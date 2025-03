L'oroscopo del 27 marzo 2025 vede il Capricorno conquistare il 1° posto nella classifica del giorno, grazie a un ritrovato sprint. Andrà bene anche a Pesci, Vergine e Leone, ma le stelle hanno molto altro da riferire in merito all'andamento della giornata, un giovedì nel quale la Luna è in Pesci.

Classifica e oroscopo del 27 marzo: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣ - Ariete. L'Oroscopo del giorno vi trova con i nervi a fior di pelle. Sarete irascibili e potreste prendervela per qualsiasi sciocchezza. Insomma, la tensione sarà nell'aria e potreste sentirvi particolarmente insofferenti.

C'è una persona che poco vi piace, ma che per un motivo o per un altro siete costretti a vederla spesso. Calmatevi. Provate a scaricare la rabbia attraverso l'attività ginnica oppure delle lunghissime camminate nella natura. In vista delle vacanze pasquali, organizzatevi sin da ora, specie se nel corso della giornata avrete del tempo libero. Se non giocate d'anticipo, rischiate di trovarvi male. Un po' di pazienza aiuterà a gestire meglio la situazione sentimentale, ma se siete single potreste rimpiangere un vecchio amore.

1️⃣1️⃣ - Scorpione. Le minestre riscaldate non sono buone, dice un detto. Ultimamente non fate altro che piangervi addosso o sospirare dicendo che 'un tempo si stava meglio'.

Aggiornatevi. Non restate chiusi nel vostro mondo edulcorato. Siete poco socievoli e questo non va affatto bene. Se soffrite la solitudine e faticate a stringere amicizia, provate a cercare delle soluzioni sui social oppure frequentando luoghi nuovi. Espandendo gli orizzonti, si espande anche la vostra vita: uscite e datevi una mossa!

Certo, in queste 24 ore farete a botte con un umore altalenante. Siete arrabbiati con il mondo, forse. Analizzatevi ed esacerbate via dalla vostra mente tutto il pessimismo tossico che vi sta logorando. Tempo di pulizie primaverili, organizzatevi un poco alla volta.

1️⃣0️⃣ - Sagittario. C'è una situazione disturbante in corso.

Non è detto che se la mattinata inizia male, potrebbe finire anche peggio. Pensieri negativi generano eventi negativi. Anche se, forse, state attraversando un periodo difficile, fatto di alti e bassi, potete uscirne fuori. Datevi tutto il tempo per piangervi addosso e leccarvi le ferite. Dopodiché rimettetevi in carreggiata. La fortuna va corteggiata. Niente piove per caso. Se il c'è una situazione che vi sta stretta, provate a studiare una strategia per rovesciare le cose a vostro favore. Socializzare potrebbe aiutarvi a sentirvi più in forma a livello mentale, provateci. Non date troppo peso ai piccoli fastidi: tutto passa.

9️⃣ - Bilancia. Siete insoddisfatti. Ma perché non vi sforzate a essere felici?

A volte, sorridere mette di buon umore. Provate a fare un riordino generale della vostra esistenza. Eliminate quelle cose che non funzionano più, o che non fanno altro che pesarvi addosso. Dopodiché ricercate ciò che vi emoziona e vi doni un profondo senso di appagamento. Innamoratevi. L'amore rende tutto più bello, magico e intenso. L'amore dona poteri incredibili e fa vedere il mondo come un posso migliore. Se siete in coppia, potreste sentirvi delusi per come stanno andando le cose con il partner, perché magari vi ha fatto un torto oppure vi sta trascurando. In tal caso, provate a parlarne con chiarezza. Attenzione a non lasciarvi trascinare dalla frustrazione: meglio evitare discussioni che potrebbero peggiorare la situazione.

8️⃣ - Cancro. Qualche tensione sul lavoro o in famiglia, ma niente di che. Siete diventati un segno molto resiliente. Se ancora vi spazientite anche per le sciocchezze, imparate a frenarvi quando sentite montare la rabbia dentro di voi. Non perdete tempo dietro alle emozioni brutte. Apritevi alla vita. Siete pronti a innamorarvi, anche se il vostro cuore ha sofferto. Ma se siete in coppia, le stelle vi tranquillizzano: va tutto bene. Attenzione a qualche incomprensione con colleghi o superiori, che potrebbero rendere la giornata più complicata del previsto. Un messaggio per chi lavora in proprio: presto farete tanti soldini.

7️⃣ - Gemelli. Anche se siete determinati, in giornata vi sentirete stanchi.

La prima parte di questo giovedì sarà all'insegna dell'intraprendenza, ma con il passare delle ore sentirete il bisogno di rallentare. Un po' di relax sarà l'ideale per recuperare le energie. Prenotate un appuntamento dall'estetista o dal parrucchiere. Tempo di rinnovare il guardaroba, e se siete a corto di denaro optate per l'usato o per la famosa 'fast fashion'. La motivazione viene dandosi da fare. Sognate in grande e non accontentavi delle briciole. Se vi sentite insoddisfatti delle vostre entrate economiche, o se il vostro attuale impiego non vi soddisfa più, valutate di imparare un mestiere alternativo prima di stravolgere ogni cosa. Bisogna avere tantissima perseveranza nella vita.

6️⃣- Acquario: Fateci caso: ogni volta che avete parlato a qualcuno dei vostri progetti e intenzioni, esse sono sfumate.

E allora provate a cambiare strategia. Non dite a nessuno cosa bolle in pentola. C'è voglia di novità. La tentazione di concedervi un acquisto tecnologico o d'abbigliamento sarà forte, e molti di voi decideranno di togliersi questo sfizio. Va tutto bene. Evitate soltanto di farvi degli inutili debiti. Imparate a vivere al di sotto delle vostre possibilità. Non cercate di apparire quello che non siete. L'autenticità è per i vincenti, l'apparenza è per i perdenti. Un piccolo cambiamento potrebbe portare una ventata di entusiasmo nella vostra giornata.

5️⃣- Toro. Aria d'amore in questa primavera che è soltanto agli inizi. Tempo di cambiare qualcosa, che sia il look o la disposizione mobiliare della vostra casa, non importa.

Progettate qualcosa da fare nell'imminente Pasqua. Le stelle dicono che potreste sentirvi particolarmente coinvolti sul piano sentimentale e non escludono dei copi di fulmine. Qualcuno potrebbe ripensare ad un vecchio amore, ma cercate di voltare pagina. E a proposito di 'pagine', perché non iniziare un nuovo libro? Leggere aiuta la mente e il corpo. Lasciate travolgere dalla passione. Chi è già in coppia avrà modo di rafforzare l'intesa con piccoli gesti d'affetto.

4️⃣- Leone: Niente è scontato nella vita. Ciò che c'è adesso, potrebbe non esserci più fra qualche tempo. Ma bando al pessimismo perché questa sarà la vostra giornata migliore della settimana. Quindi, sfruttate questo vantaggio e portatevi avanti.

Studio, esami, colloqui, lavoro, incontri: le stelle spianano la strada. Se ultimamente vi siete sentiti poco in forma, ecco che ritroverete energia. Durante la mattinata sarete determinati a portare avanti il ​​vostro dovere con meticolosità, mentre dal pomeriggio inizierete a vedere i primi frutti del vostro impegno. Non dimenticatevi di ritagliarvi un po' di svago.

3️⃣ - Vergine. Sarete completamente assorbiti dagli impegni e dalle attività pratiche, senza trovare un attimo di respiro. Meglio: così non penserete a ciò che vi fa soffrire. Forse siete innamorati di una persona che ritenete irraggiungibile? In tal caso le stelle promettono che riuscirete a conquistarla nel corso dell'estate ma dovrete dare il massimo.

In famiglia tutto andrà bene. Siete un segno romantico e coraggioso. Vi piace apparire belli e, infatti, i maschi sono perlopiù dei playboy. Ma se vi piace qualcuno, non avete occhi per nessun altro. In serata riuscirete a concedervi del tempo per voi o per programmare delle uscite nel weekend.

2️⃣ - Pesci. L'oroscopo giornaliero parla di vecchie ferite che guariscono definitivamente. Alcuni ricordi potrebbero riaffiorare, ma questa volta non sospirerete più. A quanto pare, riuscirete finalmente a seppellire le sensazioni di colpa o rimpianto. Approfittate della giornata per riordinare la casa, per andare dal parrucchiere o dall'estetista. Non lasciatevi trascinare da pensieri negativi: ciò che è stato non può essere cambiato, ma il presente è nelle vostre mani.

Un passo alla volta e arriverete al traguardo.

1️⃣ - Capricorno. Sprizzate sprint da tutti i pori. Sarà una mattinata dedicata agli impegni pratici, mentre il pomeriggio vi dedicherete a ciò che vi sta a cuore. In serata, la famiglia potrebbe richiedere la vostra presenza e sarà importante trovare il giusto equilibrio tra doveri e sentimenti. 'L'amore non è bello se non è litigarello', dice un detto, ma a litigare in continuo si finisce per stancarsi. In giornata potreste decidere di mettere un punto definitivo a tutte quelle situazioni logoranti.