La Primavera è il momento perfetto per accogliere nuove energie e lasciarsi guidare dalle emozioni. Ascoltate il vostro istinto e seguite il flusso della stagione! Mentre Leone brilla con nuove opportunità, Bilancia cerca di trovare un punto di equilibrio e Vergine sente il bisogno di riorganizzarsi. Ariete e Sagittario, invece, potrebbero vivere momenti di grande entusiasmo, ma con qualche scatto d’impulsività da gestire. È il momento perfetto per seguire il flusso della natura e lasciare spazio a nuovi inizi.

L'oroscopo di Primavera: Bilancia riflessiva, Cancro tra alti e bassi

♈ Ariete (Voto: 8) La vostra energia è al massimo e vi sentite pronti a conquistare il mondo. In amore, però, la passione potrebbe trasformarsi in impazienza: meglio contare fino a dieci prima di parlare. Sul lavoro, un nuovo progetto potrebbe stimolare la vostra voglia di azione, ma attenzione alle spese impulsive. Weekend perfetto per un’attività all’aria aperta.

♉ Toro (Voto: 7,5) La Primavera risveglia il vostro lato sensuale e vi regala momenti intensi in amore. Sul lavoro, però, è il momento di essere più flessibili: la vostra testardaggine potrebbe rallentare un’opportunità interessante. Sabato dedicato al relax e ai piaceri della tavola, ma senza esagerare!

♊ Gemelli (Voto: 7) Siete curiosi e pieni di idee, ma fate attenzione a non disperdervi in mille direzioni. L’amore è frizzante, ma potreste perdere interesse troppo in fretta. Al lavoro, un contatto inaspettato potrebbe aprire nuove porte. Domenica ideale per una chiacchierata che chiarisce vecchi malintesi.

♋ Cancro (Voto: 6,5) Le emozioni vanno su e giù come un’altalena.

Vi sentite più sensibili del solito e qualche tensione familiare potrebbe pesarvi. Cercate di non chiudervi troppo in voi stessi. In amore serve più leggerezza. Sul lavoro, meglio non prendere decisioni affrettate. Un bagno caldo o una passeggiata al tramonto possono aiutarvi a ritrovare serenità.

♌ Leone (Voto: 9,5) Siete i protagonisti della Primavera!

Il vostro carisma è alle stelle e attira nuove occasioni, sia in amore che nel lavoro. Un progetto che sembrava fermo riparte con slancio, e il fine settimana si preannuncia ricco di incontri interessanti. Sfruttate questo momento di grande energia per puntare in alto senza paura.

♍ Vergine (Voto: 8) La voglia di rimettere ordine nella vostra vita è più forte che mai. Potreste sentirvi ispirati a cambiare routine, magari migliorando la vostra alimentazione o riprendendo l’attività fisica. In amore, evitate di essere troppo critici: non tutti seguono i vostri standard. Sabato perfetto per riorganizzare spazi e idee.

♎ Bilancia (Voto: 7,5) Sentite il bisogno di trovare un nuovo equilibrio, sia nelle relazioni che nella vita quotidiana.

Un po’ di indecisione potrebbe rallentarvi, ma il consiglio è di fidarvi del vostro istinto. Nel weekend, una chiacchierata con una persona cara vi aiuterà a vedere le cose con maggiore chiarezza.

♏ Scorpione (Voto: 7) La vostra intensità è alle stelle, ma attenti a non trasformarla in gelosia o tensioni inutili. In amore, meglio lasciarsi andare senza troppe paranoie. Sul lavoro, un piccolo intoppo non deve farvi perdere la pazienza. Venerdì potrebbe portarvi una sorpresa interessante.

♐ Sagittario (Voto: 8,5) Avete voglia di avventura e nuove esperienze, e la Primavera vi spinge a uscire dalla routine. Un viaggio o un progetto fuori dagli schemi potrebbero rivelarsi entusiasmanti. In amore, cercate chi condivide il vostro entusiasmo.

Domenica perfetta per pianificare la prossima avventura.

♑ Capricorno (Voto: 7,5) Lavoro e responsabilità non vi spaventano, ma questa stagione vi invita a rilassarvi un po’ di più. Date spazio alle emozioni e concedetevi qualche momento di svago. In amore, un gesto inaspettato potrebbe scaldare il cuore del partner. Sabato da dedicare a voi stessi.

♒ Acquario (Voto: 7) La vostra mente è in fermento e le idee non mancano, ma attenti a non perdere il contatto con la realtà. In amore, avete bisogno di più stimoli per non annoiarvi. Sul lavoro, un cambio di prospettiva potrebbe fare la differenza. Fine settimana perfetto per un’attività creativa.

♓ Pesci (Voto: 6,5) Siete più sognatori del solito, ma la Primavera vi chiede di rimanere con i piedi per terra.

In amore, attenzione a non idealizzare troppo una persona. Al lavoro, serve più concentrazione per evitare distrazioni. Una passeggiata vicino all’acqua potrebbe aiutarvi a ritrovare il vostro equilibrio interiore.