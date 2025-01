Gli Ariete sono un po' nostalgici secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 16 febbraio. I Bilancia, invece, devono essere meno permalosi, per questo motivo sono ultimi in classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: siete un po' troppo permalosi, il che potrebbe portare a qualche disguido dal punto di vista sentimentale. Non tirate troppo la corda in amore, altrimenti potrebbero verificarsi situazioni complicate.

11° Vergine: un momento un po' altalenante per quanto riguarda le emozioni. Le previsioni dell'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio vi invitano a essere pazienti e a contare fino a dieci prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

10° Ariete: una persona proveniente dal vostro passato potrebbe spiazzarvi. Cercate di essere decisi e determinati, guardate avanti con maggiore ottimismo e non rimuginate più su cose che non si possono riparare.

9° Toro: un vaso rotto difficilmente tornerà come prima. Cercate di non essere troppo esigenti in amore, per non creare tensioni. Dal punto di vista professionale, invece, si apriranno delle opportunità per i più audaci.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: non trascurate le cose e le persone a cui tenete, altrimenti potrebbe arrivare un momento in cui sarà tardi e sarà impossibile rimediare agli errori commessi.

7° Gemelli: siate più umili e dimessi. Nel caso in cui doveste commettere degli errori, dovete imparare a chiedere scusa.

Cercate di essere più flessibili dal punto di vista professionale.

6° Cancro: giornate un po' turbolente dal punto di vista emotivo, ma ci sono buone possibilità di superarle. Ci sono degli alti e bassi a cui è necessario fare fronte, ma non datevi per vinti e vedrete che riuscirete a riemergere anche dalle difficoltà più insormontabili.

5° Capricorno: cambiamenti sul fronte della professione secondo l'oroscopo dal 10 al 16 febbraio. Novità in arrivo in amore, ma dovete essere predisposti. Le coppie stabili, invece, farebbero bene a mettere un po' di pepe nei rapporti.

Oroscopo segni fortunati fino al 16 febbraio

4° in classifica Scorpione: siate audaci nel corso di questa settimana, in quanto potreste portare a termine degli obiettivi molto importanti.

In amore è tempo di dedicarvi di più al partner.

3° Sagittario: le stelle vi invitano a essere audaci. In amore è tempo di portare a compimento un obiettivo a cui pensavate da tempo. Nella sfera professionale ci sono novità interessanti in arrivo.

2° Acquario: è un buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche da quello professionale. Allargate la vostra cerchia di contatti.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo fino al 16 febbraio vi vedono particolarmente propositivi in amore. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono delle questioni che presto saranno risolte.