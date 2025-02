L'oroscopo del 20 febbraio intrecciato con la cultura pop invita tutti i segni ad esplorare nuove possibilità.

I Gemelli si troveranno così nei panni di un avventuriero, affrontando il mistero con la stessa audacia di Indiana Jones. Il Cancro, invece, vivrà un amore da film, immerso in un'atmosfera degna di Notting Hill.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni zodiacali 20 febbraio

Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Prendetevi il tempo per approfondire l'aspetto spirituale della vita. Come un moderno Doctor Strange, potreste così scoprire nuove dimensioni interiori.

Il settore dell'amore è alimentato da Venere nel segno dei Pesci, incoraggiando incontri romantici degni di una ballata di Ed Sheeran. In carriera, Marte retrogrado in Gemelli suggerisce un cambiamento di strategia, proprio come in una partita de La regina degli scacchi.

Toro (20 aprile - 20 maggio)

Marte retrogrado potrebbe causare stress offrendo però un'opportunità per riflettere su questioni passate, come un personaggio de Il curioso caso di Benjamin Button che riconsidera la sua storia. Con Giove in Toro, dovrete essere pazienti e fiduciosi nei vostri sforzi. In amore, la Luna in Scorpione suggerisce un legame profondo e passionale, come in Romeo + Giulietta.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

Marte in Gemelli invita a nuove avventure, come un personaggio di Indiana Jones che affronta il mistero con curiosità e audacia.

Mercurio in Acquario favorisce l'innovazione nelle idee di lavoro, come in un episodio di Black Mirror. L'amore è potenziato dalla presenza di Venere nel settore delle relazioni, portando un tocco di Serendipity nella vostra vita sentimentale.

Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Affrontate le sfide con coraggio e determinazione mentre Marte retrogrado entra nel vostro segno.

Con l'ascendente in Toro, sperimentate un senso di stabilità nella vita professionale, come un protagonista di Il diavolo veste Prada. Il settore dell'amore è benedetto dalla Luna in Scorpione, promettendo romanticismo da film, come se foste in Notting Hill.

Leone (23 luglio - 22 agosto)

Giove in Toro vi invita a pensare in grande nei progetti di carriera, come Jay Gatsby in Il grande Gatsby.

La Luna in Scorpione nel settore dell'amore suggerisce intensi incontri romantici, come in Moulin Rouge. Marte retrogrado in Gemelli stimola il coraggio e la resilienza di fronte alle sfide, come in Rocky.

Vergine (23 agosto - 22 settembre)

Saturno in Acquario promette successo nel settore professionale, come in una strategia ben calcolata alla Moneyball. Mercurio nel segno dell'Acquario stimola nuove idee e opportunità di apprendimento, come in A Beautiful Mind.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Rilassatevi e fluite con il corso della vita. Mercurio in Acquario incoraggia la creatività nel settore professionale, come in The Social Network. L'amore si accende sotto gli influssi della Luna in Scorpione, con un tocco di Orgoglio e pregiudizio.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

L'amore prospera mentre la Luna splende nel vostro segno, come in Le pagine della nostra vita. Con Saturno in Acquario, siete in grado di organizzare e pianificare efficacemente i vostri obiettivi di carriera, come un personaggio di The Wolf of Wall Street. Prestate maggiore attenzione alla vostra salute e benessere.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Nettuno in Pesci indica un interessante viaggio spirituale, come in Interstellar. Marte nel vostro segno vi regalerà forza e determinazione, come Katniss in Hunger Games. La Luna in Scorpione nel settore dell'amore promette passione ardente e legami profondi, come in Titanic.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Prendetevi cura della vostra vita emotiva, come indica la Luna in Scorpione, in una storia che ricorda Il lato positivo.

Con Plutone nel vostro segno, sarete spinti a realizzare cambiamenti significativi nelle varie aree della vita, come in Breaking Bad. Mercurio in Acquario incoraggia l'innovazione e la creatività nella professione, come Steve Jobs in Jobs.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)

Il Sole, Mercurio e Saturno nel vostro segno promuovono l'autorealizzazione e l'avanzamento della carriera, come in La ricerca della felicità. L'amore può sembrare un po' complicato, come in 500 giorni insieme. Assicuratevi di mantenere l'equilibrio quando vi trovate di fronte a decisioni emotivamente pesanti, come in Inside Out.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo)

Venere e Nettuno nel vostro segno possono portare slancio nel settore dell'amore, come in La La Land.

Mantenete la calma e l'equilibrio durante questo periodo di intensa emozione, come in Forrest Gump. Il settore professionale è pronto per progredire con Giove in Toro, che offre opportunità di successo come in The Big Short.