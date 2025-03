L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 marzo 2025 è pronto a valutare le giornate da lunedì a domenica. Grande protagonista nella scena astrologica del periodo, la Luna, presente nel periodo in ben quattro segni. Lunedì infatti l'Astro d'Argento transiterà in Acquario, regalando al segno d'Aria un bel dieci in pagellino. Mercoledì 26 marzo sarà la volta dei Pesci ospitare la Luna che, successivamente nella giornata di venerdì passerà in Ariete. Il tour settimanale della musa dei poeti si concluderà domenica, con il passaggio nel segno del Toro.

Scopriamo cosa ci riservano le previsioni zodiacali della settimana 24-30 marzo, con relativi voti e classifica a stelline giorno per giorno.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. Il cielo disegna un cammino luminoso per chi è nato sotto questo segno, portando con sé una nota di sicurezza e audacia. L’inizio del periodo porterà un po’ di tensione, ma il vostro spirito determinato sarà in grado di affrontare ogni ostacolo con energia. La parte centrale della settimana si rivelerà positiva, con opportunità che sembreranno spuntare quasi all’improvviso, invogliandovi a dare il massimo in ogni azione. Un certo distacco emotivo potrebbe emergere nella giornata di martedì, tuttavia non temete, questo vi permetterà di rimanere lucidi nei momenti cruciali.

Verso il termine, l’entusiasmo sarà di nuovo alle stelle, con la presenza della Luna e l'arrivo di Nettuno: la chiusura della settimana sarà piena di soddisfazioni!

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 28 marzo (Luna in Ariete);

venerdì 28 marzo (Luna in Ariete); ★★★★★ mercoledì 26, sabato 29 e domenica 30 (Nettuno in Ariete);

★★★★ martedì 25 e giovedì 27;

★★★ lunedì 24 marzo.

♉ Toro: voto 9.

Il cammino delle stelle vi sarà particolarmente favorevole, regalando una sinfonia armoniosa che promette gioia e serenità. La vostra determinazione incontrerà nuove opportunità di crescita e consolidamento, ma non sarà priva di momenti di riflessione interiore. In particolare, gli spazi più tranquilli vi permetteranno di raccogliere energie positive e di proiettare nel futuro i vostri sogni.

Una grande giornata vi attende verso la fine del periodo, quando la Luna in Toro porterà con sé nuovi impulsi e momenti di grande intesa, sia sul piano affettivo che professionale.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno domenica 30 marzo (Luna in Toro);

domenica 30 marzo (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29.

♊ Gemelli: voto 6. Sabato e domenica saranno le due giornate della prossima settimana più impegnative. Un cielo abbastanza turbolento potrebbe mettere alla prova la vostra capacità di adattamento. Non mancheranno alti e bassi, che potrebbero portarvi a dover prendere decisioni importanti, anche se non sarà sempre facile capire quale direzione seguire.

Nonostante ciò, la partenza della settimana certamente offrirà spazi di chiarezza, permettendo di ritrovare un equilibrio interiore che darà una spinta positiva verso il futuro. Il passaggio della Luna in Pesci sarà un faro da seguire per non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ sabato 29 marzo;

★★ domenica 30 marzo.

♋ Cancro: voto 5. Le stelle non sembrano sorridere pienamente a chi è nato sotto questo segno, creando un periodo di confusione che vi farà dubitare delle scelte intraprese. Questo potrebbe risultare un po’ frustrante, soprattutto quando le cose non vanno come sperato.

Tuttavia, non è il momento di arrendersi, poiché alcuni eventi inattesi potrebbero portare delle risposte che metteranno fine ai vostri dubbi. La concentrazione, quindi, deve essere rivolta verso la gestione dei momenti più difficili, cercando di non perdere la lucidità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 25 marzo;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26, sabato 29 e domenica 30;

★★★ giovedì 27 marzo;

★★ venerdì 28 marzo.

♌ Leone: voto 6. Discreti aspetti planetari sono pronti a disegnare per voi un quadro sufficientemente positivo. Purtroppo non mancheranno i soliti alti e bassi che tanto vi mandano in bestia: sappiate che potrebbero accompagnarvi durante la metà della settimana.

Non mancheranno altresì momenti di incertezza, soprattutto quando dovrete fare fronte a situazioni complesse. Il passaggio della Luna in Ariete vi donerà, tuttavia, una certa spinta, permettendovi di trovare la forza necessaria per affrontare qualsiasi difficoltà. La parte centrale della settimana, come anticipato, potrebbe essere più faticosa, ma alla fine il cielo schiarirà, offrendo nuovi orizzonti da esplorare. Sarete chiamati a restare concentrati su ciò che davvero conta, senza farvi distrarre dalle piccole difficoltà.

La valutazione della settimana:

★★★★★ venerdì 28 e sabato 29;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27 e domenica 30;

★★★ martedì 25 marzo;

★★ mercoledì 26 marzo.

♍ Vergine: voto 6. Una settimana all'insegna della riflessione e delle valutazioni attente.

Le stelle sembrano chiedervi di rallentare e pensare alle vostre priorità, ma potrebbero anche portare qualche distrazione che rischia di farvi perdere la giusta via. Non è il momento migliore per fare passi decisivi, ma anzi vi sarà chiesto di ponderare ogni mossa con calma. L'intuizione non vi mancherà, ma sarà necessario non farsi prendere dalla fretta e mantenere la lucidità. Verso la fine, la Luna in Toro contribuirà a riportare la serenità e vi aiuterà a ristabilire un equilibrio prezioso.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ giovedì 27 e domenica 30;

★★★★ mercoledì 26, venerdì 28 e sabato 29;

★★★ martedì 25 marzo;

★★ lunedì 24 marzo.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7.

Gli astri a questo giro vi sorridono, regalando a tanti del segno una buona dose di energia. Insomma , conti fatti preparatevi a dar vita a una settimana che sarà interessante, a tratti sicuramente molto stimolante. Avrete l’opportunità di migliorare alcuni aspetti della vostra vita, ma non sarà sempre facile mantenere l'equilibrio tra i vari impegni. Alcuni momenti richiederanno più pazienza del previsto, ma saprete cavarvela con grazia e diplomazia. Le emozioni saranno particolarmente intense, ma dovrete evitare di farvi influenzare troppo dal lato emotivo. Con la determinazione e il giusto approccio, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 25 marzo;

martedì 25 marzo; ★★★★★ lunedì 24 e mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27 e domenica 30;

★★★ venerdì 28 marzo;

★★ sabato 29 marzo.

♏ Scorpione: voto 7.

Le stelle si preparano a disegnare una settimana che, seppur un po' turbolenta, offrirà a molti nativi la possibilità di compiere scelte decisive. Sarà importante non farsi sopraffare dalle emozioni, ma piuttosto mantenere un approccio strategico verso i propri obiettivi. La Luna favorirà i momenti di introspezione, mentre Nettuno vi aiuterà a discernere meglio le intenzioni altrui, permettendovi di fare scelte più informate. Se riuscirete a mantenere un buon equilibrio, la settimana sarà ricca di scoperte e opportunità nascoste.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 27 marzo;

giovedì 27 marzo; ★★★★★ lunedì 24 e venerdì 28;

★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★ sabato 29 marzo;

★★ domenica 30 marzo.

♐ Sagittario: voto 7.

Le stelle vi accompagneranno con una certa dose di ottimismo e voglia di avventura, ma senza mancare di qualche momento di riflessione. La settimana vi inviterà a non fermarvi alla superficie delle cose, ma a cercare di andare oltre, esplorando ogni possibilità con mente aperta. Saranno giorni in cui avrete l’opportunità di rafforzare i legami con gli altri, ma anche di fare chiarezza su ciò che davvero desiderate. Sebbene non mancheranno momenti di indecisione, verso la fine del periodo riuscirete a trovare il giusto equilibrio, facendo spazio alla realizzazione dei vostri sogni più intimi. La vostra energia sarà elevata, pronta a superare qualsiasi ostacolo si presenti sul cammino.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 29 marzo;

sabato 29 marzo; ★★★★★ venerdì 28 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★ mercoledì 26 marzo;

★★ martedì 25 marzo.

♑ Capricorno: voto 6.

Il cielo si presenta piuttosto neutro per voi, con una certa dose di incertezze che richiederanno pazienza e calma. Le energie potrebbero essere altalenanti, soprattutto nei giorni centrali, quando si presenteranno alcuni ostacoli da superare. Non è il momento migliore per fare scelte impulsive, ma piuttosto per riflettere su ciò che avete costruito finora e su come andare avanti. La seconda parte della settimana porterà con sé una maggiore serenità, aiutandovi a risolvere piccole problematiche che si sono presentate lungo il cammino. La determinazione non vi mancherà, ma dovrete dosarla con saggezza per evitare di rischiare troppo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 29 e domenica 30;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ lunedì 24 marzo;

★★ giovedì 27 marzo.

♒ Acquario 'top della settimana': voto 10.

La settimana si prospetta straordinaria, con il cielo che vi sorride in modo incredibile. Le vostre idee saranno particolarmente brillanti, e avrete la capacità di prendere decisioni rapide, ma sempre ponderate. La Luna in Acquario donerà un forte senso di indipendenza e creatività, spingendovi a perseguire ogni obiettivo con determinazione. Non mancheranno momenti di grande ispirazione, in cui riuscirete a mettere a fuoco ciò che davvero conta per il futuro. Sarete al centro dell’attenzione, con tutte le carte in regola per ottenere ciò che desiderate, sia in ambito professionale che nelle relazioni personali. Il vostro carisma sarà magnetico, attirando intorno a voi opportunità e persone che condivideranno la vostra visione.

Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 24 marzo (Luna in Acquario);

lunedì 24 marzo (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 25, giovedì 27 e sabato 29;

★★★★ mercoledì 26, venerdì 28 e domenica 30.

♓ Pesci: voto 8. Un cielo favorevole vi accompagna verso un periodo di crescita e riflessione. Le stelle vi spingono a concentrarvi sui vostri desideri più profondi, facendo un passo alla volta verso la realizzazione dei vostri sogni. La giornata di mercoledì sarà particolarmente speciale, con la Luna che vi regalerà momenti di grande ispirazione. La settimana avrà un andamento positivo, anche se alcune sfide potrebbero richiedere di mettere in discussione le vostre priorità. Non abbiate paura di prendere decisioni importanti, perché il cielo è dalla vostra parte. L’intuizione sarà il vostro alleato più prezioso, aiutandovi a navigare con sicurezza tra le opportunità che si presenteranno.

La graduatoria settimanale con le stelle: