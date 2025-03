L'oroscopo della giornata di mercoledì 26 marzo prevede un Toro eccessivamente sarcastico e pungente in amore, che non dovrà esagerare con i sentimenti del partner, mentre l'ambizione professionale del Leone si farà sentire particolarmente. Per i Gemelli il desiderio d'amore potrebbe affievolirsi, mentre il Cancro potrebbe ritrovare spontaneità in amore.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 marzo 2025 e graduatoria

Ariete: ci sarà fermento in queste stelle in questo mercoledì di marzo, con Venere che si preparerà a lasciare il vostro segno zodiacale, anche se per poco.

Ci saranno ancora buoni momenti da vivere e opportunità per conquistare con la persona che amate, ma dovrete essere cauti e non troppo diretti. Nel lavoro avrete buone occasioni tra le mani, che dovrete saper sfruttare al meglio. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali non proprio brillanti in amore. Il vostro atteggiamento sarcastico, a tratti pungente, potrebbe non far piacere alla persona che amate. Questo cielo sta per cambiare in positivo, dunque cercate di cambiare anche voi. Nel lavoro sarete pieni di energie, e con le giuste risorse a disposizione, arriveranno interessanti risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì positiva, anche se non potrete ignorare le imminenti nubi in arrivo.

Si avvicina infatti un periodo complicato, soprattutto in amore, e dovrete essere in grado di mantenere una buona stabilità con la vostra anima gemella. Non lasciate che il vostro amore per il partner si affievolisca. Sul posto di lavoro è arrivato il momento di dimostrare le vostre competenze, anche nei momenti di difficoltà.

Voto - 7️⃣

Cancro: la posizione di Venere sta per diventare a vostro vantaggio. Sarà finalmente possibile far sbocciare il vostro rapporto, considerato anche l'arrivo della primavera. Cercate dunque di essere migliori per la persona che amate, dimostrandovi più spontanei. In quanto al lavoro ci saranno ancora parecchie cose da sistemare, e ci vorrà del tempo per poter ambire più in alto.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questo periodo, anche se il movimento rapido di queste stelle sta scombussolando un po’ i vostri piani. Il rapporto con il partner non sarà sempre così stabile, ciò nonostante sarà possibile fare qualcosa per mantenere una buona armonia. Nel lavoro sarete particolarmente ambiziosi. Non vi fermerete fino a quando non riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che sta per prendere una piega complicata. Questa giornata di mercoledì sarà tutto sommato buona per voi, ma le difficoltà che queste stelle porteranno si faranno presto sentire. Sia in amore che nel lavoro dunque, dovrete fare molta attenzione, e cercare di dare sempre il massimo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì tutto sommato discreta per voi. Il rapporto con il partner tenderà a migliorare nel prossimo periodo: cercate di essere più dolci e comprensivi, nel tentativo di costruire un rapporto più forte insieme. Sul posto di lavoro avrete ancora molto da sistemare, ciò nonostante sarete sulla strada giusta, grazie anche al sostegno di Giove e, presto, di Mercurio. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale piacevole da vivere in questa giornata di mercoledì. Il rapporto con il partner sarà appagante, e nelle prossime ore la situazione potrebbe diventare ancora più favorevole. In ambito lavorativo piccole, ma interessanti novità potrebbero darvi l'occasione di costruire progetti più ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: questo cielo sta per cambiare radicalmente e non in meglio, purtroppo. Single oppure no, fate attenzione al passaggio di Venere in quadratura, ormai imminente, che potrebbe cambiare i vostri piani sentimentali. Sul posto di lavoro dovrete concludere alcuni progetti prima del previsto. Attenzione a non avere troppa fretta, trascurando eventuali dettagli. Voto - 8️⃣

Capricorno: la giornata di mercoledì vedrà grande ottimismo. Sarà un periodo di crescita per voi e la persona che amate, utile per imparare dai vostri errori e cercare di costruire un rapporto migliore, sfruttando la posizione migliore di queste stelle. Sul fronte lavorativo avrete a che fare con progetti poco interessanti, ma anche in questi casi, dovrete fare del vostro meglio.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che si farà più anonima nei vostri confronti, ma sarà comunque valida per poter godere di una quotidianità appagante. In amore vi sentirete bene con il partner, ciò nonostante, metteteci un po’ di creatività in più per mantenere vivo il vostro rapporto. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno lungo la giusta direzione, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Pesci: preparatevi ad accogliere una splendida Venere e una magnifica Luna. Il prossimo periodo promette scintille in amore, e la possibilità di cominciare al meglio questa primavera. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone risorse per raggiungere importanti risultati dai vostri progetti. Voto - 9️⃣