L'oroscopo del mese di aprile annuncia un Capricorno più giudizioso nei confronti del partner, sostenuto dalla posizione favorevole di Venere, nel tentativo di risalire la china in amore, mentre cuore e mente saranno in armonia per i nativi Scorpione. Il Sagittario potrebbe attraversare un periodo di confusione a causa dell'influenza di Venere e Mercurio, mentre i Pesci torneranno a esprimere al meglio i propri sentimenti in amore e le loro potenzialità sul lavoro.

Previsioni oroscopo aprile 2025 segno per segno

Ariete: il mese di aprile si rivelerà abbastanza interessante per voi nativi del segno, anche se la prima parte andrà un po’ a rilento, considerata l'assenza temporanea di Venere e Mercurio.

Dal punto di vista sentimentale, continuerete a esprimere bene le vostre emozioni, ma attenzione a non essere sempre esuberanti. Sul posto di lavoro una piccola fase di riflessione nella prima parte del mese vi aiuterà a esprimere bene le vostre potenzialità quando Mercurio sarà nuovamente dei vostri. Voto - 8️⃣

Toro: Venere e Mercurio saranno nuovamente in buon aspetto nel corso di questo mese di aprile. Saprete coniugare bene amore e lavoro, costruendo una quotidianità davvero appagante. Il rapporto con la persona che amate sarà dettato dalla sincerità, condividendo tutto di voi affinché possiate stare bene insieme. In campo professionale arriveranno le occasioni giuste per fare importanti progressi, che vi torneranno utili in un secondo momento.

Voto - 8️⃣

Gemelli: questo mese dell'anno potrebbe non iniziare nel migliore dei modi secondo l'Oroscopo. Mercurio e Venere torneranno in quadratura dal segno dei Pesci, rendendo complicato gestire al meglio la vostra vita quotidiana. Tra voi e il partner potrebbe esserci qualche tensione, o potrebbe riaprirsi una vecchia ferita.

Nella seconda metà del mese le cose tenderanno a migliorare. Anche nel lavoro potreste notare un calo nei vostri progetti. Prendetevi un po’ di tempo per studiare le prossime mosse. Voto - 7️⃣

Cancro: aprile inizierà in modo esaltante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere e Mercurio che torneranno ad agire a vostro favore, anche se per poco tempo.

Prima che i due astri tornino a essere contro di voi, sfruttate il tempo a vostra disposizione per risolvere alcuni problemi tra voi e il partner e riportare un po’ di stabilità. Anche nel lavoro siate più parsimoniosi in quel che fate, anche a costo di sacrificare un po’ del vostro tempo libero. Questo periodo potrebbe essere fondamentale per lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: la configurazione astrale sarà un po’ anonima nel prossimo periodo, ma comunque vi permetterà di vivere una quotidianità appagante. In amore fate ciò che vi dirà il vostro cuore, single oppure no, ma attenzione a non invadere la libertà della persona che amate. Sul fronte professionale, per seguire i vostri sogni, potreste avere bisogno di qualche entrata extra.

Questo periodo potrebbe rivelarsi adeguato a trovare nuove strade per guadagnare. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un mese di aprile complicato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Il ritorno di Venere e Mercurio in opposizione, anche se temporaneo, potrebbe disfare quanto di buono siete riusciti a ottenere finora. In amore dunque evitate argomenti o questioni che possono mettere in crisi il vostro rapporto. Anche sul fronte professionale sarà necessario non addentrarsi in progetti rischiosi. Limitatevi per il momento a gestire quelle mansioni dove vi sentite più ferrati. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno un cielo migliore nel prossimo periodo. Queste stelle vi daranno un po’ di respiro, anche se soltanto per un po’ di tempo.

In amore Venere smetterà di essere opposta nei vostri confronti. Sarà necessario cercare di mettere a tacere alcuni problemi tra voi e il partner e cercare di ripartire, consapevoli però che più avanti Venere tornerà a darvi fastidio. Anche in ambito professionale potrete risolvere alcuni problemi, accumulando l'esperienza che serve per poterli risolvere in futuro. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Venere e Mercurio nuovamente dalla vostra parte, cuore e mente saranno in armonia in questo mese di aprile secondo l'oroscopo. In amore godrete di una splendida intesa con il partner, la stessa che avete avuto modo di vivere qualche tempo fa, e comunque capace di valorizzare al meglio il legame con la persona che amate.

Sul posto di lavoro Mercurio vi permetterà di realizzare buone idee, e raggiungere quegli obiettivi che seguite da tempo. Voto - 9️⃣

Sagittario: l'arrivo di stelle come Mercurio e Venere in quadratura potrebbe aprire a un mese di confusione per voi nativi del segno. L'intesa tra voi e il partner potrebbe non essere così splendente. Attenzione a non cadere in spiacevoli discussioni, soprattutto se avrete a che fare con questioni già avute in precedenza. Nel lavoro potreste trovarvi a un punto complicato dei vostri progetti, e attraversare una fase di stallo che potrebbe richiedere un po’ di tempo per sbloccarsi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un mese di aprile discreto per voi nativi del segno. Venere e Mercurio torneranno ad agire a vostro favore, ma i problemi nella vostra vita quotidiana saranno ancora piuttosto evidenti.

In amore cercate di comprendere cosa potete fare per risollevare il vostro rapporto, ed essere pronti per quando il pianeta dell'amore tornerà a essere contro di voi. Sul fronte professionale arriveranno importanti occasioni in questo periodo, che potrebbero aiutarvi a uscire da alcune situazioni spinose. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che si farà meno influente in questo mese di aprile. Il rapporto con la persona che amate potrebbe farsi forse un po’ meno movimentato, ciò nonostante, l'amore che proverete l'uno per l'altro sarà ancora forte, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro, Giove sarà ancora dalla vostra parte, aiutandovi nello sviluppo dei vostri progetti, anche con un pizzico di fortuna.

Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere e Mercurio che torneranno nel vostro segno zodiacale, anche se per poco tempo, riuscirete a esprimere nuovamente tutte le vostre potenzialità al lavoro e i vostri sentimenti in amore. Con il partner, arriveranno momenti dolcissimi da vivere, ma anche se siete single potrebbero esserci romantiche opportunità. Riguardo ai vostri progetti professionali, la vostra produttività sarà in aumento, e potrebbe essere il momento adatto per ultimare alcuni ambiziosi lavori, grazie anche al sostegno di Marte. Voto - 9️⃣