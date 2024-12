L'oroscopo del 2025 prevede dei rinnovamenti significativi per Scorpione e Pesci e preannuncia come i nati Toro saranno creativi e coraggiosi.

L'anno sarà caratterizzato dalla permanenza di Plutone nella costellazione dell'Acquario, dal perdurare di Giove nei gradi del Cancro e dall'influsso di Venere suoi segni di fuoco.

L'Oroscopo del nuovo anno, segno per segno: creatività e coraggio per Toro

Ariete: sarà un ottimo anno con Venere stesso ad indirizzare la vostra vita di coppia. Viaggerete, scoprirete il mondo ma soprattutto riuscirete a sondare la profondità della vostra relazione, arrivando a sentirvi finalmente pronti per un passo più importante.

Il 2025 sarà fortunato anche in ambito lavorativo. Guadagni e nuove prospettive vi prometteranno non soltanto prestigio, ma anche l'opportunità di conoscere e scoprire situazioni diverse.

Voto: 10

Toro: è prevista una certa instabilità di coppia ma sarete sicuramente in grado di affrontare le difficoltà e superare le divergenze con coraggio. Le finanze andranno meglio ma sul lavoro la situazione sarà altalenante: davanti alle difficoltà non vi arrenderete comunque facilmente.

Voto: 8

Gemelli: qualche situazione amorosa potrebbe aggiustarsi anche dopo tensioni abbastanza difficili da allentare. Alcune relazioni potrebbero chiudersi, pensare prima a voi stessi sarà una priorità, solo così riuscirete a dedicarvi anche agli altri.

Le faccende lavorative vi porteranno parecchie sfide. Alcune saranno difficoltose, altre meno, ma non vi darete per vinti molto facilmente.

Voto: 6

Cancro: l'ambito amoroso sarà ricco di romanticismo ma nessuna delle due parti galleggerà su sogni o mere aspettative. Riuscirete comunque a coronare il vostro amore con la persona che da tempo fa battere il vostro cuore.

Sarà anche un periodo di ponderazione e di riflessioni molto attente sul vostro futuro. Sul lavoro quest'anno sarà decisamente intenso per il vostro segno zodiacale. Fra nuovi sbocchi professionali e tanti nuovi incarichi non avrete un attimo di respiro. Giove favorevole al vostro segno vi farà fare dei passi da gigante, riuscendo laddove avete sempre fatto fatica ad emergere.

Voto: 9

Le previsioni astrologiche del 2025: sorprese fortunate per Leone

Leone: quest'anno vi porterà una grande fortuna in amore. L'arrivo di un nuovo partner oppure il rafforzamento della vostra relazione attuale saranno per voi fonte di felicità ma anche di responsabilità che sarete in grado di accogliere a braccia aperte. Le prospettive lavorative si apriranno con una facilità sorprendente, complice Giove che vi darà occasioni d'oro. Carichi di energia e voglia di fare, riuscirete a stimolare la mente delle persone che vi circondano e di collaborare con esse a pieno ritmo.

Voto: 10

Vergine: per avere buone notizie in amore dovrete attendere un po' di tempo, quando arriverà la vostra relazione vi farà comunque evadere dalla routine.

Il consiglio dell'Oroscopo per quanto riguarda il lavoro è quello di volare a bassa quota e di non essere troppo impulsivi nelle decisioni, anche quelle inerenti al denaro. Quest'anno non avrete particolare fortuna, starà a voi costruirla.

Voto: 7 +

Bilancia: i sentimenti non saranno particolarmente rilevanti nell'anno 2025. In coppia si creeranno di fatti dinamiche che necessitano di pazienza e attenzione. La tendenza al risparmio proprio non fa per voi, soprattutto nell'arco dell'anno che sta per arrivare. Il lavoro potrebbe pesarvi di più rispetto agli anni precedenti, avrete forse bisogno di pause più prolungate. La fortuna sarà abbastanza presente, ma fare sempre affidamento su di lei non porterà ai risultati che sperate.

Voto: 7 -

Scorpione: vi lascerete alle spalle molte negatività he hanno caratterizzato la vostra vita amorosa, senza però rinunciare del tutto ai sentimenti. Sarà tempo di ripartire da zero, con nuovi incontri senza impegno e tante avventure che vi porteranno a riflettere su cosa vorreste da una nuova storia. L'oroscopo prevede un grande amore entro la fine del 2025. Grandi novità vi attendono sul lavoro e sulle finanze. L'oroscopo segnala un anno pieno di soddisfazioni e di proposte lavorative, alcune delle quali vi porteranno a scoprire nuovi orizzonti. Farete dei salti di qualità che molto probabilmente nemmeno voi avevate previsto, con l'aiuto di una sfacciatissima fortuna.

Voto: 9 +

Anno di rivoluzioni per Sagittario

Sagittario: secondo l'oroscopo il 2025 sarà un anno di rivoluzioni, di rivincite ma anche di riflessioni. Buona la situazione in amore e in famiglia. Il lavoro non sarà da meno. Riuscirete a giocare d'anticipo su molte questioni, ritagliandovi una posizione di rilievo che possa servirvi per garantirvi una stabilità finanziaria e non soltanto professionale. Per alcuni di voi arriverà anche una proposta che vi garantirà l'indipendenza.

Voto: 9 +

Capricorno: affrontare una delusione amorosa sarà molto difficile. Non sarà un caso se i primi mesi dell'anno molti di voi si troveranno a sentirsi soli e inadeguati, ma piano piano, con periodi molto floridi per gli incontri, arriverà una stagione di rinascita.

Nelle coppie ci sarà modo di rivedere le priorità di ciascuno, per alcune in particolare ci saranno novità. Dovrete cercare di tirare il freno per quel che concerne l'ambito professionale. Il 2025 non sarà facile ma niente panico. I guadagni sono assicurati, ma fra colleghi e mole di lavoro che potrebbe diventare insostenibile ci sarà da rivedere qualche piccolo dettaglio.

Voto: 6

Acquario: l'amore concettualmente non è un argomento che vi starà particolarmente a cuore in questo 2025. Nemmeno le stelle quest'anno saranno molto interessate a farvi cambiare idea. Allo stesso tempo avrete tanta dedizione nei confronti di chi amate, indiscriminatamente. Gli affari saranno abbastanza fortunati, mentre il lavoro sarà segnato da alti e bassi che spesso e volentieri potrebbero farvi perdere la pazienza.

Con il denaro sarete molto più attenti rispetto agli altri anni.

Voto: 7 +

Pesci: finalmente arriverà il vostro anno. Non sentirete più l'amore come qualcosa di estraneo che vorreste tenere lontano, ma come una opportunità di conoscere l'altra persona e voi stessi. Troverete nuove forme di armonia e di sentimento, riuscendo anche ad offrire al partner molto più di quanto voi stessi avete previsto. L'oroscopo segnala l'arrivo di una fortuna fuori dal comune. La combinazione dei due pianeti portatori di nuove opportunità quali Venere e Giove favorevoli al vostro segno zodiacale si rivelerà essere più produttiva che mai e anche in tempi abbastanza celeri. I guadagni saranno assicurati, soprattutto grazie alla vostra determinazione e perseveranza.

Voto: 10