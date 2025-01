L’oroscopo del 15 gennaio 2025 porta in dono una nuova ondata di previsioni fuori dagli schemi. Talvolta le stelle non seguono la strada maestra ma è la fantasia a prendere il volante e viaggiare sulle strade dell'impossibile. Provando ad analizzare un mondo di situazioni tanto stravaganti quanto esilaranti, il Toro costruirà un castello di sabbia in salotto, mentre l'Acquario avrà a che fare con illusioni e che tali resteranno. Per tutti i simboli zodiacali approfondiamo ora le previsioni "pazze" di mercoledì 15 gennaio che promettono di essere un’esplosione di ilarità e tanta leggerezza.

Previsioni zodiacali del 15 gennaio: una passeggiata sulla luna per il Cancro

Ariete - Questo mercoledì, le piante non solo fioriranno, ma cominceranno anche a dare consigli amorosi di una saggezza sconvolgente. Non sarà più una sorpresa vedere un cactus che, con un gesto di spinoso affetto, suggerisce come organizzare una cenetta intima con voi. Tra una chiacchiera e l’altra, vi ritroverete a dormire sul divano con la testa in giù e i piedi sulla spalliera con il gatto che vi guarda con sufficienza (pensando: cavolo, guarda a chi ho messo in mano la mia esistenza felina!). La conversazione langue, il tempo stringe e lo stomaco brontola? Parlate: sarà un “parlato” che porta a grandi risultati, anche se non darà certo gratificazione al palato ma alle orecchie.

Consolatevi col fatto che le stelle sono pronte a lanciarvi in una avventura da non perdere, perciò preparatevi a farvi travolgere da una pioggia di emozioni forti e balle spaziali. Per la serata, non dimenticate di dare il benvenuto all'attaccapanni accanto al portone: a volte possono dare dritte su amore e lavoro che nemmeno il mago di Oz riuscirebbe a dare.

Toro - Preparatevi a un’improvvisa voglia di costruire il più grande castello di sabbia che il vostro salotto abbia mai visto: non è una follia, è una missione di vita. Oltre alle sabbie mobili, il cuore sarà colpito da un'idea romantica quanto assurda: una cena su una nuvola che vi fluttuerà nell’aria, tra fiori e dolcezza cosmica (ora la domanda è: con cosa avete fatto colazione?).

Per chi fosse scettico, poi, il cielo è pronto a offrirvi il panorama giusto per sognare. Ma attenzione! Non lasciate che i pinguini vi rubino la scena, potreste restare a bocca aperta (occhio al moscerino: potrebbe entrare!). Sul lavoro, la vera rivelazione arriverà quando scoprirete che potete davvero parlare con gli animali (si, anche il cane del vicino che guarda sempre troppo severamente la vostra auto). Di sicuro, la capacità di tradurre miagolii e abbaiare vi garantirà il titolo di "Interprete degli Animali", perché chi non sogna di essere un vero dottor Dolittle della situazione?

Gemelli - La giornata di mercoledì si preannuncia piena di sorprese e voli pindarici: non solo nel vostro spirito libero, ma proprio letteralmente, con ali di farfalla!

In amore, un messaggio scritto nel cielo (un po' da far impallidire anche i segnali di fumo che faceva Toro Seduto) farà battere il cuore a molti. Sarà un aereo acrobatico a dichiarare il vostro amore, con tanto di fumetto da cartone animato? E chi può dire di no a un bel po' di romanticismo così arioso e surreale? Ma non è finita: un beccafico a passeggio nel parco non sarà un sogno, ma una realtà: accadrà mentre fate il vostro solito giro cazzeggiando senza meta. E sul lavoro? Attenzione, perché la vostra capacità di leggere i pensieri dei colleghi vi porterà a diventare richiestissimi: si, nell'ufficio del capo, nero come una bestia per le solite sparate a zero. Comunque, ogni cosa a suo tempo e si salvi chi può.

Cancro - Le stelle vi spingono verso l'ignoto: una passeggiata sulla luna non è più una chimera, è l’occasione giusta per una dichiarazione d'amore che farà invidia a tutti i film romantici. Immaginatevi là, sotto il cielo, con la terra che vi guarda e un po' di polvere lunare che si infila nei capelli. Ma non è finita qui! Gli amici si uniranno in una caccia al tesoro su un'isola deserta (perché, diciamocelo, chi non ha mai voluto cercare tesori nascosti su un'isola di sabbia?). La giornata si concluderà con il lavoro: la dedizione a costruire un razzo spaziale vi darà una promozione che neanche avete chiesto. L’ufficio sarà il vostro campo di gioco, e chi può dirlo, magari dopo un paio di settimane sarete pronti a lanciarvi nello spazio (angusto di uno sgabuzzino), mentre gli altri si arrangeranno con il caffè della macchinetta.

E nel frattempo, vi scoprirete ingegneri spaziali a tempo pieno. Una unica preoccupazione rimarrà: riuscire a non farsi distrarre dal lavoro mentre si è completamente persi nello schermo del telefonino.

Leone - In questi giorni vi accorgerete di avere un superpotere inaspettato: quello di trasformare diversi sogni in realtà (virtuale). E già, una gran bella cosa i sogni, qualcosa che non sai quando, ma sai che arriverà: si, aspetta e spera! In amore, una dichiarazione vi sorprenderà, ma non sarà un’ordinaria promessa d’amore: sarà scritta direttamente nelle stelle (non agitatevi, sulle stelle non si può scrivere!). Gli amici poi, increduli, vorranno mettersi in gioco con voi in una gara a chi la spara più grossa: qua andate alla grande; chi meglio di voi?

Sul lavoro, beh, vi trasformerete in una sorta di supereroe da passeggio: sorvolando sopra le attività quotidiane, con l'abilità di chi sa il fatto suo, risolvere ogni problema in un batter d’occhio. Il vostro potere segreto: far sembrare ogni impresa leggera, rimandando a domani il da farsi.

Vergine - In questo periodo vi sentirete irrefrenabili, come se un’energia invisibile vi spingesse a costruire cose… ma non un muro o una semplice casa: immaginatevi di costruire un labirinto gigantesco nel giardino, tipo il Minotauro, ma senza tendenze violente. In amore, la fantasia vola alto e una cena romantica diventa un’avventura pirata, con tanto di galeone che solca i mari dell'immaginazione, dove il vento è il vostro alleato e il cielo è di un blu impossibile.

Gli amici, che non sono mai abbastanza pazzi, parteciperanno senza pensarci due volte a una passeggiata nel parco con una scarpa e una ciabatta sfondata. Certo, l’assenza di un treno passeggeri farà la differenza, pazienza. A questo punto la domanda sorge spontanea: perché un cane in carne e ossa rosicchia l'osso e non la carne? Ovvio, perché la carne non si può rosicchiare. E per quel che riguarda il lavoro, risolverete misteri complicatissimi, come riuscire finalmente a imboccare il lato giusto del cartellino, alla timbratura.

Bilancia - In giornata qualcuno di voi si scoprirà in possesso di poteri degni di una saga fantasy: un amore segreto per l'illusionismo vi farà diventare i veri Houdini delle situazioni quotidiane.

Nel cuore, un bacio sotto una pioggia di petali di rosa, talmente romantico che persino i fiori non sapranno da che parte stare, vi porterà a una dichiarazione d'amore che farà invidia anche agli incantesimi di una strega. Gli amici, già preparati a partecipare alla festa a tema “Mondo Incantato”, saranno pronti a lanciarsi in un vortice di magia e colpi di scena che nemmeno Harry Potter riuscirebbe a prevedere. Ma il vero colpo di scena arriva sul lavoro: l'abilità di leggere il futuro vi renderà un "Veggente dell’Ufficio", un titolo che sembrerà uscito da una carta dei tarocchi. Siete pronti a divinare le prossime mosse del capo? Forse anche a far lievitare i permessi per le ferie. Giù il cappello e con una bacchetta magica in mano, diventate il maestro delle previsioni.

Scorpione - Molti di voi, secondo l'Oroscopo pazzo, si immergeranno in un viaggio avventuroso, come se fossero stati punti da qualcosa di misterioso. Decideranno di scrivere un libro sulle loro avventure su un'isola deserta, dove non c'è deserto e non c'è modo di fare avventure (pensandoci bene non c'è nemmeno l'isola!). L’amore, nel frattempo, si trasformerà in un film romantico da Oscar, ossia da quattro soldi: una passeggiata sulla spiaggia al tramonto dove il vento gioca con i capelli e l’acqua vi bacia i piedi, creando la perfetta simbiosi tra mal di reni e artrosi, insomma, una goduria infinita. Ma non vi fermerete lì, perché i vostri amici parteciperanno a una caccia al tesoro sull’isola deserta, con tanto di mappa segreta e pappagalli parlanti che faranno da guide.

Sul lavoro, invece, sarete un passo avanti a tutti, alla ricerca di nuovi segreti da scoprire. Il titolo di "Esploratore senza macchia" sarà vostro in un batter d’occhio: chi ha detto che l'avventura non può arrivare tra un problema e l’altro? Probabilmente avete già la soluzione in mano: calma, anche se non è quella giusta per voi non cambia nulla.

Sagittario - La magia è nell'aria, e voi del segno sarete i primi ad avvertirla. Presto scoprirete di avere il potere di trasformare i sogni in realtà sognate: insomma, come se viveste in un romanzo di fantasia che alla fine resta tale. A questo punto qualcuno si domanderà dov'è la magia: infatti non c'è, era solo per... Se poi volete un unicorno, basta pensare forte, e apparirà al momento giusto: per farci cosa?

In amore, non ci sarà nulla di più spettacolare di una dichiarazione d'amore scritta nel cielo da una cometa, che lascerà tutti senza parole (infatti nessuno parlerà perché a vederle sarete solo voi). Immaginatevi insieme ai vostri amici, per una gara di corsa con i sacchi (ovviamente, senza sacchi). A vincere sarete voi: per forza, sarete solo voi a partecipare... Sul lavoro, la capacità di volare (non solo con la fantasia, ma proprio in senso metaforico) vi farà diventare il signore senza anelli. Chi altro potrebbe risolvere una crisi con un sorriso e volare via senza lasciare traccia? Chiamatelo destino o semplicemente "Sagittario".

Capricorno - Dopo aver scoperto il fascino di costruire labirinti giganti nel giardino, questo mercoledì vi lancerete in una impresa epica: fare una caccia al tesoro, in casa vostra (meglio di no, alto il rischio di portare alla luce qualcosa di scomodo). Ma non pensate che vi fermiate lì: in amore, una cena romantica su una nave pirata, con tanto di cappelli e bandiere gialle, darà occasione per dichiarare il vostro amore a chi sapete. Restiamo amici che è meglio! Gli amici? Probabilmente pensano che vi siate un po’ dematerializzati, ma non importa, perché un dinosauro in carne e ossa farà una passeggiata nel parco, e tutti resteranno a bocca aperta. Sul lavoro, la vostra dedizione a risolvere misteri (degli altri) vi procurerà un sacco di nuovi amici. Nessun intrigo rimarrà irrisolto quando sarete in giro con la lente d’ingrandimento, ma ricordatevi di non sollevare troppi polveroni: i misteri possono essere divertenti, ma a volte è meglio non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere!

Acquario - In tanti vi dedicherete alla magia e all'illusionismo, scoprendo che può far sparire le preoccupazioni con un colpo di bacchetta (credeteci, tanto alla fine è uguale!). In amore, un bacio sotto una pioggia di petali di rosa porterà una dichiarazione romantica che avrà il sapore di una fiaba: il brutto sarà quando riaprirete gli occhi... Immaginate un mondo incantato dove i fiori non smettono mai di danzare, e gli amici si preparano a una festa a tema “magia pura”, dove tutti possono trasformarsi in ciò che desiderano: ecco, solo immaginarlo potete. In realtà qualcuno si presenterà da un’altra dimensione, mentre altri giureranno di aver visto un mago fare il giro del mondo in un minuto. Sul lavoro, invece, la capacità di leggere il futuro vi renderà veggenti extrasensoriali (senza patentino) - e non solo per il caffè che, come sempre, vi sembra più buono quando a offrirlo sono gli altri. Siete davvero pronti a cambiare la percezione del tempo? Le previsioni per la giornata dicono che sì, senza alcun dubbio (almeno questo).

Pesci - Mercoledì, tanto per tagliare la testa alla noia, vi sentirete ispirati nel voler vivere una lunga avventura su un'isola deserta, talmente ispirati che penserete di scrivere un libro su questa cosa: ogni parola sarà un viaggio in un mondo lontano, lontano, talmente lontano che alla fine non saprete più il motivo per cui siete lì. L’amore, naturalmente, non sarà da meno: una passeggiata sulla spiaggia al tramonto si trasformerà in una scena romantica da film, con la luce che gioca tra le onde e il vostro cuore che batte più forte ad ogni battito (a furia di correre dietro al cane che non vuol saperne di rientrare). Gli amici saranno entusiasti di partecipare a una caccia al tesoro sull'isola deserta, ma attenzione, potreste essere più abili a trovare i tesori nascosti nelle emozioni che in quelli materiali. Sul lavoro, la dedizione a scoprire nuovi segreti, ogni dettaglio nascosto sarà scoperto da voi, grazie a una lente d’ingrandimento e alla vostra innata curiosità. Sarete i veri Indiana Jones della situazione, ovviamente senza le sabbie mobili!