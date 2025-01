L'oroscopo della giornata di giovedì 2 gennaio prevede un Acquario particolarmente emotivo in amore, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre l'Ariete sarà paziente e comprensivo verso il partner. Il Leone sarà in grado di organizzare bene il proprio lavoro, mentre i nativi Scorpione non saranno di ottimo umore.

Previsioni oroscopo giovedì 2 gennaio 2025 e pagelle

Ariete: previsioni astrali che vi vedranno pazienti e comprensivi nei confronti del partner. Ci terrete molto a fare le cose bene con la vostra anima gemella quest'anno, cercando di assecondare ogni sua richiesta.

Sul posto di lavoro avrete buone idee e energie da spendere, che se ben gestite, possono portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che continua a darvi qualche noia a causa di questo cielo contrario. Le vostre emozioni non saranno così chiare al momento, e avrete bisogno di un po’ di tempo per ritrovare il giusto equilibrio. Sul fronte professionale avrete buone idee da investire nei vostri progetti, ma attenzione a non essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale splendida in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi permetteranno di stare bene insieme al partner. Ciò nonostante dovrete sapere che questo cielo sta per cambiare, e sarà necessario fortificare il vostro legame.

Sul fronte professionale Mercurio sarà ancora contro di voi. Riflettete bene sulle idee che intendete portare avanti in questo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: il nuovo anno inizierà un po’ a rilento per voi nativi del segno, ma non per questo non sarete pieni di idee e speranze da realizzare, soprattutto in campo professionale. Abbiate pazienza, e siate in grado di mettere da parte le risorse necessarie.

In amore questo cielo sta per mettersi dalla vostra parte, pronto a regalarvi immense emozioni con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Leone: con Mercurio, Giove e Marte in buon aspetto, sarete in grado di organizzare bene le vostre mansioni in ambito professionale. Avrete importanti ambizioni in questo periodo, e cercherete di rispettarle tutte.

In amore invece la Luna e Venere saranno ancora contrari, anche se non per molto. Abbiate pazienza e presto le cose si aggiusteranno. Voto - 7️⃣

Vergine: con Mercurio e Giove in cattivo aspetto, non avrete molta voglia di tornare al lavoro. Avrete bisogno di un po’ di tempo per riprendere il ritmo, ma soprattutto, che questo cielo si metta in una posizione migliore per voi. Bene il settore amoroso, anche se questo cielo sta per mettersi in una posizione scomoda per voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottima giornata per voi grazie a questo cielo stupendo. La Luna e Venere vi sorrideranno dal segno amico dell'Acquario, e vi renderanno adorabili agli occhi della persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Molto bene anche il settore professionale, dove dimostrerete di saper raggiungere importanti risultati anche nei periodi più complicati. Voto - 9️⃣

Scorpione: il vostro umore non sarà dei migliori in questo periodo, considerate queste stelle in quadratura. Avrete bisogno di comprendere come poter vivere appieno il rapporto con la vostra fiamma, tentando anche qualcosa di speciale. Sul posto di lavoro forse non sarete tra i migliori del settore, ma saprete come svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali favolose per voi in questa giornata di giovedì. Nutrirete buoni sentimenti nei confronti del partner grazie alla Luna e Venere, ma sappiate che questo cielo sta per cambiare volto.

Stabile il settore professionale, che continuerà a darvi soddisfazioni e l'ispirazione giusta per portare a termine i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: questo primo giovedì di gennaio vedrà un cielo tutto sommato discreto nei vostri confronti. Sarete spesso di buon umore, pronti a condividere il vostro tempo con le persone che amate, a patto che non si parli male di voi. Per quanto riguarda il lavoro saprete gestire bene le vostre mansioni, anche se faticherete un po’ a riprendere il ritmo dopo queste feste. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di giovedì che vi vedrà particolarmente emotivi sul fronte sentimentale grazie alla Luna e Venere. Questi due astri però, stanno per lasciare il vostro segno, dunque attenzione al vostro modo di fare.

In ambito professionale sarete ancora sulla cresta dell'onda, capaci di mettere a segno buoni risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: preparatevi ad accogliere il pianeta Venere nel prossimo periodo secondo l'Oroscopo. L'intesa tra voi e il partner crescerà, ma anche voi sarete più propensi a fare audaci conquiste. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora molto su cui lavorare per riuscire a risalire la china. Voto - 7️⃣