L'oroscopo della settimana dal 31 marzo al 6 aprile annuncia un Cancro più flessibile in amore e nel lavoro, volto a prendersi il meglio della vita, mentre il Toro si mostrerà più solidale nei confronti del partner. Il Leone dovrà dimostrare di saper fare le cose in autonomia, mentre il Sagittario non dovrà essere impulsivo in amore.

Previsioni oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile 2025 e graduatoria

Ariete: sarà una settimana discreta per la vostra relazione. Il rapporto con il partner non sarà ostico da vivere, ciò nonostante dovrete impegnarvi di più affinché possiate continuare a stare bene insieme.

Sul fronte professionale non siate critici con nessuno dei vostri colleghi, soprattutto se vi mancheranno le conoscenze adeguate. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale benevola nel prossimo periodo. Approfittate soprattutto della prima parte della settimana per costruire un legame intenso con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul posto di lavoro le buone idee non tarderanno ad arrivare, e potrebbero portarvi lontano se gestite nel modo adatto. Voto - 9️⃣

Gemelli: periodo non proprio semplice da gestire in amore ora che Venere si trova di nuovo in quadratura. Single oppure no, il vostro modo di amare non sarà sempre ben compreso dalla vostra fiamma. Approfittate delle giornate di mercoledì e giovedì per dimostrare al meglio le vostre emozioni.

Anche in campo professionale dovrete dimostrare di poter gestire in modo migliore le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Cancro: la fortuna torna a girare a vostro favore, e questa volta dovrete saper sfruttate al meglio le opportunità che arriveranno. Con la Luna e Venere in buon aspetto, dal punto di vista sentimentale sarà il periodo giusto per costruire un rapporto migliore con la persona che amate.

Se siete single, partite dalle basi per mettere in piedi un rapporto che funzioni davvero. Nel lavoro i vostri progetti prenderanno finalmente la giusta direzione, e sarà in questo periodo che dovrete massimizzare il risultato. Voto - 8️⃣

Leone: questa settimana potrebbe non iniziare nella maniera più opportuna a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante, avrete comunque le vostre opportunità in amore.

Single oppure no, cercate di giocare bene le vostre carte, affinché possiate fare breccia nel cuore della persona che amate. Approfittate inoltre del weekend, quando la Luna sarà dalla vostra parte. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero sembrarvi complessi da affrontare, ma per le soddisfazioni che riuscirete a raggiungere ne sarà valsa la pena. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali non così favorevoli nei vostri confronti. Questo cielo vedrà stelle come Venere, Mercurio e Giove contro di voi, che renderanno complessa la vostra quotidianità. In amore sarete aiutati soltanto dalla Luna nelle prime giornate della settimana, ma in ogni caso, non ci saranno grandi occasioni romantiche.

Nel lavoro concentratevi in quei progetti dove vi sentite più preparati. Voto - 6️⃣

Bilancia: questa prima settimana di aprile sarà molto importante per cercare di stabilire un legame solido con la persona che amate. Questo cielo sarà più sereno nei vostri confronti, e anche la Luna vi darà una mano, soprattutto durante il fine settimana. Nel lavoro è arrivato il momento di riordinare le idee, e cercare di trovare soluzioni proficue per i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Scorpione: non avrete occasioni migliori nel prossimo periodo per dare uno slancio alla vostra vita quotidiana grazie a questo cielo. Forse le prime giornate non saranno così stimolanti a causa della Luna, ma già da mercoledì sentirete il calore di Venere in trigono, che vi spingerà a vivere un rapporto più sincero e affiatato.

Anche nel lavoro sarà il periodo giusto per darsi da fare, e costruire progetti proficui, sfruttando la posizione favorevole di Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Sagittario: attenzione a non essere particolarmente impulsivi in amore considerato Venere in quadratura. Il rapporto con la vostra anima gemella potrebbe farsi un po’ rigido nel prossimo periodo, e solo nelle giornate di Luna favorevole potrete sperare di aprire la vostra relazione al dialogo e cercare di risalire la china. Sul fronte lavorativo dimostrerete impegno in quel che fate, ma i risultati a volte non vi renderanno giustizia. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale accesa nel prossimo periodo per voi nati del segno. Venere vi sorride dal segno dei Pesci, e anche la Luna vi darà una mano nella prima parte della settimana.

Single oppure no, sarà il momento giusto per fare qualcosa di unico per la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete cura delle vostre mansioni: attenzione soltanto a non ambire troppo in alto fin da subito. Voto - 9️⃣

Acquario: sarà una settimana stabile per voi, che vedrà un cielo tutto sommato discreto. La Luna a volte potrebbe darvi qualche grattacapo, in particolare all'inizio e alla fine della settimana, ma se ci tenete davvero alla vostra storia d'amore, riuscirete a superare queste piccole crisi. Sul fronte professionale ci saranno buone opportunità da cogliere. Cercate soltanto di non agire d'istinto: riflettete bene sulle vostre decisioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: non potrete chiedere di meglio nel prossimo periodo, con stelle come Marte, Venere e Mercurio al vostro servizio. In amore, single oppure no, i vostri sentimenti saranno chiari e, anche nelle giornate di Luna contraria, farete del vostro meglio per essere felici insieme alla vostra fiamma. Sul posto di lavoro il vostro atteggiamento sarà molto risoluto e in grado di sfruttare ogni opportunità nella professione e nell'ambiente che frequentate. Voto - 9️⃣