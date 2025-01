L'oroscopo dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 rivela che sarà un periodo positivo per la vita amorosa dei Gemelli: chi è single potrebbe trovare l’amore in un’amicizia, mentre le coppie potrebbero rafforzare il legame con il partner. Al Cancro le stelle consigliano di evitare investimenti rischiosi e di gestire il denaro con saggezza. Per il Capricorno sarà una settimana ricca di emozioni intense e avventure amorose, ma con alti e bassi. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche della settimana per tutti.

La settimana 27 gennaio-2 febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana, l'influenza di Plutone potrebbe agire come una miccia, innescando tensioni nascoste nelle vostre relazioni amorose. Vi troverete forse a dover rivalutare completamente i vostri legami, costretti da eventi inaspettati e inevitabili. Se la situazione dovesse precipitare, non esitate a chiedere consiglio a persone sagge e fidate. Sul fronte finanziario, Mercurio vi proteggerà grazie alla sua influenza positiva sull'intelligenza e sull'abilità negli affari. Tuttavia, fate attenzione a non prendere decisioni affrettate riguardo al denaro: l'impulsività potrebbe offuscare il vostro giudizio lucido.

Voto: 6

Toro – Questa settimana, farete colpo sul vostro partner. Decisi a non farvi mettere da parte, potreste persino minacciare di porre fine alla relazione se i vostri bisogni non verranno ascoltati. Se siete single, Venere vi avvolgerà in un’atmosfera romantica, spingendovi a uscire e a conoscere nuove persone. Il vostro fascino sarà irresistibile.

Marte e Mercurio vi aiuteranno a gestire al meglio le vostre finanze e potrebbero persino portare a un aumento delle entrate. Attenzione, però: Marte potrebbe rendervi un po’ troppo aggressivi nelle trattative, rischiando di allontanare le opportunità. Siate pazienti e fidatevi del vostro intuito. Voto: 7

Gemelli – Grazie all’influenza benefica di Venere, avrete molte più opportunità di conoscere nuove persone.

L’amore passionale, per ora, potrebbe sembrare un po’ lontano, ma un’amicizia profonda potrebbe trasformarsi in qualcosa di più dolce e delicato, proprio come preferite voi. Se siete già impegnati in una relazione stabile, questa settimana vi riserverà grandi soddisfazioni: un fidanzamento, un matrimonio o un romantico viaggio di nozze potrebbero essere all’orizzonte. Avete però notato una tendenza a spendere troppo per alleviare ansie o delusioni? Attenzione a non vivere oltre le vostre possibilità, o potreste incappare in qualche difficoltà economica. È arrivato il momento di prendere in mano le vostre finanze e stabilire un budget più rigoroso. Ricordate le sagge parole di Catone il Censore: ‘Non comprate ciò che è utile, ma ciò che è necessario’.

Voto: 7

Cancro – Questa settimana, la vostra vita sentimentale sarà particolarmente intensa. Se siete in coppia, la vostra passione sarà al massimo. Vi sentirete sicuri di voi e riuscirete a regalare momenti indimenticabili al vostro partner. Al contrario, se siete single, fate attenzione a non essere troppo sbrigativi nei vostri approcci. Un rifiuto potrebbe ferire la vostra autostima. Per quanto riguarda le finanze, vi sentirete audaci e intraprendenti. Attenzione però a non lasciarvi prendere troppo la mano da impulsi avventati. Evitate investimenti rischiosi e cercate di gestire il vostro denaro con saggezza. Se riuscirete a mantenere la calma e a pianificare con attenzione, potrete migliorare la vostra situazione economica.

Voto: 8

Previsioni settimanali fino al 2 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Preparatevi a vivere una settimana all'insegna dell'amore e dell'affetto. La persona che amate sarà particolarmente sensibile alle vostre attenzioni e alla vostra tenerezza. Ricordate però di dosare le vostre dimostrazioni d'affetto: tutti hanno bisogno dei propri spazi. Evitate di essere troppo invadenti, altrimenti potreste rischiare di soffocare il vostro rapporto. Sul fronte economico, la settimana si presenta piuttosto contrastante. Da un lato, l'influenza positiva di Plutone vi aiuterà a migliorare la vostra situazione finanziaria, offrendovi nuove opportunità. Dall'altro, l'impulsività tipica di Marte potrebbe spingervi a spese inutili.

Cercate di trovare un equilibrio tra i vostri desideri e la necessità di essere prudenti. Voto: 7,5

Vergine – Questa settimana, la vostra relazione con il partner dovrebbe scorrere serena e armoniosa. Troverete grande intesa nel desiderio di rendere ancora più accogliente la vostra casa e nel piacere di ritrovarvi con gli amici più cari per chiacchiere e buon cibo. Se siete single, l'influenza di Mercurio sul vostro settore amoroso potrebbe portarvi a vivere esperienze più leggere e divertenti. Attenzione però, perché tra le tante conoscenze che farete, potreste incontrare qualcuno di speciale, capace di trasformare un semplice flirt in qualcosa di più profondo. In questa settimana, potreste sentire un forte impulso allo shopping, acquistando oggetti che in quel momento vi sembreranno necessari.

Ricordatevi però di essere più razionali e di non trascurare gli impegni finanziari per evitare spiacevoli sorprese in futuro. Voto: 7

Bilancia – Venere, in una posizione particolarmente favorevole, illuminerà la vostra vita sentimentale. Il rapporto con il partner sarà particolarmente romantico e intenso. Perché non pensare a una piccola fuga d'amore o a una cena a lume di candela? Se siete single, preparatevi a sorprese piacevoli: l’amore sembrerà avvolgervi in una nuvola rosa, rendendo tutto più bello e leggero. Attenzione alle finanze: Plutone, in una posizione meno favorevole, potrebbe influenzare il vostro giudizio sulle questioni economiche. Quest’influenza potrebbe portarvi a prendere decisioni affrettate o a sottovalutare alcuni rischi.

È consigliabile rimandare scelte importanti e consultare eventualmente un esperto. Voto: 7,5

Scorpione – Questa settimana, sarete avvolti da un'aura positiva, grazie all'influenza benefica di Giove. Il rapporto con il vostro partner sarà sereno e armonioso: mostrerà una grande comprensione e metterà i vostri bisogni al primo posto. Ricordatevi, però, che anche voi dovete fare la vostra parte per mantenere viva la fiamma della passione. Piccoli gesti d'affetto faranno la differenza. Siete single? Preparatevi a far colpo, soprattutto nell'ambito professionale. Avrete l'opportunità di unire l'utile al dilettevole, creando occasioni che vi permetteranno di brillare sia sul lavoro che nella vita privata.

Urano vi sosterrà in questa fase, premiando il vostro impegno e la vostra dedizione. Il successo arriverà grazie al duro lavoro, non alla fortuna. Potrete quindi iniziare a pianificare il vostro futuro, ma con i piedi ben piantati per terra. Evitate spese eccessive e non lasciatevi tentare da investimenti rischiosi. Voto: 7

L'oroscopo da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa settimana, il cielo potrebbe non favorire momenti intimi e passionali con il vostro partner. Potrebbe addirittura insorgere una certa freddezza nella vostra relazione. Fate del vostro meglio per mantenere vivo il legame speciale che vi unisce. Se siete single, non vi sentirete attratti da storie effimere.

Anzi, il vostro desiderio sarà quello di costruire qualcosa di solido e duraturo. Preparatevi a un incontro che potrebbe rivelarsi molto significativo. Per quanto riguarda le finanze, cercate di mettere da parte qualche soldo, anche se vi sentirete tentati da acquisti per la casa. Prima di spendere, valutate attentamente le vostre priorità e cercate di risparmiare dove possibile. Ricordate il saggio consiglio di Publilio Siro: ‘Nessun guadagno è così sicuro quanto il non spendere quanto hai’. Voto: 6

Capricorno – La vostra vita di coppia sarà tutt'altro che monotona. Con l'influenza di Saturno, l'amore potrebbe non essere più al centro delle vostre attenzioni come lo è stato di recente, tuttavia, Urano e Venere continueranno a infondere un'energia frizzante nelle vostre relazioni.

Preparatevi a vivere momenti emozionanti. Se siete single, Marte accenderà un fuoco in voi, rendendovi particolarmente affascinanti. Alcuni di voi potrebbero vivere avventure intense e fugaci, mentre altri potrebbero innamorarsi perdutamente e desiderare un legame più profondo. Attenzione, però: le energie astrali potrebbero influenzare negativamente le vostre finanze. Evitate spese impulsive e decisioni affrettate riguardo al denaro. Voto: 8

Acquario – Se siete in coppia, questa settimana è perfetta per coltivare il vostro amore lontano dalla frenesia quotidiana. Create uno spazio intimo, solo per voi due, dove scambiarvi tenerezze e rafforzare il vostro legame. Se invece siete single, non sottovalutate l'importanza della dimensione fisica nelle relazioni.

L'attrazione è un elemento fondamentale e non deve essere negata. Ricordate, l'unione delle anime è bellissima, ma anche il corpo ha le sue esigenze. Nettuno, in aspetto favorevole, vi sorride e vi promette una settimana positiva anche sul fronte finanziario. Le vostre capacità negoziali saranno particolarmente acute, e potreste avere fortuna nei giochi di abilità. Voto: 8

Pesci – Questa posizione di Mercurio vi aiuterà a respirare un'aria più serena in ambito sentimentale. Sarete meno esigenti e troverete più facilmente un terreno comune con il vostro partner. Le coppie potranno riprendere a collaborare con maggiore armonia. Per chi è single, questa settimana potrebbe non riservare sorprese particolarmente entusiasmanti: un incontro è possibile, ma non sarà determinante come per le coppie che si sono formate di recente. Urano, invece, potrebbe riservare qualche piccola sorpresa in ambito finanziario. Per evitare spiacevoli inconvenienti, l'Oroscopo vi consiglia di mantenere una certa cautela e di evitare decisioni impulsive. Voto: 7.