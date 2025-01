L'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 febbraio annuncia un periodo particolarmente positivo per Pesci, Acquario e Sagittario, segni che occuperanno il podio della classifica. Sul versante opposto, invece, Bilancia, Vergine e Ariete dovranno fare i conti con qualche difficoltà emotiva e qualche piccolo ostacolo da superare. Le energie astrali di metà febbraio portano nuove opportunità in amore e sul lavoro per alcuni, mentre per altri sarà fondamentale trovare un nuovo equilibrio interiore.

Previsioni astrali: le posizioni dal 12° al 9° posto

12° Bilancia: siete particolarmente sensibili e inclini a prendere ogni piccola osservazione come un attacco personale. Questo atteggiamento potrebbe creare tensioni nelle relazioni, soprattutto in ambito sentimentale. Cercate di non irrigidirvi troppo e imparate a lasciar correre qualche parola di troppo. La chiave per superare questa settimana è la leggerezza.

11° Vergine: vi trovate in un periodo in cui le emozioni sembrano essere un’altalena incontrollabile. Il consiglio delle stelle è di evitare reazioni impulsive e di riflettere prima di parlare. La pazienza sarà la vostra migliore alleata, soprattutto nelle relazioni personali. Concedetevi del tempo per riordinare le idee senza farvi travolgere dalle preoccupazioni.

10° Ariete: un ricordo o una persona del passato potrebbe riaffiorare, portando un po’ di nostalgia. È importante non farsi trascinare da rimpianti o pensieri che non hanno più motivo di esistere. Guardate avanti con determinazione, senza farvi frenare da ciò che ormai è alle spalle. La vita vi offre nuove occasioni: coglietele senza esitazione.

9° Toro: questa settimana vi mette alla prova sul piano sentimentale. Alcune situazioni potrebbero essere ormai compromesse, come un vaso rotto che difficilmente tornerà intatto. Evitate di pretendere troppo dagli altri e cercate di mantenere un atteggiamento più morbido nelle relazioni. Sul lavoro, invece, si intravedono spiragli di novità, soprattutto per chi è pronto a mettersi in gioco.

Le posizioni intermedie: dal 8° al 5° posto

8° Leone: non date per scontate le persone che vi circondano. A volte siete talmente presi dalle vostre ambizioni da dimenticare l’importanza dei legami affettivi. Un piccolo gesto di attenzione potrebbe evitare incomprensioni future. Riflettete su ciò che conta davvero e non trascurate chi vi è vicino.

7° Gemelli: l’orgoglio potrebbe essere un ostacolo questa settimana. Se avete commesso qualche errore, non esitate a riconoscerlo e a chiedere scusa. La sincerità sarà la chiave per ristabilire l’armonia nei rapporti. In ambito lavorativo, mantenete una mentalità flessibile: nuove opportunità potrebbero presentarsi quando meno ve lo aspettate.

6° Cancro: vi sentite emotivamente instabili, con giornate che alternano alti e bassi.

La buona notizia è che avete tutte le risorse per superare le difficoltà. Non lasciatevi scoraggiare dai piccoli ostacoli e ricordate che la resilienza è una delle vostre doti migliori. Con un po’ di pazienza, riuscirete a rimettere tutto in ordine.

5° Capricorno: la settimana porta con sé cambiamenti importanti, soprattutto in ambito lavorativo. Ci sono opportunità in arrivo, ma dovete essere pronti a coglierle. In amore, il cielo vi invita ad aprirvi di più e a non dare per scontata la persona che avete accanto. Per chi è in coppia, un pizzico di passione in più potrebbe fare la differenza.

I segni più fortunati della settimana: dal 4° al 1° posto

4° Scorpione: questa è una settimana di crescita e consolidamento.

Se avete obiettivi da portare a termine, il momento è favorevole per fare il passo decisivo. In amore, le stelle vi invitano a dedicare più tempo al partner: piccoli gesti di affetto faranno la differenza nel consolidare il rapporto.

3° Sagittario: la vostra audacia vi porterà lontano. Le stelle vi spingono a prendere decisioni importanti, soprattutto in amore, dove è giunto il momento di concretizzare un desiderio a lungo accarezzato. Anche sul lavoro, le opportunità non mancheranno: non abbiate paura di osare.

2° Acquario: siete tra i segni più favoriti della settimana. Le stelle vi sostengono nei nuovi incontri, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Questo è il momento giusto per ampliare la vostra rete di conoscenze e coltivare nuove collaborazioni.

Sfruttate al meglio ogni occasione che vi si presenta.

1° Pesci: siete i protagonisti assoluti di questa settimana. L’amore occupa un posto di primo piano e le stelle vi offrono l’opportunità di risolvere vecchie questioni che vi tormentavano. Siate propositivi e aperti alle novità: il cielo vi regala armonia, passione e una rinnovata fiducia nel futuro.