po’ di organizzazione tutto filerà liscio.

Non trascurate i vostri desideri o le vostre aspirazioni: concedetevi momenti di introspezione per capire quali passi fare nel prossimo futuro. La settimana sarà un mix di praticità e riflessione interiore, aiutandovi a trovare soluzioni a vecchi problemi e a guardare avanti con maggiore serenità.

Sagittario – L'oroscopo settimanale si prevede ricco di energia e motivazione, che vi spingerà a riorganizzare casa e mente. Mettere via gli addobbi natalizi vi aiuterà a voltare pagina, lasciando spazio a nuovi progetti e obiettivi. Saranno giorni favorevoli per prendervi cura del vostro benessere: una nuova routine, un cambiamento di look o una decisione legata alla salute vi farà sentire più sicuri di voi stessi.

Il weekend sarà particolarmente interessante, con possibili notizie curiose o eventi che vi lasceranno sorpresi. Approfittate di questa energia per fare chiarezza e pianificare i prossimi mesi.

Capricorno – La settimana potrebbe iniziare con un po’ di stanchezza fisica e mentale, ma non lasciatevi scoraggiare. Questo è un momento di riflessione, in cui dovete definire le vostre priorità e stabilire quali obiettivi perseguire per il nuovo anno. Sul lavoro o nello studio, potrebbero esserci difficoltà, ma con calma e determinazione riuscirete a superarle. In amore, sarà importante il dialogo per evitare incomprensioni. Il weekend vi offrirà l’occasione di ricaricare le batterie e staccare la spina, ma assicuratevi di non farvi trascinare in discussioni inutili.

Acquario – La settimana vi vedrà impegnati nella riorganizzazione degli spazi domestici e nella chiusura definitiva del capitolo delle feste. Anche se vi mancherà un po’ la magia del periodo natalizio, sarete contenti di riprendere il controllo della vostra quotidianità. Sul piano professionale, potrebbero presentarsi opportunità interessanti: tenete gli occhi aperti per coglierle al volo. Le giovani coppie saranno protagoniste di momenti importanti, mentre i single potrebbero ricevere attenzioni inattese. Le difficoltà economiche inizieranno a ridimensionarsi, dandovi maggiore serenità.

Pesci – Settimana che richiederà un po’ di pazienza, perché il vostro umore sarà altalenante. Le festività vi hanno lasciato un senso di stanchezza e ora sentite il bisogno di ritrovare equilibrio. Dedicatevi alla cura degli spazi domestici e prendetevi del tempo per riflettere su ciò che desiderate veramente. Sul piano emotivo, potreste sentire il bisogno di una pausa: non temete di ritagliarvi momenti per voi stessi, perché vi aiuteranno a ripartire con maggiore forza. In amore, lasciate spazio al dialogo e alla comprensione reciproca.