L'oroscopo del 7 dicembre 2024 vede la Luna in transito nel Pesci. A guidare la classifica sarà la capolista Vergine, piena di ispirazione e intensità emotiva, mentre l'ultimo posto spetta al Leone.

La classifica flop e top e l’oroscopo del giorno

Leone: 12°. L'Oroscopo di questo fine settimana vi mette in difficoltà a causa di qualche contrattempo. L'umore potrebbe risentire di eventi recenti che hanno sconvolto i vostri piani. Prendetevi il tempo necessario per elaborare ciò che è accaduto e non lasciatevi abbattere: combattere la sfortuna tirando fuori il meglio di voi stessi è la chiave.

Potreste avere impegni lavorativi o finanziari importanti, oppure dover affrontare spese considerevoli: cercate di ridurre al minimo i rischi e organizzatevi al meglio prima di uscire di casa. Evitate situazioni stressanti e confronti inutili. La vostra sensibilità può rendervi permalosi, quindi cercate di mantenere la calma e di prendere le distanze da eventuali tensioni.

Gemelli: 11°. Il vostro carisma vi porterà a vivere momenti di passione, soprattutto se siete single. Prestate maggiore attenzione alle persone intorno a voi, evitando atteggiamenti arroganti. Chi lavora in proprio dovrebbe approfittare della giornata per rilassarsi e dedicarsi a sé stesso. Momento complesso, con la pazienza che sembra venire meno.

Il vostro umore potrebbe essere cupo, cercate di mantenere la calma per non compromettere i rapporti. Dedicate tempo alla lettura, alla meditazione e alla cura personale.

Toro: 10°. Vi sentite nervosi e demoralizzati, con la sensazione di non riuscire a superare gli ostacoli. In questa giornata cercate di mantenere la calma, anche davanti a possibili imprevisti.

Approfittate di questa fase per portarvi avanti con alcune attività e alleggerire i giorni successivi. Se vi sentite bloccati sul lavoro o senza ispirazione, trovate nuove strategie per affrontare le difficoltà e non arrendetevi. Potreste sentirvi irritabili, specialmente nei confronti del partner. Cercate di non esagerare e di comunicare apertamente i vostri stati d’animo.

Piccole attività domestiche vi aiuteranno a distrarvi. In serata, concedetevi una pausa conviviale per rilassarvi.

Cancro: 9°. Dedicatevi all’ascolto di chi vi circonda, specialmente di una persona cara che cercherà di confrontarsi con voi. Non è il giorno ideale per iniziare una dieta: meglio concentrarsi su atti di gentilezza e gesti d’affetto. Periodo denso di impegni sia personali che lavorativi. Una questione in sospeso richiederà la vostra attenzione, ma il supporto della famiglia sarà fondamentale per affrontare la giornata. Non esitate a delegare alcune responsabilità per evitare il sovraccarico.

Sagittario: 8°. La concentrazione sul lavoro potrebbe essere una sfida, ma è importante non lasciarsi sopraffare dalla stanchezza.

Imparate a focalizzarvi sugli aspetti positivi e a chiedere aiuto quando necessario. Un confronto con una persona cara potrebbe rivelarsi utile. Tenetevi pronti per affrontare nuove sfide con energia. Sarete impegnati fin dal mattino in varie attività, tra cui una richiesta di aiuto da parte di un familiare. Fate attenzione alle parole, evitando pettegolezzi. Un incontro inaspettato potrebbe allietare la giornata. Concludete la serata con un momento di relax, magari davanti a un film romantico.

Ariete: 7°. La vostra sensibilità vi rende spesso preoccupati, ma questo giorno offre la possibilità di vivere momenti intensi con chi amate. Se sognate l’amore vero, continuate a credere nei vostri desideri.

Concedetevi un piccolo piacere culinario e affrontate la giornata con serenità. Se vi sentite insoddisfatti della routine, potreste avere bisogno di un cambiamento per ritrovare entusiasmo. Prendete tempo per riflettere su voi stessi e affrontate i problemi senza rimandare. Accettare la situazione attuale è il primo passo per guardare avanti con ottimismo.

Acquario: 6°. Amate la stabilità e sentite il bisogno di certezze sia in amore che sul lavoro. Questa settimana potrebbe aver portato qualche preoccupazione, ma da adesso le cose miglioreranno. Dedicate questo giorno al recupero delle energie, magari occupandovi di piccole faccende domestiche o godendovi momenti di relax. Determinazione e resilienza saranno le vostre armi vincenti.

Dovrete rivedere alcune questioni pratiche, come conti o decisioni familiari, ma alla fine tutto si risolverà positivamente. Siate disposti ad accettare eventuali errori e ad imparare da essi. Adattarsi al cambiamento è essenziale per ritrovare serenità.

Scorpione: 5°. Le novità non mancheranno, soprattutto per i single, mentre chi è in coppia potrà godersi dei momenti di intimità. Approfittate della giornata per organizzare una cena speciale o semplicemente rilassarvi con la famiglia. Energia e dinamismo saranno altissime, ma fate attenzione a non cadere in inutili discussioni. Evitate malintesi sul lavoro o in famiglia e completate le attività importanti in modo da avere più tempo libero nei giorni seguenti.

Curate l’alimentazione e riducete abitudini poco salutari per migliorare il vostro benessere.

Capricorno: 4°. Sabato positivo sotto molti aspetti, anche se qualcuno potrebbe lamentarsi. Occupatevi di eventuali cambiamenti in casa, soprattutto in vista di ospiti futuri. Non trascurate l’amore: rispolverate il vostro fascino e regalate momenti di romanticismo alla persona che amate. Se state pensando di mettervi a dieta, concedetevi di rimandare: le festività sono il momento ideale per rilassarsi senza sensi di colpa. Riducete gli impegni e dedicatevi a momenti di ozio per allentare la tensione accumulata. Per le coppie, il clima sarà sereno e appagante.

Bilancia: 3°. Per voi si spalanca un periodo ricco di opportunità in vari ambiti.

Siate attenti e pronti a cogliere il meglio dalle situazioni che si presenteranno. Sarà un giorno favorevole per incontri, organizzazioni e risoluzione di questioni economiche. In famiglia, eventuali squilibri si risolveranno con il dialogo. Prendetevi cura di voi stessi, anche bevendo più acqua. Sabato proficuo per portare avanti i vostri progetti. Nonostante la vostra natura parsimoniosa, potreste ricevere una proposta interessante che cambierà alcune abitudini. Per i cuori solitari, è il momento di essere più intraprendenti.

Pesci: 2°. Dotati di coraggio e determinazione, vivrete momenti importanti nella sfera sentimentale, specialmente se la vostra relazione è iniziata da poco. Le emozioni saranno intense e, per chi non si sente più coinvolto, sarà il momento giusto per prendere decisioni definitive.

La vostra creatività emergerà nel pomeriggio, portando nuove ispirazioni. È il momento di mettere al centro le vostre esigenze, spesso trascurate a favore degli altri. Dedicate questa settimana alla cura personale, ristabilendo le vostre priorità. Coccolatevi e concedetevi piccoli piaceri che vi facciano stare bene. Dimenticate le preoccupazioni altrui per ritrovare un equilibrio interiore.

Vergine: 1°. L'oroscopo prevede un fine settimana pieno di ispirazione e intensità emotiva. Sia nelle relazioni esistenti che in quelle nuove, si prevedono sviluppi positivi. Sarà una giornata stimolante, con incontri e spese da gestire con attenzione. La vostra fantasia vi aiuterà a trasformare le difficoltà in opportunità.

Approfittate del momento per liberarvi di vecchie sofferenze e dare spazio a nuove esperienze positive. Riuscirete a risolvere eventuali difficoltà e a prepararvi per le esperienze stimolanti che vi attendono. Continuate a prendervi cura di voi stessi e godetevi i risultati di questi sforzi.