L'oroscopo della giornata di lunedì 24 marzo prevede un Capricorno più tollerante in amore, spinto dalla bontà della Luna in congiunzione, mentre il Cancro riuscirà a essere più incisivo al lavoro grazie a Marte. Le stelle inviteranno i nativi Ariete a focalizzarsi sui loro obiettivi al lavoro, mentre il Leone sarà romantico e maturo verso il partner.

Previsioni oroscopo lunedì 24 marzo 2025 e classifica

Ariete: questo inizio di settimana può rivelarsi un po’ caotico in amore. Il rapporto con il partner potrebbe non essere così esaltante a causa della Luna in quadratura.

Venere inoltre sta per perdere la sua efficacia nei vostri confronti, dunque attenzione al vostro modo di amare. Nel lavoro sarete ancora abbastanza sicuri delle vostre capacità. Cercate in ogni caso di essere focalizzati sugli obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale positiva in questo lunedì di marzo, che vedrà la Luna in buon aspetto. Il rapporto con il partner non sarà affatto male, ciò nonostante state attraversando una fase di assestamento nel vostro rapporto. Aspettatevi dunque qualche improvviso sbalzo d'umore. In campo professionale avrete fiducia nei vostri progetti: dovrete soltanto trovare il modo di come estrarne il potenziale. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali piuttosto discrete in questo periodo.

Vivrete un rapporto abbastanza tranquillo, ciò nonostante non potete ignorare alcune nubi all'orizzonte. Sul fronte professionale sarà necessario ultimare alcuni progetti in tempo, sfruttando la posizione di Mercurio e Giove, affinché possiate ottenere il massimo. Voto - 8️⃣

Cancro: la giornata di lunedì permetterà di essere più incisivi in ambito professionale.

La posizione favorevole di Marte vi darà buone energie, da sfruttare in un momento particolare dei vostri progetti per riuscire a fare la differenza, in barba a Mercurio in quadratura, pronto a cambiare posizione. In amore meglio non avere grandi aspettative per il momento, anche se questo cielo sta per cambiare faccia. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi permetterà ancora di essere romantici e maturi nei confronti del partner.

Il cielo però sta per cambiare, dunque, siate capaci di dimostrare anche maturità e interesse verso le cose più importanti del vostro rapporto per stare bene insieme. In quanto al lavoro, è arrivato il momento di ultimare alcuni importanti progetti, che hanno richiesto impegno e fatica. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale valida in questa giornata di lunedì per voi nativi del segno. La settimana inizierà bene grazie alla Luna, ma sappiate che il cammino della vostra relazione di coppia sarà presto tortuoso. Dovrete essere più responsabili e attenti al benessere della persona che amate. Nel lavoro avrete discrete opportunità, e la possibilità di ottenere risultati interessanti se dimostrerete impegno.

Voto - 8️⃣

Bilancia: attenzione a non dimostrare troppo apertamente i vostri pensieri in amore. Il vostro rapporto al momento non sarà così soddisfacente, e dire qualcosa che non pensate realmente potrebbe mettervi in ulteriore difficoltà. In ambito lavorativo serviranno risultati migliori. Se avete un sentiero già tracciato, limitatevi a seguirlo, senza prendere iniziative pericolose. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un lunedì più che soddisfacente per la relazione di coppia. Il rapporto con il partner sarà stabile e affiatato. A volte basta poco per poter essere felici insieme alla persona che amate. Sul posto di lavoro potrebbe esserci qualche impegno di troppo, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio.

Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime per questa giornata di lunedì. Con Venere dalla vostra parte, anche se ancora per poco, il rapporto con il partner sarà affiatato e piacevole, soprattutto per i nati nella prima decade. Approfittate del momento per fortificare il vostro legame. In campo professionale ripartirete alla grande in questa nuova settimana, con idee e progetti che potrebbero fare la differenza. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi renderà più tolleranti nei confronti del partner, aprendovi verso una relazione di coppia più matura e affiatata. Per quanto riguarda il lavoro, avrete ancora molte cose da sistemare affinché possiate ripartire con progetti più ambiziosi.

Voto - 6️⃣

Acquario: sul posto di lavoro avrete consensi e riconoscimenti in questo periodo, merito del vostro impegno, e della fiducia che siete riusciti a costruire con colleghi e superiori. In ambito amoroso vi sentirete bene insieme alla vostra anima gemella. Se avete un po’ di tempo libero in più approfittate per fare qualcosa di particolare insieme al partner. Voto - 8️⃣

Pesci: questa settimana inizierà con tantissime aspettative. Queste stelle si stanno muovendo a vostro favore, spingendovi a mettere maggiore enfasi nel vostro rapporto, ma non solo. Anche nel lavoro potrete mettere a frutto tutto il vostro impegno, e riuscire a raggiungere risultati grandiosi. Voto - 8️⃣