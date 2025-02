L'oroscopo di marzo si apre con una combinazione astrale che non lascia nulla al caso. La presenza di Venere in Ariete e la retrogradazione di Mercurio, che perdurerà fino al 15 marzo, sono gli elementi che maggiormente colorano il mese di eventi potenti e riflessioni interiori. Questi movimenti, seppur contrastanti, non sono da temere, ma piuttosto da comprendere come segnali di una danza cosmica che ci stimola a una crescita profonda. L'influenza di Venere, simbolo dell'amore, dei sentimenti e dei legami, in Ariete, invita a un approccio audace e determinato nelle relazioni interpersonali.

La posizione di questo pianeta, associata al segno di fuoco per eccellenza, suggerisce che le passioni possano manifestarsi con una forza travolgente, e talvolta anche con una certa impulsività. Le persone, in questo periodo, possono trovarsi a prendere decisioni affrettate in amore, ma se esse sono guidate da un'autentica consapevolezza, allora l’amore non potrà che fiorire. La retrogradazione di Mercurio nella prima parte del mese introduce una fase di introspezione e riflessione, in cui le comunicazioni possono risultare più complicate e le decisioni da prendere potrebbero sembrare poco chiare. In questo frangente, è essenziale prestare attenzione ai dettagli e non forzare le situazioni. La retrogradazione, pur portando a qualche frustrazione nelle prime due settimane del mese, non è altro che una lente di ingrandimento sulle nostre convinzioni e aspettative, un invito ad ascoltare il nostro cuore più che la nostra mente razionale.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questo è un mese che segnerà una svolta significativa, soprattutto nel campo delle relazioni e dei legami personali. La presenza di Venere nel segno porterà un’ondata di energia focosa, capace di spingere a non temere di vivere il proprio amore in modo audace e diretto. Se finora avevate esitato ad aprirvi completamente o a fare il primo passo in una relazione, ora può essere il momento giusto per farlo.

Le nuove opportunità romantiche sono in arrivo, ma attenzione: non tutto ciò che luccica è oro. La retrogradazione di Mercurio, purtroppo, rende difficile cogliere tutte le sfumature della comunicazione, quindi non precipitatevi a dare per scontato ciò che non è ancora chiaro. Sul piano professionale, il mese porta con sé la necessità di rivedere alcuni progetti che potrebbero non essere andati come previsto.

È il momento di riorganizzare le priorità, ma soprattutto di fermarsi a riflettere sulle motivazioni che vi spingono ad agire. Se c'è una ricerca di verità che si mescola a una voglia di libertà, l'Ariete deve fare attenzione a non intraprendere strade che sembrano promettenti solo per il loro fascino superficiale.

Toro: è un periodo in cui la ricerca della stabilità è fondamentale, e marzo non fa eccezione. Con Venere in Ariete che si allontana dal vostro cielo, e l’influenza di Mercurio retrogrado che tocca le aree della famiglia e delle relazioni, è tempo di esaminare la profondità dei legami che vi legano alle persone più care. È possibile che alcuni di questi legami abbiano bisogno di una revisione o che emergano incomprensioni che non erano state affrontate prima.

La retrogradazione di Mercurio, perciò, porta a un ripensamento in campo affettivo, ma anche un’opportunità per fare chiarezza su ciò che volete veramente da una relazione. Sul lavoro, le energie di marzo sono favorevoli per i nati sotto il segno del Toro: potrebbero esserci occasioni per ottenere un miglioramento del vostro status professionale. Tuttavia, è necessaria una certa prudenza nelle decisioni che riguardano nuove collaborazioni o investimenti, soprattutto se si trattano di cambiamenti che possono risultare poco chiari o poco sicuri a causa della retrogradazione di Mercurio.

Gemelli: marzo è un mese di dinamismo e di tensioni interiori. L’influenza di Mercurio retrogrado può innescare qualche disagio nelle comunicazioni e nelle interazioni quotidiane, ma il vero elemento di crescita sarà la gestione di queste sfide.

La retrogradazione di Mercurio non è solo un ostacolo, ma anche una risorsa: vi invita a riflettere più profondamente su cosa stiate realmente cercando nel vostro percorso personale, professionale e affettivo. Si preannunciano cambiamenti importanti, ma solo dopo un periodo di adattamento. Marzo richiede dai Gemelli di essere più pazienti e cauti nelle azioni quotidiane, e di non farsi prendere da una voglia irrefrenabile di correre verso nuovi obiettivi. I legami affettivi sono sotto esame, e potreste sentirvi chiamati a fare delle scelte che riflettano maggiormente le vostre necessità interiori, piuttosto che seguire il flusso delle circostanze esterne.

Cancro: il mese di marzo si apre con un’incredibile opportunità di introspezione.

La retrogradazione di Mercurio, che toccherà anche la vostra casa dell’amore e dei legami più stretti, vi porterà a una riflessione profonda su chi siete diventati nelle relazioni. Questo può essere il periodo giusto per rivedere vecchi legami, chiudere capitoli non ancora risolti e rimettere in discussione alcune convinzioni che avevate finora ritenuto indiscutibili. Nel lavoro, è il momento giusto per rivalutare le vostre priorità. Se avete sentito che la vostra carriera ha preso una direzione che non vi soddisfa, non temete di fare il primo passo per cambiare. Le stelle vi spingono a riscoprire un equilibrio interiore che, se coltivato con attenzione, porterà anche a risultati concreti.

Leone: un mese di grande fermento sul piano professionale e interiore.

Sebbene il Sole non tocchi il vostro cielo in modo diretto, l’influenza della retrogradazione di Mercurio sulla vostra casa delle carriere porta a un ripensamento profondo riguardo alle scelte fatte in passato. Potreste sentirvi sfidati a guardare alla vostra vita professionale con occhi nuovi, mettendo in discussione sia i traguardi ottenuti che quelli a cui aspirate. A livello affettivo, il mese può portare una certa confusione. Le relazioni che finora sono sembrate solide potrebbero essere soggette a periodiche incomprensioni, specialmente per quanto riguarda la comunicazione. Sarete chiamati a non dare per scontato ciò che vi viene detto, ma piuttosto ad ascoltare con maggiore attenzione.

La retrogradazione di Mercurio è una preziosa occasione per sistemare ciò che era rimasto irrisolto e cercare un nuovo equilibrio nelle relazioni più intime. Non abbiate paura di confrontarvi apertamente con i vostri partner o con chi vi sta vicino. Questo può essere anche il momento giusto per fare il punto sulla vostra salute mentale. Un po' di introspezione, magari dedicando del tempo alla meditazione o ad attività che nutrono il vostro spirito, sarà fondamentale per procedere con slancio nel periodo successivo.

Vergine: marzo si presenta come un mese di riorganizzazione, sia sul piano pratico che emotivo. La retrogradazione di Mercurio, che interessa il settore delle relazioni e della comunicazione, vi invita a fermarvi e riflettere.

I nati sotto il segno della Vergine sono noti per la loro razionalità e la loro attenzione ai dettagli, ma marzo chiede loro di non lasciarsi prendere troppo dal perfezionismo. In un periodo come questo, lasciate spazio anche per l’imprevisto e per quelle emozioni che normalmente sareste tentati di reprimere. Sul piano affettivo, potreste sentirvi particolarmente vulnerabili. I vecchi schemi potrebbero venire a galla, richiedendo una revisione delle dinamiche relazionali. La retrogradazione di Mercurio spinge infatti verso una comprensione più profonda di ciò che non funziona, permettendovi di eliminare ciò che non è più utile per il vostro benessere emotivo. È il momento giusto per tagliare i legami che non vi nutrono e per aprirvi a nuove possibilità, anche se non sarà facile.

Sul fronte professionale, marzo vi invita a riflettere su come potete migliorare il vostro approccio alla carriera. Non abbiate paura di chiedere aiuto se necessario, e non temete di fare piccoli passi verso un miglioramento della vostra posizione, che può anche significare un cambiamento di ambiente o di modalità di lavoro. La riorganizzazione interna, tanto fisica quanto mentale, è fondamentale per un progresso duraturo.

Dalla Bilancia fino ai Pesci

Bilancia: sarà un mese di nuovi inizi e di grandi opportunità. Venere, la vostra governatrice, transita nel segno di Ariete, portando con sé una ventata di freschezza nelle relazioni sentimentali. Sarà possibile fare incontri significativi, ma anche riscoprire la passione in una relazione che si era affievolita.

L’influenza di Venere suggerisce una ritrovata forza interiore, che vi rende particolarmente affascinanti agli occhi degli altri, ma anche disposti ad agire con più audacia. Tuttavia, la retrogradazione di Mercurio può rendere confusa la comunicazione con gli altri, in particolare nelle prime settimane del mese. Per evitare fraintendimenti, è fondamentale che vi prenda il tempo necessario per ascoltare veramente l'altro e per chiarire le vostre intenzioni. Non forzate la risoluzione di situazioni delicate, ma aspettate che le stelle tornino a favore per risolvere le controversie. Sul piano professionale, marzo porta con sé opportunità di crescita, ma la chiave sarà la vostra capacità di adattamento.

Potreste trovarvi davanti a scelte che richiedono un po’ più di coraggio e determinazione rispetto al solito, ma se saprete ascoltarvi, i passi che intraprenderete potrebbero portare a un successo significativo. Non abbiate paura di espandere i vostri orizzonti, ma siate cauti nell’affrontare cambiamenti di grande portata prima di metà mese.

Scorpione: marzo è un mese di intense trasformazioni, sia a livello interno che esterno. La retrogradazione di Mercurio interesserà il settore delle risorse condivise, portando a un periodo di riflessione su ciò che è giusto lasciare andare e ciò che invece dovete custodire con più cura. Potreste riscontrare alcune difficoltà pratiche legate alla gestione di beni comuni, o anche in ambito lavorativo, dove potrebbero emergere difficoltà nella collaborazione con gli altri. A livello affettivo, la retrogradazione di Mercurio vi invita a fare chiarezza su ciò che realmente desiderate in una relazione. È il momento di affrontare vecchie paure o dinamiche che vi legano a relazioni passate. Potreste sentirvi divisi tra il desiderio di connettervi profondamente con qualcuno e la necessità di proteggere la vostra indipendenza. Tuttavia, se sarete in grado di affrontare questi temi con coraggio, marzo vi permetterà di compiere passi significativi verso una nuova evoluzione personale. Sul fronte professionale, questo mese porterà con sé delle opportunità, ma solo se saprete lasciar andare ciò che non vi serve più. La vera trasformazione arriverà quando deciderete di liberare voi stessi da vecchie convinzioni o situazioni stagnanti. La chiave sarà nell'affrontare i cambiamenti con determinazione e apertura.

Sagittario: sarà un mese in cui l’indipendenza e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti prenderanno il sopravvento. La retrogradazione di Mercurio non sarà facile da gestire, ma vi darà anche una rara occasione per rivedere alcuni aspetti della vostra vita affettiva e professionale che necessitano di una revisione. Questo mese vi chiede di riflettere sulle relazioni che avete costruito, sia nel contesto personale che lavorativo, e di eliminare ciò che non rispecchia più il vostro ideale di libertà. La presenza di Venere in Ariete porterà con sé una spinta di energia che favorirà nuovi incontri e un rinnovato slancio romantico. Tuttavia, occorre non lasciarsi travolgere dall’entusiasmo senza prima riflettere bene su ciò che cercate davvero in una relazione. Sarà un periodo di grande passione, ma anche di profonda introspezione su come riuscire a bilanciare le vostre esigenze di indipendenza con la necessità di legami affettivi più stabili. Sul lavoro, i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero trovarsi a un bivio, pronti a fare scelte importanti. La retrogradazione di Mercurio, sebbene potenzialmente frustrante, offrirà una possibilità di revisione che, se colta, aprirà la strada verso nuove opportunità professionali più adatte al vostro desiderio di crescita.

Capricorno: un periodo di introspezione e di crescita personale. La retrogradazione di Mercurio nelle aree del lavoro e della carriera suggerisce la necessità di rivedere le vostre strategie professionali, ma anche di fare un bilancio del percorso che avete intrapreso. Potreste sentirvi chiamati a fare delle correzioni di rotta, in particolare nelle collaborazioni professionali e nelle decisioni che riguardano la vostra immagine pubblica. Sul piano affettivo, marzo solleciterà una riflessione profonda sul tipo di relazioni che desiderate nella vostra vita. Venere in Ariete risveglierà in voi la necessità di sentirvi amati e apprezzati, ma vi chiederà anche di risolvere alcuni dubbi che potrebbero riguardare la fiducia e l’impegno. Non abbiate paura di fermarvi e di fare chiarezza su cosa davvero desiderate. La vera crescita arriverà quando riuscirete a bilanciare il desiderio di successo con la cura delle vostre relazioni più intime. Concluderete il mese con una sensazione di maggiore sicurezza interiore e consapevolezza.

Acquario: un mese di nuovi inizi e di riflessioni personali. La retrogradazione di Mercurio nel settore delle comunicazioni e dei viaggi può portare a qualche rallentamento, ma anche a una rivelazione profonda riguardo a come vi esprimete nel mondo. Potreste sentirvi spinti a rivedere alcuni aspetti del vostro stile comunicativo o a riconsiderare le vostre opinioni su temi che vi stanno particolarmente a cuore. In ambito affettivo, il mese di marzo potrebbe portare a qualche difficoltà di comunicazione con il partner o con le persone più vicine. Sarà fondamentale cercare il dialogo e non lasciarvi sopraffare da malintesi. La retrogradazione di Mercurio vi aiuterà a capire quali sono le aspettative reciproche e come migliorare la relazione attraverso un dialogo più profondo. Sul lavoro, marzo vi chiederà di adattarvi ai cambiamenti con maggiore flessibilità. Saranno necessari alcuni aggiustamenti nella gestione di progetti e risorse, ma se sarete pazienti, i risultati arriveranno a lungo termine.

Pesci: marzo si apre con una forte energia di introspezione e di rinnovata spiritualità. Con il Sole che transita nel vostro cielo, il mese di marzo rappresenta una sorta di "nuovo anno", una rinascita che vi spinge a rivalutare le vostre priorità e a riflettere più profondamente su chi siete e cosa desiderate davvero dalla vita. La retrogradazione di Mercurio nella vostra casa della spiritualità, dei sogni e delle illusioni vi invita a fare un passo indietro e a rivedere le vostre convinzioni più intime. Potreste sentire il bisogno di riconsiderare le scelte fatte in passato, in particolare quelle legate alla crescita personale e spirituale. Sul piano affettivo, marzo può essere un periodo di illuminazione. Potreste finalmente prendere consapevolezza di aspetti della vostra vita sentimentale che finora erano rimasti nascosti o ignorati. Le relazioni che si sono consolidate nel tempo potranno attraversare una fase di maggiore comprensione reciproca, ma sarà altrettanto fondamentale fare chiarezza su ciò che vi rende veramente felici. Evitate di idealizzare troppo i legami o di farvi trasportare da sogni poco realistici. Anche sul fronte lavorativo, marzo porta con sé momenti di riflessione. La retrogradazione di Mercurio, pur portando qualche difficoltà nella comunicazione e nelle transazioni, offre anche l'opportunità di fare ordine e di rivedere vecchi progetti che potrebbero aver bisogno di una rielaborazione. Non abbiate paura di fermarvi e di prendere un po' di tempo per ascoltare la vostra intuizione. Se riuscirete a navigare con pazienza e consapevolezza, il mese di marzo può portare un rinnovato senso di fiducia e realizzazione.