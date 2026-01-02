L'oroscopo del 4 gennaio prende in esame il cielo astrale che vede la Luna lasciare il Cancro nel meriggio, per entrare nella casa del Leone. A beneficiare del massimo supporto dalle stelle è il segno zodiacale del Leone. Per quest'ultimi si apre una fase di grande recupero mentale ed emotivo. Sul podio anche Pesci e Cancro, mentre all'ultimo posto in classifica troviamo la Vergine, cui è richiesto il massimo autocontrollo possibile. Approfondiamo le previsioni astrologiche, la classifica e la situazione delle stelle.

Classifica e oroscopo del 4 gennaio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Leone. Nonostante tutto siete ancora qui, magari feriti ma presenti. Sappiate che questa è già una vittoria. Continuate. La forza non è non cadere, ma rialzarsi ogni volta con un po’ più di consapevolezza. Per voi si apre una fase di evidente recupero, soprattutto sul piano mentale ed emotivo. Dopo un periodo in cui vi siete sentiti appesantiti, stanchi e poco motivati, ritrovate una nuova chiarezza che vi permette di rimettere ordine nelle priorità. Riuscirete a portare a termine impegni rimasti in sospeso, sia lavorativi sia scolastici, con maggiore concentrazione e senso pratico. La giornata sarà anche ricca di piccole commissioni utili, come spese domestiche o pratiche burocratiche, che vi daranno una sensazione di controllo e sicurezza.

Il tema del denaro resta centrale nei vostri pensieri, così come alcune riflessioni sul futuro, ma senza l’ansia che vi ha accompagnati di recente. In amore, i più giovani vivranno momenti di grande dolcezza e complicità, riscoprendo il piacere delle attenzioni reciproche e di un dialogo sincero.

2️⃣ - Pesci. State forse pensando di mollare perché siete stanchi di lottare. Concedetevi una pausa, non una resa. Riposarsi è strategia, non debolezza. Tornare più lucidi vi permetterà di reagire meglio. L’atmosfera sentimentale vi accompagna con intensità e vi rende particolarmente sognatori. Chi è in coppia sente il desiderio di costruire qualcosa di più stabile e concreto, mentre chi è solo potrebbe trovarsi di fronte a un incontro capace di lasciare il segno.

I vostri progetti personali sono numerosi e l’entusiasmo vi spinge a guardare avanti con fiducia. Non mancano contatti e messaggi che stimolano la curiosità, ma sarà importante mantenere lucidità e non fidarsi ciecamente di chi si mostra ambiguo. Il vostro carattere, generoso ma a tratti contraddittorio, richiede un maggiore equilibrio tra altruismo e attenzione per voi stessi. Cercate di restare con i piedi per terra, evitando spese inutili e dispersioni di energia.

3️⃣ - Cancro. Vi sentite sopraffatti dalle piccole cose quotidiane: respirate. Non tutto va risolto nello stesso giorno. Scegliete una priorità, una sola, e partite da lì. L’ordine nasce da scelte semplici. Dopo settimane intense, ritrovate slancio e voglia di fare.

Gli impegni accumulati iniziano a sciogliersi e questo vi permette di guardare avanti con maggiore serenità. L’energia cresce e vi spinge a rimettervi in gioco, soprattutto sul piano sentimentale, dove la passione torna protagonista. Anche le questioni economiche diventano più chiare e gestibili, grazie a una visione più razionale. Vi sentite motivati a pianificare i prossimi giorni, mettendo nero su bianco ciò che va fatto, così da non disperdere le forze. Il benessere fisico migliorerà gradualmente, a patto di dedicare più attenzione alle abitudini quotidiane.

4️⃣ - Bilancia. Forse vi sentite sempre in ritardo rispetto agli altri? Smettete di confrontare il vostro percorso con quello altrui.

Ognuno ha tempi diversi. Il vostro non è sbagliato, è semplicemente vostro. La giornata parte con un ritmo sostenuto, soprattutto per doveri familiari o professionali che richiedono concentrazione. Da tempo sentite il bisogno di ritagliarvi uno spazio personale e, finalmente, riuscirete a farlo, concedendovi momenti di relax e leggerezza. Una volta superata la prima parte più impegnativa, l’ansia si attenua e la mente si libera da pensieri economici che vi hanno appesantiti. Il fine settimana assume un andamento positivo e rigenerante, con un netto recupero di energie. Per i single non sono da escludere nuove conoscenze interessanti, mentre le coppie più giovani tornano a parlare di progetti importanti con entusiasmo e speranza.

5️⃣ - Capricorno Ancora non avete digerito un vecchio fallimento. Avete paura di sbagliare e soffrire di nuovo, ma ricordate che il fallimento non è una sentenza definitiva. È un passaggio. Ogni tentativo vi rende più consapevoli, anche quando l’esito non è quello sperato. Avete bisogno di rallentare e dedicarvi maggiormente al benessere personale, sia fisico sia mentale. Nonostante qualche movimento da gestire con attenzione, riuscirete a smaltire ciò che era rimasto indietro, sentendovi più leggeri e soddisfatti. I rapporti affettivi acquistano importanza, in particolare per chi vive una relazione stabile, e favoriscono una maggiore intesa. È un momento adatto per fare passi avanti concreti e togliervi qualche meritata soddisfazione.

Anche se il percorso non è semplice, la vostra determinazione vi sostiene. Qualche persona intorno a voi potrebbe mostrarsi critica o invidiosa, ma non lasciatevi influenzare e continuate a credere nelle vostre capacità.

6️⃣ - Gemelli. State affrontando una fatica emotiva silenziosa, quella che non si vede da fuori. Concedetevi il diritto di rallentare. Non tutto deve essere spiegato, giustificato o dimostrato. Prendervi cura di voi è un atto di responsabilità. Vi sentite irrequieti e poco stimolati, con il desiderio di tornare a una routine più dinamica. La giornata è dedicata alla casa e all’organizzazione, anche se la sensazione di caos rischia di innervosirvi. In amore persistono alcune incomprensioni che vi hanno tolto serenità, mentre le preoccupazioni economiche e familiari incidono sul riposo notturno.

È importante trovare un modo per staccare la spina, magari concedendovi una serata piacevole e informale, tra buon cibo o un incontro che possa alleggerire l’umore.

7️⃣ - Ariete. Vi rimproverate per errori passati. Fermate questo dialogo interno distruttivo. Avete fatto il meglio che potevate con le risorse di quel momento. Ora ne avete di nuove. Usatele, invece di punirvi. Mostrate un coraggio evidente, ma dietro questa forza si nasconde una certa impulsività che va gestita con maggiore attenzione. Vi sentite instabili e facilmente irritabili, soprattutto di fronte alle critiche altrui. Il rischio è quello di reagire in modo eccessivo, creando tensioni inutili. Cercate di restare fedeli alle vostre idee senza farvi condizionare dai giudizi esterni.

La vostra natura competitiva vi spinge sempre verso nuove sfide, ma è importante dosare le energie. In ambito sentimentale, chi è solo tende a lamentarsi della mancanza di occasioni, ma presto il panorama emotivo cambierà in modo significativo.

8️⃣ - Acquario. Se vi sentite delusi dalle persone, non chiudetevi del tutto. Proteggetevi, sì, ma lasciate uno spiraglio. La fiducia può essere selettiva, non deve sparire. Imparare a scegliere meglio non significa smettere di credere. Vi attendono ore dense di impegni pratici e commissioni che mettono alla prova la resistenza fisica. Vi sentite appesantiti e avvertite la necessità di rimettere ordine nelle abitudini, soprattutto dopo gli eccessi di Natale e Capodanno.

Ci sono movimenti di denaro da gestire con cautela, perché il rischio di spese impulsive è elevato. State vivendo una fase ricca di responsabilità e aspettative, con il desiderio di migliorare concretamente la vostra qualità di vita. La giornata si rivela faticosa e poco lineare, con possibili cambi di programma, ma è fondamentale non perdere la motivazione e concedervi il giusto riposo.

9️⃣ - Sagittario Forse state combattendo problemi economici o lavorativi. Non misurate il vostro valore con il saldo o con un contratto. Siete molto di più delle circostanze che vi circondano. Continuate a cercare, imparare, adattarvi. La flessibilità è una forma di intelligenza emotiva. La comunicazione richiede particolare attenzione, perché le parole possono diventare fonte di fraintendimenti.

In famiglia emergono questioni irrisolte che alimentano un senso di insoddisfazione, legato anche al lavoro o alla forma fisica. Avvertite il bisogno di un cambiamento profondo, che coinvolga mente, corpo e ambiente. Una notizia appresa attraverso i social potrebbe lasciarvi perplessi e spingervi a riflettere. La vostra natura socievole mal sopporta la noia, per questo è utile sfruttare il tempo a disposizione per progettare una fuga o una vacanza che vi restituisca entusiasmo.

1️⃣0️⃣ - Toro. Vi sentite bloccati in una routine che non vi rappresenta più, non giudicatevi per la stanchezza mentale. Ascoltatela. È un segnale, non una condanna. Cambiare direzione richiede tempo, ma il primo movimento nasce sempre dentro.

Dopo giorni vissuti tra emozioni e slanci, tornate a concentrarvi sugli aspetti pratici della quotidianità. È il momento di rivedere programmi e bilanci, soprattutto dopo le spese sostenute di recente. La giornata favorisce il recupero di questioni lasciate in sospeso e vi invita a fare chiarezza su ciò che va sistemato. Nel tardo pomeriggio la stanchezza si fa sentire e avvertite il bisogno di rallentare, concedendovi una pausa rigenerante.

1️⃣1️⃣ - Scorpione. Vi ritrovate immersi in faccende domestiche e responsabilità che non lasciano molto spazio al riposo. Le ultime settimane sono state pesanti e continuate a caricarvi di impegni, spesso più del necessario. Chi ama cucinare trova conforto e creatività tra i fornelli, mentre in famiglia, soprattutto con i più piccoli, non mancano momenti di tensione.

La vostra tendenza a voler gestire tutto vi rende affaticati e stressati. In serata è consigliabile moderarsi a tavola e dormire a sufficienza, per evitare di affrontare un venerdì complicato e poco brillante.

1️⃣2️⃣ - Vergine. Le prossime ore richiedono calma e autocontrollo, perché l’agitazione rischia di prendere il sopravvento. Nei rapporti sociali c’è qualcuno che vi osserva con interesse, ma chi vive una relazione stabile farebbe bene a mantenere le giuste distanze da tentazioni inutili. È un momento ideale per dedicarvi alla cura personale, magari con un appuntamento dal parrucchiere o dall’estetista, perché avete trascurato voi stessi più del dovuto. Sentite il bisogno di concentrarvi sulle vostre esigenze, anche perché il pensiero del ritorno al lavoro vi mette sotto pressione. Il corpo manda segnali chiari e chiede maggiore attenzione, riposo e ascolto.

Quadro astrologico della giornata

Il 4 gennaio 2026 è una giornata di passaggio e di cambio di tono. Al mattino la Luna in Cancro accentua la sensibilità, il bisogno di protezione e l’attenzione verso casa, famiglia ed emozioni profonde. È una fase più introspettiva, in cui si avverte il desiderio di sicurezza e stabilità emotiva. Nel pomeriggio la Luna entra in Leone e l’atmosfera cambia nettamente: cresce la voglia di esprimersi, di farsi notare e di vivere le relazioni con maggiore calore e spontaneità. Le emozioni diventano più dirette e teatrali, con un bisogno marcato di riconoscimento.