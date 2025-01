L'oroscopo dell'1 febbraio 2025 annuncia un sabato di introspezione, sensibilità e creatività, garantite dalla Luna in Pesci. Con questo quadro astrologico, sarà facile coltivare delle connessioni più profonde, ma occorrerà anche fare attenzione a non lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Nonostante questa premessa, la giornata si rivelerà scoraggiante per lo Scorpione posizionato all'ultimo posto nella classifica quotidiana e alle prese con una battaglia interiore. Andrà molto meglio, invece, al Pesci che aprirà il mese con un'energia positiva.

Le stelle, intanto, hanno molto altro da rivelare in merito a queste 24 ore di ciascun segno zodiacale.

Classifica e oroscopo del giorno 1 febbraio 2025: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Scorpione - L'Oroscopo del giorno non esclude che possiate sentirvi scoraggiati. Dentro di voi è in atto una battaglia interiore che vi rende spesso stanchi e apatici. Nonostante ciò, è importante non perdere la speranza: qualcosa che state aspettando potrebbe presto arrivare a darvi sollievo. Non è semplice abbandonare una cattiva abitudine in modo definitivo, e questo lo sapete bene. Ogni anno vi lasciate trascinare da mille progetti e obiettivi, ma poi la pigrizia o il disinteresse prendono il sopravvento. Questo accade perché i risultati che cercate non arrivano immediatamente, ma la fretta è spesso una cattiva consigliera.

È tempo di rimboccarvi le maniche e di essere più costanti nei vostri sforzi. In ambito familiare, la calma tornerà a regnare dopo alcune incomprensioni. Dedicate del tempo a voi stessi: ultimamente vi siete trascurati e questo è il momento di rimettere voi al centro.

1️⃣1️⃣- Acquario - Le stelle vi descrivono confusi e malinconici.

Delle esigenze quotidiane richiederanno la vostra attenzione. Le finanze potrebbero farvi sentire insicuri, ma presto si apriranno nuove opportunità lavorative. Sul fronte affettivo, sarà meglio evitare discussioni sia con il partner che con i familiari. Se la giornata potrebbe iniziare in modo lento, nel pomeriggio ritroverete energia e la voglia di rilassarvi con una bella serie tv.

Riflettete sulle vostre relazioni: evitate persone che vedono solo il lato negativo della vita. Con l’arrivo della primavera, un rapporto potrebbe giungere al termine. Chi ha bambini piccoli si troverà a dover gestire qualche capriccio, ma con pazienza tutto si risolverà. Pianificate un’attività piacevole per venerdì, come un pranzo speciale o un’uscita in compagnia.

1️⃣0️⃣- Vergine - Qualche contrattempo, ritardo o disattenzione saranno da tenere in conto. È il momento ideale per avviare cure, terapie o cambiamenti legati al benessere personale. Nella vita di coppia, sarà necessario dimostrare maggiore presenza e dedizione. Avete iniziato l’anno con molte promesse verso voi stessi, ma con il tempo avete rinunciato a gran parte di esse.

Ricordate che le abitudini sono il pilastro della nostra vita e che i cambiamenti richiedono tempo. Sforzatevi di uscire dalla vostra zona di comfort per evitare di accumulare rimpianti. La serata sarà un momento speciale per le coppie, che potranno godersi del tempo insieme, magari guardando un bel film o semplicemente coccolandosi.

9️⃣- Leone - Affrontate questo sabato armati di prudenza, poiché la distrazione potrebbe causare problemi sia in ambito lavorativo che familiare. Potrebbero emergere tensioni e malintesi, ma con calma riuscirete a superarli. In amore, è tempo di riflettere su ciò che non funziona e, se necessario, lasciar andare ciò che non vi rende più felici. In genere siete delle persone intuitive e notate immediatamente quando qualcosa non va.

Recentemente, in famiglia, alcune situazioni hanno generato tensioni e incomprensioni, ma ora potrebbe essere il momento giusto per chiarire e riportare l’armonia. La vita è troppo breve per sprecare rapporti importanti a causa di questioni materiali o incomprensioni banali. In serata, concedetevi un piacere culinario: se avete voglia di pizza, assecondatela, anche se siete a dieta. Con il tempo, anche l’amore tornerà a brillare con rinnovata intensità.

8️⃣- Sagittario - La giornata inizierà con qualche ostacolo, ma dalla metà del pomeriggio potrete recuperare terreno in diversi ambiti. Dovreste riorganizzare i vostri ritmi e stabilire confini più chiari, soprattutto se la routine quotidiana vi fa sentire oppressi.

A parte ciò, questa sarà una giornata adatta all’introspezione, ma cercate di non dar troppo peso alla vocina interiore che vi blocca. Talvolta l’ansia vi frena, ma è importante investire su voi stessi e non dare nulla per scontato. Febbraio sarà un mese ricco di sorprese e sfide, ma con la vostra forza di volontà riuscirete ad affrontarle. Con costanza e disciplina, tutto è possibile: procedete un passo alla volta, senza mai guardarvi indietro o arrendervi.

7️⃣- Toro - La settimana finirà con una buona dose di sprint. Prestate attenzione ai consigli che riceverete: potrebbero rivelarsi utili nel prossimo futuro. Anche se la situazione generale non è ancora stabile, continuate a lavorare con tenacia.

In amore, sarà importante misurare bene le parole per evitare incomprensioni. Vi sentite spinti a impegnarvi di più e a superare le vostre preoccupazioni. Se state lavorando a un progetto importante, è il momento di accelerare. Di recente avete affrontato un problema fisico, ma presto tutto sarà risolto. In queste 24 ore sarete impegnati in alcune attività domestiche, quindi fate attenzione a piccoli incidenti. Ritagliate un po’ di tempo per voi stessi e riscoprite il piacere della lettura. A breve potrebbero arrivare buone notizie finanziarie e, se state pensando a un cambio di look, meglio rimandarlo a sabato prossimo.

6️⃣- Ariete - Con gennaio ormai alle spalle, vi sentirete più leggeri e liberi da tensioni.

Febbraio porta con sé speranza, amore e nuove opportunità. Guardatevi intorno: il mondo è pieno di occasioni che aspettano solo di essere colte. Sul lavoro, cercate di essere pazienti con colleghi o superiori che vi mettono alla prova. Prendetevi cura della vostra salute, prevenendo i malanni di stagione. Questo è il momento ideale per mettervi in gioco e osare. Il vostro fascino sarà irresistibile, favorendo nuove conoscenze e complicità con il partner. Però, non per tutti le relazioni andranno a gonfie vele: alcune storie potrebbero essere arrivate alla fine.

5️⃣- Gemelli - Potrebbero esserci provocazioni da gestire, quindi imparate a mantenere la calma. Nonostante ciò, il weekend promette bene, e inizierete il mese con uno spirito positivo.

Ricordate che tutto nella vita va e viene: l’importante è accettare il cambiamento. Non siete soli e potete contare sull’affetto di chi vi vuole bene. Se qualcosa vi preoccupa, parlatene con una persona fidata: condividere i pensieri aiuta a sentirsi più leggeri. Nei prossimi mesi alcuni progetti importanti vedranno la luce. Fate attenzione alle spese inutili, cercando di essere più oculati. Dedicate tempo all’amore, con momenti di intimità e dialogo per mantenere viva la fiamma.

4️⃣- Capricorno - L'oroscopo giornaliero segnala una gradita ripresa: concentratevi sulle cose belle e positive della vostra vita. Avete lavorato duramente per superare le sfide recenti e finalmente potrete raccogliere i frutti del vostro impegno.

In amore, si prospettano nuove opportunità da cogliere al volo. Spesso vi lasciate sopraffare dal pessimismo, rischiando di non vedere ciò che di buono avete intorno. Nei prossimi giorni potrete trovare serenità con voi stessi e con chi vi sta vicino. Siete pieni di idee e passioni, quindi non esitate a lanciarvi in nuovi progetti. La vostra energia positiva sarà un grande conforto per chi vi circonda.

3️⃣- Bilancia - Preparatevi a trascorrere una giornata dinamica ed emozionante. Potreste uscire con amici o con il partner, godendovi del tempo di qualità. Avvicinandosi San Valentino, se siete in coppia, organizzate qualcosa di speciale; se siete single, dedicate questa giornata al vostro benessere personale.

Anche se un imprevisto economico recente vi ha messo alla prova, non lasciate che ciò influisca sul vostro spirito. Continuate a lavorare con impegno: ogni piccolo sforzo vi porterà più vicino ai vostri obiettivi. Le relazioni interpersonali appariranno più armoniose. Se il lavoro non vi soddisfa, nuove prospettive potrebbero aprirsi all’orizzonte. Ogni piccolo passo positivo contribuirà al vostro successo. In famiglia, l’atmosfera tornerà serena.

2️⃣- Cancro - L'oroscopo dell'1/2 dice che godrete di un ottimo stato di forma. Chi ha una vita sedentaria o troppe responsabilità dovrebbe cercare di alleggerire la giornata e adottare tecniche per ridurre lo stress. Il fine settimana porterà piccole sorprese ed emozioni.

In ambito lavorativo, siete in attesa di un cambiamento che potrebbe concretizzarsi entro la primavera. Questo mese si prospetta positivo e produttivo: valutate di ampliare le vostre competenze attraverso corsi o studi personali. Non rimandate le cose importanti, perché la procrastinazione porta solo problemi futuri. Imparate dagli errori passati e concentratevi sul presente. La serata porterà momenti piacevoli ed emozionanti.

1️⃣- Pesci - Febbraio inizia con energia positiva. Cercate stabilità e serenità e siete determinati a trasformare i vostri desideri in realtà. Ricordate, però, che per ottenere ciò che volete serve impegno e azione. La giornata sarà piacevole e potrebbe regalarvi momenti di magia. Le coppie riscopriranno la passione, mentre chi sta organizzando un viaggio faccia attenzione ai possibili imprevisti dei prossimi giorni. Dedicatevi alle piccole cose che vi rendono felici. Saranno favoriti i nuovi progetti in amore e nelle relazioni. Prendetevi cura di voi stessi, magari concedendovi un cambio di look. Nuovi incontri o eventi importanti potrebbero cambiare la vostra giornata in meglio.