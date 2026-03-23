Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 marzo 2026, i Pesci si immergono nell’influenza sottile e profonda della Luna, arcano maggiore ricco di potenza immaginifica e misteriosa. La Luna nei tarocchi rappresenta il regno del sogno e del subconscio, la grande madre delle maree psichiche che spalanca porte verso realtà sottili e visioni fluide. Questo arcano avvolge nell’incertezza ma invita anche ad abbracciare i moti dell’anima, nutrendo tanto la creatività quanto una certa inquietudine interiore. L’energia della Luna esorta a non respingere le sfumature dell’inconscio, ma anzi a dialogare con esse per estrarne intuizioni preziose.

I Pesci trovano nella Luna il loro specchio perfetto: entrambi vibrano su frequenze di sentimento e unione profonda con il mondo invisibile. Questo oroscopo suggerisce che oggi ogni esperienza sarà amplificata da percezioni emotive vivide e sogni ricorrenti o quasi profetici. Le impressioni raccolte nel silenzio della notte o nei momenti di pausa diventano semi fecondi da cui germogliano pensieri inusitati; i Pesci potranno avvertire il bisogno di ritirarsi temporaneamente, lasciando che sia l’anima a condurli attraverso immagini mutevoli e voci gentili. La sottigliezza della Luna accompagna e protegge dagli inganni, ma esorta anche a restare saldi nel discernimento, per non cedere alle illusioni dell’apparenza.

Parallelismi con altre culture

L’arcano della Luna affonda le radici in archetipi comuni a molteplici tradizioni. Nella mitologia africana Yoruba, il dio della Luna, Osanyin, incarna il mondo dei misteri e delle erbe, custode di segreti tramandati solo agli iniziati. In Estremo Oriente, la divinità lunare cinese Chang’e viene spesso associata all’intuizione e all’attesa silenziosa, rappresentando il confine tra mondi diversi e la ciclicità del divenire. Nella cosmologia sumerica e mesopotamica, la dea Sin-Nanna era considerata la signora dei sogni e dei segreti notturni, capace di guidare i naviganti tra i pericoli dell’acqua e del cuore. Anche nella narrazione popolare sudamericana la Luna, chiamata Killa nelle Ande, viene venerata come madre protettiva e sorgente di cose non dette, presenza sempre vigile nei riti di passaggio.

In tutte queste culture, la Luna è simbolo ponte tra realtà visibile e invisibile, tra ragione e sentimento, guidando chi sa ascoltare le proprie maree interiori verso una rinnovata consapevolezza.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fidatevi delle vostre intuizioni

L’oroscopo di oggi invita i Pesci a non trascurare le percezioni sottili e gli indizi che il cuore sa raccogliere al di là della logica. Un momento di meditazione o la scrittura dei sogni al risveglio possono aiutare a cogliere i messaggi più impalpabili, che solo la Luna sa sussurrare alle anime sensibili. Se affiora la confusione, la chiave sarà fermarsi, lasciare che la nebbia si dissolva e attendere con fiducia la risposta giusta.

Mai come oggi conviene concedere ascolto alle proprie emozioni anche se non sempre decifrabili a primo impatto. La Luna insegna che il vero discernimento fiorisce dal dialogo attento con l’inconscio, rendendovi più ricettivi e profondi nelle vostre scelte. Spesso, è proprio nel buio cangiante del tramonto che si accende la scintilla della vera comprensione: coltivate il mistero e rispettate il silenzio tra i pensieri, perché là la Luna cela i suoi doni più preziosi.