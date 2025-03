L'oroscopo di sabato 22 marzo annuncia una giornata tempestosa per qualcuno e al contempo gioiosa per altri. Sotto la guida della Luna in Capricorno, si respira aria di guai per il Cancro, penalizzato con l'ultimo posto in classifica. Al contrario, i Pesci si aggiudicano la vetta, trascorrendo delle ore gaudenti e appaganti. Le stelle hanno molto altro da riferire, quindi approfondiamo le previsioni astrologiche del giorno.

Classifica e oroscopo di sabato 22 marzo: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Cancro - Aria di guai. Il miglior investimento che possiate fare?

Credere in voi stessi come se fosse il business più redditizio del mondo. Vi siete trascurati un po', ma questo è il giorno giusto per rimettersi i carreggiata. Le stelle annunciano il tempo della ripresa fisica e mentale. Uscite di più, scoprite delle nuove passioni, accettate un appuntamento con gli amici o con quella persona che vi intriga. Finché c'è vita, c'è speranza! La giornata avrà un andamento tempestoso, tra sprazzi di entusiasmo e piccole difficoltà da gestire. Ma siete di natura dei leader nati, capaci di risolvere ogni problema. Qualche imprevisto che si manifesterà, potrebbe farvi rivedere dei piani, ma non lasciatevi scoraggiare. Gli equilibri in famiglia restano solidi, ma la mente è altrove e potrebbe apparire distratta.

Dopo una settimana impegnativa, concedetevi il riposo che meritate: i prossimi giorni porteranno sviluppi interessanti.

1️⃣1️⃣- Ariete - Una persona a voi vicina sta attraversando un periodo difficile e potrebbe aver bisogno di tutto il vostro sostegno. Anche se siete presi da mille pensieri, trovate il tempo per ascoltarla e offrirle il vostro aiuto: a volte un gesto di affetto vale più di mille parole.

Sul fronte personale, vi sentirete più appagati e riuscirete a vedere le difficoltà con occhi diversi. Se amate cucinare, un'improvvisa ispirazione potrebbe portarvi a creare un piatto che sorprenderà tutti.

1️⃣0️⃣- Sagittario – Le tensioni familiari potrebbero mettervi alla prova, rendendovi più suscettibili del solito. Vi sentite in balia di emozioni contrastanti e tendete a reagire in modo impulsivo, soprattutto se qualcuno cerca di imporvi la propria opinione.

Fate attenzione a non dare nulla per scontato e mantenete alta la guardia, perché entro sera potrebbero emergere novità inaspettate. Anche se il momento è intenso, cercate di non farvi sopraffare e affrontare ogni situazione con lucidità.

9️⃣- Gemelli - Non abbiate paura di pensare in grande. Se qualcuno ride dei vostri sogni, vuol dire che state puntando nella direzione giusta. Da tempo vi sentite incastrati in una situazione che non vi appartiene più e la nostalgia per il passato potrebbe farsi sentire con forza. Vi manca la spensieratezza di un tempo, quella leggerezza che ora sembra un ricordo lontano. Cercate di non rimuginare troppo su ciò che non potete cambiare e concentratevi su quello che potete migliorare.

In amore, le coppie affiatate vivranno momenti di grande passione, mentre chi è solo potrebbe ricevere una richiesta d'amicizia destinata a trasformarsi in qualcosa di speciale, ma non affrettate i tempi. Se siete sposati o convivete da anni, potrebbe esserci un po' di distanza e scontentezza reciproca: cercate di prendervi del tempo per riscoprire delle passioni separatamente.

8️⃣- Leone - Se volete qualcosa, lavorate per ottenerlo. Nessuno vi regalerà nulla, ma potete prendervelo con classe. La vostra immaginazione sarà più attiva che mai e vi aiuterà a mettere ordine nel caos interiore che vi trascinate dietro da ormai chissà quanto tempo. Sentite il bisogno di fare un bilancio della situazione attuale e di stabilire delle nuove priorità.

Diciamo che vi sentite come se vorreste iniziare un nuovo diario della vostra vita: significa che siete pronti a rimettervi in gioco. Se avete un progetto in sospeso, potreste trovare l'ispirazione giusta per dargli una nuova linfa vitale. Fate solamente attenzione alle spese: qualcuno sta risparmiando per un investimento importante e sarebbe meglio evitare uscite inutili. Chi ha una famiglia, non dovrebbe perdere la calma in queste 24 ore.

7️⃣- Scorpione - Le regole non sono scolpite nella pietra. Se non vi piacciono, create il vostro gioco e dominate il tavolo. Sentite il bisogno di ritagliarvi un momento tutto per voi, lontano dal caos e dalle richieste altrui. Che sia guardare un programma che vi appassiona o dedicarvi a un hobby, concedetevi del tempo per rilassarvi e rigenerarvi.

Qualcuno potrebbe valutare un cambiamento importante, come un trasferimento o un viaggio a lungo termine. Prima di prendere decisioni affrettate, assicuratevi di aver considerato ogni dettaglio.

6️⃣- Toro - Non aspettate che qualcuno vi dia un'opportunità. Createvela da soli e fatela diventare un impero. In questi giorni avete dato fondo a tutte le vostre energie e ora avete iniziato a sentirne il peso. Il corpo vi chiede di rallentare, ma la mente continua a perseguire gli impegni quotidiani. Sarebbe il momento ideale per concedervi una vera pausa, ma vi riesce difficile staccare del tutto. Se avete delle faccende in sospeso, cercate di delegarle o rimandarle a un momento più favorevole. Possibili fastidi fisici, in particolare mal di testa o dolori alla schiena, potrebbero rendervi meno attivi del solito.

Approfittate della giornata per coccolarvi e recuperare un po' di serenità.

5️⃣- Capricorno - Non lasciate che il giudizio altrui vi distragga dal vostro obiettivo. Le persone parlano, i vincenti agiscono: da che parte volete stare? L'Oroscopo del giorno dice che siete sempre più vicini al vostro obiettivo, anche se la strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa. Fatevi coraggio. Una situazione lavorativa, economica o familiare potrebbe causarvi stress e senso di pressione. Il rischio è di sovraccaricarvi senza concedervi un attimo di respiro. Cercate di staccare la mente e di dedicare un po' di tempo a voi stessi, magari cucinando un piatto che amate oppure trascorrendo qualche ora all'aria aperta.

Possibili fastidi legati agli sbalzi di temperatura o ad allergie stagionali. Se vi interessa una persona, non bruciate le tappe e andateci con prudenza.

4️⃣- Acquario - Non è fortuna, è duro lavoro, visione e l'abilità di trasformare ogni ostacolo in un'opportunità. L'Oroscopo parla di una giornata all'insegna della leggerezza e della serenità interiore: finalmente. L'inverno che vi siete lasciati alle spalle vi ha messo a dura prova. Adesso vi sentirete più compresi e questo vi permetterà di rilassarvi e abbassare i livelli di stress. L'amore sarà fonte di gioia e le emozioni saranno intense e coinvolgenti. Questo vale sia per le coppie che per i cuori solitari. I separati e divorziati, saranno pronti ad innamorarsi entro la fine di quest'anno.

Anche in famiglia il clima sarà più armonioso e troverete un punto d'incontro con chi, ultimamente, sembrava distante. Dedicate del tempo a ciò che vi fa stare bene e lasciatevi trasportare dalle belle sensazioni.

3️⃣ - Vergine - Lo sapete? Il fallimento non esiste, esistono solo lezioni preziose per diventare ancora più forti. Dopo un periodo di tensione, finalmente potrete ritrovare un senso di pace interiore. Sarà una giornata perfetta per prendervi cura di voi stessi, magari dedicandovi ad attività rilassanti o semplicemente concedendovi del tempo senza impegni pressanti. Se possibile, rinviate le uscite e fate attenzione alle spese, perché potrebbero presentarsi costi imprevisti. In vista di una partenza, c'è chi dovrà iniziare a prepararsi sin da ora.

Entro Pasqua apprenderete una notizia che vi manderà al settimo cielo, potrebbe trattarsi di qualcosa legato ad una persona che vi sta a cuore. L'amore non ha età.

2️⃣- Bilancia - L'amore sarà il vero protagonista della giornata. Se siete in coppia, nel corso delle ore godrete di sprazzi di grande intensità. Progetti e passione vanno alimentati con costanza, in modo da tenere viva la fiamma. Avere una relazione è una specie di lavoro, perciò entrambe le parti devono metterci d'impegno. Anche chi è single potrebbe ritrovarsi con il cuore che batte più forte per qualcuno che conosce da tempo. Il tempo di oziare, rinunciando ad innamorarsi per paura di farsi del male, è finito. All'orizzonte si profila un'occasione speciale, che potrebbe portare una svolta importante nella tua vita sentimentale.

Mai sottovalutare il potere di una buona immagine, una grande idea e una strategia vincente.

1️⃣- Pesci - Ogni giorno è un'opportunità per reinventarvi e avvicinarvi a ciò che desiderate. Sfruttatelo al massimo. La giornata regalerà gioia e sorrisi, ma dovrete uscire di casa. Potreste incontrare l'amore della vostra vita, a patto che vi mettiate in vista. Se siete già impegnati sentimentalmente, è arrivato il momento di tirare le somme del vostro cuore. Qualcuno potrebbe farti perdere la pazienza, oppure potresti ritrovarti a dover gestire una situazione imprevista. Cercate di non riversare il nervosismo sugli altri e prendetevi del tempo per riflettere prima di reagire. Lavorate sodo in silenzio e lasciate che il vostro successo faccia tutto il rumore del mondo. L'invidia altrui dev'essere il vostro carburante principale: non lasciatevi abbattere. Tirate fuori tutto il bello che c'è in voi.