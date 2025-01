L'oroscopo di domenica 19 gennaio rivela ai nati sotto il segno del Toro la necessità di affrontare la giornata in maniera particolarmente attenta, senza lasciarvi andare a stravolgimenti che potrebbero rendervela impervia e ricca di insidie. Non cercate polemiche inutili: siate abili a farvi scivolare addosso alcune situazioni, senza dover per forza affrontarle in maniera diretta e decisa. A volte, anche un sorriso oppure un atteggiamento indifferente possono essere le armi giuste da usare. Nell'arco della giornata sarete ricompensati per la vostra pazienza e la vostra intelligenza.

L'Ariete in amore: chiarimenti importanti per le coppie

L'amore sarà al centro della vostra giornata, anche se non sempre in maniera positiva. Se siete ancora single, non avrete troppe possibilità di cambiare lo stato delle cose: il vostro obiettivo, durante la giornata, sarà quello di passare il tempo restando soprattutto a casa piuttosto che uscire. Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di pigrizia ma semplicemente di uno stato d'animo che potrebbe essere anche condivisibile. Dopotutto, non è il caso di fare sempre baldoria o di rincasare la mattina presto per sentirsi vivi.

Se siete coinvolti in una relazione di coppia, avrete la possibilità di chiarire delle cose con il vostro partner: cercate di farlo sempre in maniera costruttiva, senza alzare i toni della discussione.

Non serve a nulla se non a inasprire gli animi. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, fatevene una ragione. Probabilmente alcune situazioni probabilmente non torneranno mai come un tempo. Mettetecela tutta per realizzare le cose nel miglior modo possibile, poi chi vivrà vedrà.

Il lavoro: idee importanti per il futuro

Il lavoro, per voi, è fondamentale: non potete fare a meno di pensarci anche nei giorni di festa. La vostra attività professionale cattura gran parte della giornata: siete particolarmente ambiziosi, volete puntare a progetti più importanti, riuscendo ad essere sempre più competitivi ed eccellere nelle vostre azioni.

Si tratta di un giusto punto di vista in quanto senza sacrifici e idee non si arriva da nessuna parte. È importante, però, fare delle pause, dedicandosi anche ad altro per non intasare la propria mente solamente di situazioni complesse e cervellotiche. Pensate anche ad una gita fuori porta con la persona amata o con degli amici, in modo da ripartire il lunedì con qualche tossina in meno e con un maggiore slancio professionale. Qualche nuova opportunità potrebbe anche bussare alla vostra porta, non negatevi la possibilità di valutarla: non sempre le scelte istintive risultano essere quelle corrette.