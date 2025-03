L'oroscopo di domani giovedì 13 marzo 2025, prevede delle ore di allegria e di distensione per il segno del Toro, mentre per il Leone si prospetta molto nervosismo e tanta ansia. Per i nati sotto il segno dei Pesci invece le novità di carattere economico saranno le assolute protagoniste. Mentre per il Capricorno è possibile un ritorno di fiamma sentimentale. Approfondiamo ora le previsioni per tutti, in ordine di classifica.

L'oroscopo di domani, segno per segno: Vergine carismatico

1° Toro: sarete allegri e vivaci, soprattutto sul posto di lavoro.

L'atmosfera di intensa passione con il partner vi darà una carica fuori dal comune. Arriveranno delle esperienze formative che vi porteranno a completa maturazione dal punto di vista mentale.

2° Pesci: arriveranno delle novità interessanti per quanto riguarda i guadagni. L'incremento di denaro vi darà poi l'opportunità di staccare un po' la spina e di immergervi nelle vostre passioni. Ci sarà tempo anche per progettare una gita fuori porta o per una serata speciale.

3° Scorpione: molte delusioni del passato in ambito familiare finalmente saranno sanate. Potrebbe intanto arrivare una nuova amicizia su cui finalmente riporre la vostra completa fiducia. La tensione e le diatribe, sia in famiglia che sul lavoro, potrebbero dissiparsi in modo piuttosto veloce.

4° Vergine: aumenterà la simpatia per qualcuno che avete sempre osservato da lontano. Potrete inoltre preparare dei progetti professionali che andranno al di là della comprensione di molti colleghi. Il carisma non farà che aumentare.

Cancro fortunato

5° Capricorno: l'amore potrebbe donarvi dei momenti indimenticabili. Per alcuni sarà un rinnovamento della passione di coppia, per altri si verificherà un ritorno di fiamma che potrebbe rivoluzionare la quotidianità.

6° Cancro: sfruttare la fortuna della giornata di domani sarà una mossa produttiva per la vostra carriera. Dopo qualche tentennamento, ora è in arrivo una costante ascesa. Nei rapporti con gli altri avrete la tendenza a socializzare amabilmente.

7° Gemelli: il vostro equilibrio interiore sarà ottimale e non avrete molte persone attorno a voi.

Crearvi un ambiente confortevole è il primo passo per raggiungere l'obiettivo di serenità che vi siete prefissati.

8° Acquario: sarete stanchi di essere feriti da chi vi circonda, dunque questa giornata sarà l'ideale per trascorrerla in totale solitudine. Sul lavoro non ci saranno contrasti particolari, anzi, il clima sarà pressoché stabile con i colleghi.

Contrattempi per Bilancia

9° Bilancia: l'Oroscopo segnala qualche contrattempo che non vi permetterà di godere appieno del vostro tempo libero e questo sarà molto disturbante. Attenderete un risveglio emotivo dal punto di vista amoroso, che però forse tarderà ad arrivare.

10° Leone: il nervosismo sarà parte integrante della vostra giornata.

Nel pomeriggio arriverete a uno stato mentale assolutamente sereno. Le finanze però saranno ancora un grattacapo importante, sebbene non abbiate intenzione di pensarci al momento.

11° Sagittario: c'è una decisione importante da prendere che non sarà affatto facile. Da questa dipenderà parte del vostro futuro. Nelle coppie le crisi si faranno più intense, mentre il dialogo vi sembrerà sempre più complicato.

12° Ariete: i risparmi saranno alquanto volatili in questo periodo. Nel lavoro dovrete tenere duro per poter dare un colpo di coda nei giorni a seguire. La serata sarà preda delle nostalgie più profonde.