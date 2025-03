L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 marzo 2025 è pronto a mettere in chiaro come evolverà il periodo per le costellazioni zodiacali. Sarà una settimana ricca dal punto di vista dei transiti astrali, con il Sole in Ariete che darà ufficialmente inizio alla stagione primaverile. Come sempre a tenere alta la curiosità di tutti, senz'altro l'Astro d'Argento con i suoi spostamenti nei segni. Diciamo subito che il periodo settimanale vedrà la Luna in Scorpione dare inizio alla settimana, poi a seguire sarà la volta della Luna in Sagittario e infine il passaggio della stessa in Capricorno.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. La settimana si prospetta piena di energia e vitalità, con giornate dove la determinazione e il coraggio saranno gli alleati perfetti. I giorni più favorevoli porteranno occasioni per fare un balzo in avanti, sia sul piano personale che professionale. La passione non mancherà, soprattutto quando i pianeti favoriranno l’espressione di desideri e ambizioni. Non ci saranno ostacoli insormontabili, ma anzi, con un po’ di ingegno e una giusta dose di audacia, ogni progetto prenderà una piega positiva. Il consiglio è di agire con decisione senza rimuginare troppo sulle scelte: i momenti decisivi saranno quelli più spontanei.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 20 marzo (Sole in Ariete);

giovedì 20 marzo (Sole in Ariete); ★★★★★ venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19 e sabato 22;

★★★ martedì 18 marzo.

♉ Toro: voto 6. Le stelle sono miste, con alcune giornate che porteranno sfide da superare. Il cielo chiede di rallentare e riflettere, soprattutto quando vi troverete di fronte a situazioni che richiedono pazienza e saggezza.

Non tutte le dinamiche andranno come desiderato, ma non bisogna perdere la calma. I momenti più difficili non dureranno a lungo, e con il tempo, tutto tornerà in equilibrio. Un consiglio importante: non affrontate i problemi da soli, cercate il supporto di chi vi sta vicino. La determinazione dovrà essere temperata dalla capacità di adattarsi alle circostanze che vi circondano.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ sabato 22 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, martedì 18 e venerdì 21;

★★★ giovedì 20 marzo;

★★ mercoledì 19 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. L’atmosfera generale è favorevole, anche se a tratti ci sarà bisogno di rallentare. La settimana invita a riflettere prima di agire, a fare un passo indietro per valutare con maggiore lucidità le proprie mosse. Non mancheranno momenti di serenità, soprattutto in quelle giornate in cui si avrà l’opportunità di mettere in pratica nuove idee o intraprendere nuovi percorsi. I giorni più produttivi saranno quelli in cui l'intuizione e l’adattabilità faranno la differenza. Lasciate che le circostanze vi guidino, senza forzare troppo le situazioni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 23 marzo;

domenica 23 marzo; ★★★★★ venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★ mercoledì 19 marzo;

★★ martedì 18 marzo.

♋ Cancro: voto 6. I giorni più difficili richiederanno impegno e resistenza. Le circostanze non saranno sempre favorevoli, ma la forza interiore vi aiuterà a superare gli ostacoli. Non sarà il momento ideale per affrontare battaglie pesanti, ma piuttosto per prendere il tempo necessario per risolvere questioni che possono essere rimandate. In amore, un po’ di pazienza farà bene: non forzate i tempi e lasciate che le emozioni evolvano spontaneamente. La stabilità arriverà con il tempo, anche se alcuni giorni potrebbero sembrare più complessi.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 17 e mercoledì 19;

★★★★ martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21;

★★★ sabato 22 marzo;

★★ domenica 23 marzo.

♌ Leone: voto 7. La settimana prevede una buona dose di energia, ma non senza qualche momento di riflessione e pazienza. Ci saranno giorni in cui la voglia di spiccare e mostrare il proprio valore sarà forte, ma sarà necessario anche trovare un equilibrio tra l’azione e il pensiero. I giorni migliori offriranno l’opportunità di realizzare qualcosa che avete a cuore, seppur con un po' di fatica. Se riuscirete a mantenere un ritmo costante, i risultati non tarderanno ad arrivare. La chiave sarà non perdere di vista ciò che conta davvero e non lasciarsi sopraffare dalla fretta.

La valutazione della settimana:

Top del giorno martedì 18 marzo;

martedì 18 marzo; ★★★★★ mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★★ lunedì 17 e domenica 23;

★★★ venerdì 21 marzo;

★★ sabato 22 marzo.

♍ Vergine: voto 7. I prossimi sette giorni promettono positive opportunità, ma sarà necessario un approccio ponderato per coglierle al volo. L’affanno sarà a tratti presente, soprattutto in quelle giornate in cui dovrete fare i conti con delle problematiche anche abbastanza ostiche. Ma la vostra tenacia e la capacità di adattamento vi aiuteranno a risolvere ogni difficoltà. In amore, cercate di non complicare troppo le situazioni, puntando su un dialogo aperto e sincero. La parte più stimolante sarà quella legata alla crescita personale, mentre le occasioni lavorative vi spingeranno a prendere decisioni più audaci.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 21 marzo;

venerdì 21 marzo; ★★★★★ martedì 18 e sabato 22;

★★★★ mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★ lunedì 17 marzo;

★★ domenica 23 marzo.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. L'oroscopo settimanale prospetta un periodo abbastanza discreto. In generale comunque, a condizionare lo stato mentale di molti sarà un mix di alti e bassi, ma niente che non possa essere affrontato con il giusto spirito. Ci saranno momenti di stasi, che richiederanno pazienza per superare le difficoltà. In amore, potreste avvertire una certa confusione, ma basterà fare un passo indietro per ritrovare serenità. Non tutto andrà come sperato, ma l’importante è mantenere un atteggiamento positivo.

Lavorativamente, sarà necessario fare un po' di introspezione per capire dove dirigere le vostre energie.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 17 e martedì 18;

★★★★ mercoledì 19, venerdì 21 e sabato 22;

★★★ domenica 23 marzo;

★★ giovedì 20 marzo.

♏ Scorpione: voto 10. La settimana sarà davvero favorevole per lo Scorpione, con il cielo che si tinge di opportunità e successi. La vostra determinazione e intensità saranno premiate, soprattutto nei giorni più cruciali. L’amore vivrà momenti di grande intesa e passione, mentre sul piano lavorativo, le vostre idee troveranno finalmente terreno fertile. Non solo le stelle saranno dalla vostra parte, ma anche la vostra forza interiore si mostrerà più incisiva che mai.

Non lasciatevi sfuggire nemmeno un’opportunità, perché sarà un periodo di grande crescita e realizzazione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 17 marzo (Luna in Scorpione);

lunedì 17 marzo (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 18, mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★★ giovedì 20, sabato 22 e domenica 23.

♐ Sagittario: voto 9. La posizione astrale di questa settimana promette grande favore per i nativi del segno. L’equilibrio tra mente e azione sarà il motore che vi spingerà a raggiungere gli obiettivi. In amore, ci sarà un'intesa spontanea che faciliterà la comunicazione e la comprensione reciproca. L’ambito lavorativo, invece, si aprirà a nuove possibilità, con decisioni importanti che potranno dare il via a nuovi progetti.

Ci sarà un’energia vitale che vi permetterà di affrontare ogni cosa con un buon autocontrollo e tanta pazienza. Approfittate dei momenti di maggiore tranquillità per rimanere concentrati sui vostri obiettivi a lungo termine.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 19 marzo (Luna in Sagittario);

mercoledì 19 marzo (Luna in Sagittario); ★★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★★ martedì 18, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23.

♑ Capricorno: voto 8. I giorni che vi attendono sono decisamente positivi, con la possibilità di concretizzare alcuni desideri. Sarà fondamentale mantenere un approccio equilibrato, senza spingere troppo per ottenere ciò che desiderate. Le relazioni professionali si stabilizzeranno, anche se dovrete fare attenzione a non sovraccaricarvi di impegni.

In amore, la passione sarà presente, ma una certa calma sarà necessaria per evitare malintesi. I momenti di serenità vi daranno l’occasione di riflettere su ciò che è veramente importante. L’approccio ponderato vi condurrà verso successi duraturi.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 22 marzo (Luna in Capricorno);

sabato 22 marzo (Luna in Capricorno); ★★★★★ venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, martedì 18 e giovedì 20;

★★★ mercoledì 19 marzo.

♒ Acquario: voto 5. Nonostante la presenza di alcune energie favorevoli, ci saranno delle situazioni critiche da affrontare, specialmente nei momenti in cui la pazienza verrà messa alla prova. In amore, l’equilibrio sarà difficile da mantenere: si potrebbero verificare incomprensioni, ma nulla che non si possa risolvere con un po’ di dialogo.

Sul fronte lavorativo, avvertirete una certa frustrazione. La situazione, però, non è destinata a rimanere statica a lungo. Cercate di non prendere decisioni affrettate e di riflettere con calma prima di fare scelte importanti.

I prossimi sette giorni secondo gli astri:

★★★★★ martedì 18 marzo;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ sabato 22 marzo;

★★ venerdì 21 marzo.

♓ Pesci: voto 6. Le previsioni astrologiche sul periodo analizzato non sono del tutto favorevoli, ma la serenità non mancherà nei momenti giusti. In amore, potreste vivere qualche piccolo conflitto, ma niente di irrisolvibile. La comunicazione, seppur difficile a tratti, potrà comunque portare ad un chiarimento necessario. Nella carriera, gli ostacoli saranno gestibili con pazienza. Approfittate di ogni occasione per recuperare terreno e non lasciatevi abbattere da piccole difficoltà. Con un approccio pratico e sensato, riuscirete ad allontanare eventuali incertezze.

La graduatoria settimanale con le stelle: