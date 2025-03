L'oroscopo della giornata di domenica 16 marzo vedrà i nativi Leone fare buoni progressi al lavoro grazie alla capacità di persuasione assicurata dal sostegno di Mercurio e di Giove, mentre il pianeta Marte aiuterà i nativi Cancro ad essere più reattivi in quel che fanno. Il Sagittario si dimostrerà più sensibile nei confronti del partner, il Capricorno dovrà invece tenere a bada il proprio temperamento.

Previsioni oroscopo domenica 16 marzo 2025 e graduatoria

Ariete: la giornata si rivelerà piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, permettendovi di vedere sempre il lato positivo delle cose nel vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro vi limiterete a svolgere l'indispensabile in una domenica per voi più leggera. D'altronde, i vostri progetti sono a buon punto e potrete permettervi una piccola pausa. Voto - 9️⃣

Toro: posizione degli astri buona per voi in questa domenica di marzo. Tra voi e il partner scorrerà una buona intesa. Godetevi questo periodo di tranquillità, senza intavolare conversazioni potenzialmente spinose. In ambito professionale avrete bisogno di maggiore audacia, in modo tale da riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima in questo periodo. Soprattutto voi cuori solitari non avrete bisogno di gesti eclatanti per conquistare il cuore della persona che amate.

In ambito professionale le vostre ambizioni saranno molte e, un passo alla volta, riuscirete a trasformare le vostre idee in successi. Voto - 8️⃣

Cancro: questo cielo non sarà così clemente nei vostri confronti. Tenere sempre il broncio nei confronti della persona che amate, anche per questioni da poco, non farà affatto bene alla vostra relazione di coppia.

Sul posto di lavoro Mercurio in quadratura potrebbe ostacolarvi. Non sempre le vostre idee potrebbero rivelarsi adeguate per i vostri progetti. Per fortuna Marte sarà favorevole e vi permetterà di essere abbastanza reattivi. Voto - 6️⃣

Leone: con Mercurio e Giove in buon aspetto, riuscirete a fare interessanti progressi in campo professionale in questa giornata di domenica.

Vi sentirete soddisfatti della situazione che state vivendo, stimolati a mettervi in gioco, grazie anche alla vostra creatività. In amore sarete piuttosto persuasivi nei confronti del partner. Siate sicuri però che il partner sia entusiasta quanto voi di fare ciò che volete. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale discreta in questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma questo fragile equilibrio potrebbe spezzarsi facilmente se gestito nel modo errato. In campo professionale cercate di essere più decisi, ma soprattutto determinati in quel che fate. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro segno vi permetterà di chiudere discretamente questa settimana. Con Venere in opposizione però, i vostri problemi d'amore non spariranno nel nulla, per cui approfittare del momento per provare a risolvere eventuali malintesi.

In campo lavorativo sarà complicato cercare di trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti, considerato Mercurio contro di voi. Voto - 6️⃣

Scorpione: ultima giornata della settimana discreta in campo amoroso. Questo cielo sarà clemente con voi e vi permetterà di vivere un buon rapporto, a patto che non siate causa di certe discussioni. Sul fronte professionale ve la caverete abbastanza bene, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete piuttosto sensibili nei confronti del partner in questo periodo. Con la Luna e Venere in buon aspetto sarete sulla strada giusta per costruire un rapporto armonioso e coinvolgente, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone idee. Se avrete anche gli strumenti giusti, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Capricorno: attenzione al vostro temperamento. Queste stelle tenderanno ad essere contro di voi, rendendo complicato trovare il giusto equilibrio tra voi e la persona che amate. In ambito professionale Mercurio non smetterà di caricarvi di mansioni, e con Marte in opposizione, non sarete così attivi o volenterosi. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali positive per voi in questa domenica di marzo. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, avrete tutte le vostre buone ragioni per condividere emozioni e pensieri con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade.

In quanto al lavoro, alcuni progetti prenderanno una piega molto interessante che potrebbe portare a risultati proficui. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un periodo tutto sommato discreto per la vostra relazione di coppia. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante sarà comunque possibile godere di una relazione appagante. Sul fronte professionale sfruttate questo periodo per preparare il terreno in vista di nuovi progetti. Voto - 8️⃣