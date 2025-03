L'oroscopo del 17 marzo 2025 è caratterizzato da un'energia di rinnovamento e iniziativa. A incidere sull'andamento della giornata è la Luna in Scorpione, ma anche la presenza del Sole e di Venere retrograda in Pesci. Per molti quindi si amplifica il romanticismo, la nostalgia e il desiderio di connessione profonda. Questa predisposizione astrologica spinge a scavare sotto la superficie, affrontare verità nascoste e cercare autenticità nelle relazioni e nelle decisioni: a guadagnare la prima posizione in classifica sono i Pesci, seguiti da Scorpione e Cancro.

Male, invece, l'Ariete, alle prese con delle complicazioni.

Previsioni astrali e la classifica del 17 marzo: i segni flop

1️⃣2️⃣ - Ariete - Se desiderate qualcosa, smettete di aspettare che accada da solo e agite. Nessuno lo farà al posto vostro. La giornata potrebbe rivelarsi più complessa del previsto. Qualcuno potrebbe muovervi una critica inaspettata oppure un piccolo imprevisto rischia di mandare all'aria i vostri piani. Se qualcosa non va come sperato, cercate di non reagire d'istinto. In questo periodo avete bisogno di conferme e di qualche novità positiva che possa risollevarvi il morale, ma sarà fondamentale affrontare ogni situazione con pazienza e lucidità. Anche se la stanchezza si fa sentire, non arrendetevi e continuate a lottare per ciò che conta davvero per voi.

1️⃣1️⃣ - Bilancia - Il successo non è mai frutto del caso, ma il risultato di impegno, strategia e fiducia nelle proprie capacità. L'energia è ai minimi termini e la voglia di impegnarvi nelle solite attività scarseggia. Che si tratti di lavoro, gestione della casa o semplici conversazioni, tutto sembra pesarvi più del solito.

È chiaro che avete bisogno di una pausa rigenerante, ma nel frattempo cercate di non trascurare le responsabilità più urgenti. Potrebbero arrivare chiamate o messaggi inaspettati, forse da una persona che non sentite da tempo. Prendetevi il vostro spazio, ma senza chiudervi troppo in voi stessi.

1️⃣0️⃣ - Capricorno - Non temete di puntare in alto: il mondo appartiene a chi ha il coraggio di osare.

Attualmente, il clima familiare o lavorativo potrebbe essere più teso del previsto. Ci sono questioni irrisolte che rischiano di riemergere, creando discussioni spiacevoli con il partner o con un collega. Forse vi siete chiusi troppo in voi stessi, evitando il confronto, ma è arrivato il momento di cambiare atteggiamento. Se qualcosa non sta andando per il verso giusto, provate a modificare il vostro approccio prima che la situazione sfugga di mano.

9️⃣ - Sagittario - Se qualcuno vi accusa di esagerare, probabilmente state percorrendo la strada giusta. Non accettate un no come risposta. Alcuni problemi del passato potrebbero tornare a galla, mettendo alla prova la vostra pazienza. Dentro di voi ribolle un vulcano di emozioni e il rischio di una reazione impulsiva è molto alto.

Evitate di tirare troppo la corda, sia in famiglia che sul lavoro. Prendetevi del tempo per riflettere prima di agire e cercate di allontanarvi da chi potrebbe alimentare il vostro nervosismo. Non trascurate il vostro benessere fisico ed emotivo.

8️⃣ - Toro - Le opportunità non si trovano, si creano. Iniziate a costruire il futuro che desiderate, partendo dai piccoli dettagli. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, con momenti di tensione alternati a piccoli spiragli di miglioramento. Il vostro umore sarà particolarmente instabile e potreste sentirvi poco concentrati su ciò che conta davvero. Non lasciatevi trascinare dall’irritazione, cercate di mantenere la calma e di gestire ogni situazione con razionalità.

Se c’è un problema che vi assilla, abbiate pazienza: entro venerdì le cose potrebbero sistemarsi.

7️⃣ - Acquario - Siate sempre il protagonista della vostra storia, non un semplice spettatore nella vita degli altri. Il bisogno di cambiamento si fa sentire sempre di più. Avete voglia di rompere la routine, di fare qualcosa di diverso e di lasciarvi alle spalle certe dinamiche che non vi fanno più stare bene. Questa sensazione potrebbe portarvi a mettere in discussione anche ciò che invece meriterebbe maggiore stabilità. Possibili discussioni in famiglia o con una persona vicina. Siate prudenti nelle vostre parole e nelle scelte che farete.

L'oroscopo giornaliero: i segni top

6️⃣ - Leone - Chi dice che non potete farcela, in realtà teme il vostro successo.

Da un po' di tempo vi sentite stanchi e demotivati, come se la solita routine vi stesse soffocando. Le stelle dicono che è arrivato il momento di guardare le cose da una prospettiva diversa e di cercare di apprezzare ciò che di buono c’è nella vostra quotidianità. Inutile insistere su ciò che non funziona: non sprecate tempo prezioso. E se doveste sentirvi vuoti, smarriti, spenti: a volte basta un piccolo cambiamento per ritrovare entusiasmo. Non lasciatevi abbattere dalle difficoltà: presto riuscirete a lasciarvi alle spalle questa fase di incertezza e a recuperare energia. Siate testardi, caparbi. Le porte non si aprono da sole, dovete essere voi a volerle aprire.

5️⃣ - Gemelli - La famiglia è il cuore di tutto, ma il lavoro è il mezzo per costruire l'indipendenza.

Trovate il giusto equilibrio. Nonostante qualche piccola preoccupazione, avete la possibilità di superare ogni ostacolo con determinazione. Potreste sentirvi un po’ fuori fase, magari convinti di non avere più l’età per affrontare certe sfide, ma questo è solo un limite mentale. Se saprete cogliere le opportunità che vi si presentano, questa fase potrebbe rivelarsi molto più stimolante del previsto. L’importante è non lasciarsi frenare dai dubbi.

4️⃣ - Vergine - Non perdete tempo a spiegarvi con chi non comprende la vostra visione. Lasciate che i risultati parlino al posto vostro. Siete in una fase di rinnovamento interiore. Anche se il periodo non è dei più semplici, riuscirete a far emergere le vostre qualità con naturalezza.

Qualcosa di interessante potrebbe accadere, forse una notizia o un’opportunità che non vi aspettavate. L’importante sarà non lasciarsi bloccare dalla paura del cambiamento.

3️⃣ - Cancro - Siate sofisticati, intelligenti e determinati: nessuno oserà fermarvi. Imparate a non dipendere dall'opinione altrui. In giornata vi sarà richiesta maggiore attenzione per una questione familiare o pratica. Dovrete riorganizzare alcune situazioni che vi riguardano e sarà importante non perdere tempo in dettagli inutili. Qualcuno potrebbe cercare il vostro supporto, in particolare un figlio o il partner. Dedicate del tempo a chi vi sta vicino e cercate di gestire ogni situazione con equilibrio.

2️⃣ - Scorpione - Date valore alle vostre competenze e fate in modo che gli altri le riconoscano.

Se non credete nel vostro potenziale, nemmeno gli altri lo faranno. Dopo un fine settimana piuttosto pesante, finalmente le cose iniziano a migliorare. La giornata si preannuncia più dinamica e carica di entusiasmo, dandovi la possibilità di portare avanti i vostri progetti con maggiore determinazione. Attenzione, però, a non cedere agli attacchi di fame nervosa: il vostro corpo sta cercando di dirvi qualcosa.

1️⃣ - Pesci - Non si tratta solo di denaro, ma di libertà. Lavorate per una vita in cui non dovete rendere conto a nessuno. Mirate all'indipendenza. Mirate alla felicità. Dovrete rimboccarvi le maniche per recuperare il tempo perso. Ci sono alcune questioni in sospeso che necessitano della vostra attenzione, ma con il giusto impegno riuscirete a portarle a termine.

Fate attenzione ai rapporti con il partner o con i familiari: qualcuno potrebbe muovervi una critica inaspettata. Con il passare delle ore, la situazione diventerà più serena. Per chi lavora in proprio, potrebbero arrivare buone notizie sul fronte economico.