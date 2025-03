L'oroscopo della giornata di sabato 22 marzo annuncia un Cancro severo a causa della Luna storta, mentre Mercurio porterà sicurezza ai nati Sagittario. Il Leone saprà essere dolce e comprensivo con il partner, mentre i nati Vergine avranno modo di trovare compagnie diverse dal solito.

Previsioni oroscopo sabato 22 marzo 2025 e classifica

Ariete: il vostro fine settimana inizierà in modo turbolento a causa della Luna in quadratura. Nonostante Venere si trovi a favore, questa giornata potrebbe non essere così romantica per voi nativi del segno. Sul posto di lavoro sarete abbastanza volenterosi, e con le giuste idee, metterete insieme progetti molto interessanti.

Voto - 7️⃣

Toro: si apre un periodo più maturo per la vostra relazione di coppia ora che la Luna si trova dalla vostra parte. Con il partner sarà possibile risolvere alcune piccole incomprensioni, e godere di un rapporto più naturale. Sul posto di lavoro il vostro impegno non passerà inosservato, ma per i grandi obiettivi, dovrete pazientare ancora un po’. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali in rialzo all'inizio di questo weekend. Questo sabato di marzo vi vedrà più ragionevoli nei confronti del partner, capaci di prendere le decisioni giuste per vivere una relazione di coppia appagante. In ambito professionale vi piacerà sicuramente poter rimettere le mani su alcuni progetti che non toccavate da tempo.

Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di sabato in ulteriore calo per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner non ci sarà un ottimo feeling a causa della Luna e di Venere contro di voi. Se siete single potreste ritrovarvi facilmente a inciampare in piccoli fastidi. Anche nel lavoro non sarete particolarmente brillanti. Marte sarà favorevole, ma una buona energia potrebbe non essere sufficiente per raggiungere buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Leone: periodo stabile in questa giornata di sabato. Il rapporto con il partner sarà regolato da una splendida Venere in trigono, che vi permetterà di essere dolci e comprensivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro avrete tanti progetti in mente: cercate solo di non fare troppe cose contemporaneamente.

Voto - 9️⃣

Vergine: poter frequentare nuove compagnie sarà un'esperienza davvero stimolante. Questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto, e vi permetterà di essere più attivi dal punto di vista sentimentale. Sul posto di lavoro dovrete cercare di impegnarvi di più in quel che fate, nel tentativo di raggiungere obiettivi migliori. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'arrivo della Luna in quadratura potrebbe aggravare ulteriormente la vostra posizione in ambito amoroso. Anche se Venere sarà presto in una posizione migliore, per il momento, non ci saranno grandi occasioni per riportare sulla strada giusta la vostra storia d'amore. Sul fronte professionale dovrete fare maggiore attenzione in quel che fate. Alcuni dettagli apparentemente irrilevanti, potrebbero rivelarsi fondamentali per i vostri progetti.

Voto - 5️⃣

Scorpione: sarà un sabato fatto di tranquillità e spensieratezza sul fronte amoroso. La posizione favorevole della Luna vi metterà a vostro agio con il partner, creando momenti piacevoli, partendo dalle piccole cose. In campo lavorativo saprete svolgere bene le vostre mansioni. Presto, anche voi potrete riuscire a distinguervi per le vostre abilità. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali più che soddisfacenti in amore, anche se la Luna lascerà il vostro segno zodiacale. Single oppure no, avrete ancora interessanti opportunità per conquistare il cuore della persona che amate. Attenzione solo a non prendervela troppo comoda. Nel lavoro Mercurio rafforzerà la vostra diligenza e attenzione ai particolari, utile per portare al successo i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: preparatevi ad accogliere la Luna nel vostro segno zodiacale. Questo fine settimana inizierà sotto una buona stella, che potrebbe segnare l'inizio di una ripresa tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno ancora molte cose da sistemare, ciò nonostante, in questa giornata di sabato potreste trovare un po’ di buona volontà. Voto - 6️⃣

Acquario: queste stelle continuano a essere sorridenti nei vostri confronti, soprattutto in campo professionale, grazie al sostegno di Mercurio e Giove, che vi metteranno nelle giuste condizioni per gestire al meglio i vostri progetti. Dal punto di vista sentimentale avrete a cuore il benessere della vostra anima gemella, mentre voi single cercherete di essere più creativi nei vostri tentativi di conquista.

Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna tornerà ad agire a vostro favore a partire da questo sabato. Il weekend inizierà bene per la vostra relazione di coppia, portandovi a vivere momenti più maturi insieme alla vostra anima gemella. In ambito professionale attenzione alle scelte poco oculate in campo economico e finanziario. Non è un momento brillante per rischiare più del dovuto. Voto - 7️⃣