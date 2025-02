Secondo l'oroscopo di marzo 2025, per la Vergine sarà un mese di alti e bassi nella vita di coppia. I single della Bilancia vivranno una fase sentimentale da sogno, e quelli dell’Ariete saranno attratti da chi li farà sentire importanti. Per il Cancro, Mercurio favorirà le questioni finanziarie, con possibilità di estinguere debiti o ottenere incrementi di rendita.

Il mese di marzo dal punto di vista dell'amore e delle finanze: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questo transito di Nettuno nel corso del mese di marzo sarà per voi estremamente positivo per quanto riguarda la vostra vita di coppia.

Approfondirete il legame con la persona che amate, unendo romanticismo, serietà e senso del dovere, il che vi permetterà di andare molto d'accordo. Potrete godere di una grande serenità e di impulsi passionali. Se siete single, il modo migliore per conquistarvi in questo periodo è mettervi in gioco. Ammirerete profondamente chi saprà farvi sentire importanti. Grazie all'aiuto del pianeta Urano, in questo mese farete un grande passo avanti per migliorare la vostra situazione economica. Non vi risparmierete alcuna fatica per aumentare il vostro potere d'acquisto e gestirete le vostre finanze in modo rigoroso. Cercherete anche di ampliare le vostre attività professionali. Tutti i vostri sforzi saranno presto ricompensati.

Voto: 8

Toro – Con Saturno che si è ritirato dal settore della coppia, tornate a relazioni coniugali più tranquille. È probabile che non succeda nulla di particolare, ma nel complesso questa routine vi piacerà. Non c'è niente di meglio di serate tranquille con il partner e di weekend sereni con la famiglia, o di tenere d'occhio il benessere del vostro piccolo mondo, che vi ripagherà centuplicato.

Se siete single, al momento non avrete molto tempo per l'amore. Amore a prima vista? Più che altro un'amicizia affettuosa con il suo fascino. Gli astri vi inondano di gentilezza e sollecitudine quando si tratta di denaro. Sarete in grado di portare a termine delicate transazioni finanziarie. Ma attenzione: alcune persone cercheranno di estorcervi denaro.

Voto: 7,5

Gemelli – Il Sole stesso influenzerà la vostra vita sentimentale nel mese di marzo. Ciò significa che potrete godere di un buon rapporto di coppia. Se le responsabilità familiari o lavorative vi hanno tenuto lontani per un po', questo pianeta dovrebbe riportare armonia nel vostro rapporto di coppia. Se siete single, gli appuntamenti non sono una priorità nel mese di marzo e, in effetti, non vi interesseranno molto. Vi piacerà stare da soli, leggere un libro o oziare davanti alla televisione. Sembra che stiate conquistando l'indipendenza! La vostra situazione finanziaria migliorerà e si orienterà verso una maggiore stabilità. L'Oroscopo vi invita a essere più responsabili e riflessivi in questo settore se volete conquistare la fiducia degli altri con maggiore facilità.

Voto: 8

Cancro – Voi che avete il cuore in balìa della seduzione, potrete gioire: il pianeta Mercurio vi sarà amico e vi sosterrà, regalandovi un'atmosfera briosa, piacevole e affascinante che vi farà vedere la vita in modo più ottimista. Se siete legati sentimentalmente a qualcuno, il Sole, in ottima posizione nel settore delle relazioni, dovrebbe rendere il mese di marzo sereno e appagante. Il rapporto con la vostra dolce metà sarà armonioso e vi sosterrete a vicenda con grande affetto. Mercurio agevolerà alcune questioni finanziarie. Per alcuni di voi potrebbe presentarsi l'occasione di estinguere i debiti, per altri quella di rivolgersi al tribunale per ottenere un incremento della rendita o degli alimenti.

Voto: 8

Oroscopo del mese di marzo 2025 su vita amorosa e finanze: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Venere dovrebbe proteggere la vostra vita di coppia, ma in questo settore, come in altri, avrete la tendenza a disperdere le vostre energie, il che potrebbe infastidire il vostro partner. Tra lavoro, passioni e amicizie, quanto tempo vi rimane da dedicare alla vostra anima gemella? Per i single, la seduzione sarà un tema centrale del mese di marzo, ma non è detto che si tratterà di qualcosa di serio. Desiderate mettervi alla prova, rassicurarvi o semplicemente divertirvi? Sarete più attratti da incontri fugaci che da un impegno duraturo. Per quanto riguarda il settore dedicato ai soldi, potrete fare affidamento sull'efficace sostegno di Giove, l'astro della ricchezza.

Grazie a questo pianeta, assisterete a un miglioramento delle vostre finanze. Una previsione incoraggiante che sarà confermata da Mercurio. Voto: 9

Vergine – Durante il mese di marzo, l'influsso degli astri sulla vostra vita di coppia sarà un po' contrastante. Giove e Urano potrebbero innescare discussioni inaspettate, ma Venere proteggerà il vostro amore con tutta la sua forza. Solo le coppie in crisi rischiano di affrontare difficoltà serie o addirittura una separazione. Per tutte le altre, questo mese sarà un alternarsi di momenti positivi e negativi. Se siete single, Giove vi aiuterà a fare un incontro sorprendente, in un luogo insolito. Di certo non vi lamenterete! Sul fronte economico, Saturno vi stimolerà a migliorare la vostra casa: assecondate questa ispirazione.

Un ambiente piacevole vi darà equilibrio e vi aiuterà a mantenere alto il morale. Voto: 7

Bilancia – In questo periodo, vi troverete sulla difensiva, osservando il vostro partner con cautela e diffidenza. Tuttavia, non siate così permalosi e gelosi: al momento non correte alcun rischio. Evitate di farvi troppe domande e, soprattutto, non drammatizzate la situazione. Se siete single, il Sole e la Luna vi offrono una vita sentimentale da sogno. Amerete come non avete mai amato prima e sarete ricambiati. Per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria, se è solida e se evitate di correre rischi insensati, non avrete nulla di veramente fastidioso di cui preoccuparvi. Ma se il vostro bilancio è squilibrato, è il momento di diventare più ragionevoli, altrimenti vi aspettano brutte sorprese.

Voto: 7

Scorpione – In questa particolare configurazione astrale, è piuttosto probabile che vi ritroviate a fantasticare su una persona diversa dal vostro attuale partner. Tuttavia, è altrettanto probabile che non sentiate alcun bisogno di trasformare queste fantasie in realtà. Vi accontenterete di sognare la persona che vi attrae, il che potrebbe anche essere la scelta migliore, dato che la persona in questione potrebbe non essere chi immaginate. Se siete single, l'amore vi coglierà di sorpresa. L'attrazione che proverete sarà probabilmente più sensuale che sentimentale, ma comunque sufficiente a darvi ciò che desiderate. Approfittatene! Fate molta attenzione alle vostre finanze, perché potrebbero esserci delle sorprese spiacevoli in arrivo.

Cercate di prendere in mano la situazione per riequilibrare la vostra situazione economica o proteggerla da eventuali imprevisti. Le speculazioni saranno favorite, ma siate prudenti se decidete di investire denaro all'estero o comprare una casa. Voto: 7

Previsioni astrali del mese: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Venere, in ottimo aspetto, metterà in primo piano la vostra vita coniugale. Farete di tutto perché́ la vostra unione abbia il massimo successo possibile. Vi sforzerete di appianare eventuali tensioni o malintesi e di promuovere una comprensione cordiale. Se siete single, è probabile che durante il mese di marzo sperimentiate un eccezionale fervore amoroso e una passione totale, che porterà a vette appaganti i nati di questo segno, soprattutto quelli della seconda decade.

Nel complesso, marzo è un mese propizio per sfornare nuovi progetti d'amore. Le vostre attuali difficoltà finanziarie non sono un caso. Sono frutto delle vostre scelte, avendo allentato troppo facilmente i cordoni della borsa. D'ora in poi, prestate maggiore attenzione alle spese. Voto: 7,5

Capricorno – Giove, che continuerà a proteggere la vostra vita di coppia e vi farà venire voglia di staccare dalla quotidianità. Una cena romantica, una fuga a due. Sorprenderete la persona amata e le dimostrerete il vostro amore! La vostra vita da single sarà una montagna russa emotiva: sarete soggetti a illusioni, amori a prima vista, colpi di fulmine, delusioni, tradimenti. Approfittate di questo mese di marzo propizio per affrontare i grandi problemi finanziari ed economici, soprattutto se desiderate fare investimenti a lungo termine.

Ma non allentate la vostra abituale prudenza. Voto: 7

Acquario – In coppia, scoprirete che il vostro partner risponde positivamente a tutto l'amore che gli donate. Da parte vostra, riconoscerete prontamente la vostra dipendenza emotiva. Se siete single e innamorati, è probabile che questo mese di marzo vi sorprenda completamente. Nettuno frenerà le vostre dichiarazioni ardenti, facendo sembrare inopportuna qualsiasi iniziativa spontanea, a meno che non vi fermi proprio quando pensate di avere il vento in poppa. Siate particolarmente vigili se dovete effettuare una transazione immobiliare su larga scala. È probabile che l'affare non sia così promettente come pensate, e in ogni caso le influenze astrali di questo mese saranno tali che il vostro giudizio in materia non sarà molto affidabile.

Cercate l'assistenza di una persona competente. Voto: 7

Pesci – Nel mese di marzo, l'atmosfera amorosa sarà appagante e felice, con l'influsso di Venere che risveglia la vostra sensualità e il desiderio di amare. Se avete una relazione, state attenti ai possibili malintesi: cercate di evitarli il più possibile e, se dovessero verificarsi, prendete subito le misure necessarie per risolverli. Se invece siete single, la felicità sarà a portata di mano: un incontro molto importante potrebbe avvenire in modo del tutto inaspettato. Preparatevi a questo evento. Il settore finanziario non verrà disturbato da nessun influsso planetario negativo, il che indica che la vostra situazione sarà stabile. Tuttavia, con Giove, uno dei pianeti più prosperi in termini economici, potreste beneficiare di un piccolo aiuto extra. Voto: 9.