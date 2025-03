L'oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile afferma che i sentimenti dei nati del Toro saranno intensi, ma è meglio cercare la pace interiore. I Gemelli vivranno un periodo di armonia nella coppia, rafforzando i legami. I single di questo segno diventeranno molto attraenti grazie al buon uso della saggezza. Sul fronte finanziario, i nati del Capricorno riceveranno grandi vantaggi se sfrutteranno pienamente creatività e originalità.

La prima settimana di aprile da Ariete a Cancro

Ariete – Durante questa settimana, avrete l'opportunità di riscoprire il vostro partner sotto una luce completamente nuova, il che rafforzerà notevolmente il vostro legame.

Vi sentirete particolarmente fortunati ad averlo al vostro fianco e la passione tra voi si rinnoverà. Se siete single, nonostante le preoccupazioni lavorative, una relazione prenderà il sopravvento nella vostra vita. Dedicatele la massima attenzione, poiché potrebbe portarvi una felicità duratura. Non esiterete a prendere rischi finanziari per migliorare la vostra situazione economica. Grazie all'influenza positiva di Giove, le vostre iniziative dovrebbero avere successo. Voto: 7,5

Toro – I vostri sentimenti saranno al centro dell'attenzione, ma propenderete maggiormente per un'armonia interiore piuttosto che per una connessione fisica. Non c'è nulla di sbagliato in questo, purché riusciate a mantenere un equilibrio sano nelle vostre relazioni.

Se siete single, le vostre avventure amorose saranno intense e caratterizzate da una forte sensualità. Avrete il desiderio di compiacere e non avrete difficoltà a farlo. Tuttavia, è probabile che usiate parole troppo dure, il che potrebbe compromettere una relazione promettente. Grazie all'influenza di Giove, dovreste essere in grado di migliorare le vostre entrate, o almeno di stabilizzarle.

Ma fate attenzione, Giove ha un lato negativo: vi rende eccessivamente ottimisti e inclini a spendere troppo. Sarebbe saggio resistere agli acquisti che vi vengono in mente. Voto: 7

Gemelli – Venere, in una configurazione favorevole, vi darà conforto e sollievo dalle vostre preoccupazioni. Di conseguenza, le vostre relazioni di coppia raggiungeranno l'armonia: saranno solide e rassicuranti, ma allo stesso tempo vivaci, appassionate e intense.

Se siete single, con Giove a vostro favore, non esitate a esprimere il vostro amore e a impegnarvi per una relazione duratura. Non abbiate timori: il matrimonio che deciderete di intraprendere si rivelerà molto positivo per voi. Sarete in grado di gestire le vostre finanze senza eccessive difficoltà. Non aspettatevi guadagni improvvisi: vi aspetta una situazione economica stabile, leggermente migliorata rispetto alle settimane precedenti. Tuttavia, è possibile che alcuni di voi, nati nella prima decade, vedano un notevole aumento del loro benessere economico. Voto: 7,5

Cancro – Considerando l'attuale configurazione di Venere, l'amore si preannuncia come tema centrale della vostra settimana. Tuttavia, è bene essere consapevoli che potreste trovarvi a riflettere e a sperimentare cambiamenti significativi nella sfera sentimentale.

Non si esclude l'incontro con una persona che vi destabilizzerà profondamente, magari qualcuno di completamente diverso dalle vostre solite preferenze. In ogni caso, la settimana si rivelerà proficua per le relazioni amorose, sebbene inizialmente potreste sentirvi disorientati. Per quanto riguarda le finanze, potreste sperimentare un periodo di grande agitazione. Se avete preso decisioni affrettate, senza valutare le conseguenze, potreste esservi assunti impegni che superano le vostre possibilità economiche. Voto: 7

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone – Questa settimana, l'armonia regnerà nella vostra vita di coppia: approfittatene per consolidare i vostri legami matrimoniali. Imparerete a esprimere l'affetto in modo da massimizzare la soddisfazione di entrambi.

Se siete single, affronterete la vita con maggiore saggezza ed equilibrio, riducendo l'ansia e accettando serenamente la vostra situazione. Questa ritrovata tranquillità vi renderà più attraenti, e l'amore potrebbe sorprendervi quando meno ve lo aspettate. L'allineamento astrale favorirà la fortuna finanziaria, quasi inaspettatamente. Potreste ricevere una generosa offerta, a patto che abbiate ben chiaro cosa desiderate realizzare. Voto: 8

Vergine – Ancora una volta, dovrete mantenere alta la guardia. Se la vostra relazione è un'oasi di armonia e felicità, gli influssi negativi dei pianeti non riusciranno a turbare il vostro equilibrio. Tuttavia, se state attraversando un periodo di tensione con il partner, prestate particolare attenzione: in questa settimana, le discussioni potrebbero degenerare.

Se siete single, Mercurio accenderà i vostri sensi e alimenterà la vostra curiosità. Allo stesso tempo, Urano vi spingerà a vivere ogni emozione in modo positivo. Tuttavia, questo susseguirsi di avventure potrebbe mettere in discussione la vostra identità sentimentale. Preparatevi a ricevere un dono inaspettato: una somma di denaro derivante dalla conclusione di una causa legale, da un risarcimento assicurativo o da un'eredità. Voto: 7

Bilancia – È nel vostro interesse stabilire un rapporto stretto con il vostro partner, soprattutto se è un Sagittario. Questa persona potrà offrirvi consigli preziosi e sostegno in caso di difficoltà, che potrebbero presentarsi nel corso della settimana a causa di una configurazione astrale sfavorevole di Plutone.

Il vostro cielo vi consiglia di non affrettare le decisioni. Sul piano finanziario, l'influenza dei pianeti sarà nel complesso positiva. Tuttavia, tenete presente l'influenza di Urano, che potrebbe indurvi a correre rischi eccessivi. Evitate spese impulsive e investimenti azzardati. Prestate attenzione anche a transazioni finanziarie eccessivamente complicate. Voto: 7

Scorpione – Urano creerà situazioni difficili. Prestate attenzione, una crisi coniugale potrebbe manifestarsi se tratterete il vostro partner con eccessiva noncuranza. Se siete single, questa settimana non riserverà novità entusiasmanti sul fronte amoroso: Giove, l'astro dominante, non vi sarà particolarmente favorevole. È probabile che le vostre proposte vengano rifiutate o che la vostra relazione sia bloccata in un prolungato e irritante silenzio.

Ma non sentitevi in colpa: si tratterà solo di un periodo passeggero. L'influsso di Nettuno vi offrirà una settimana fruttuosa dal punto di vista finanziario. Dinamici e ben organizzati, riuscirete a trovare le argomentazioni per persuadere il vostro istituto bancario a concedervi un prestito o una persona competente a gratificarvi con un bonus di qualche tipo. Voto: 6

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete liberi da legami, il vostro magnetismo e il vostro atteggiamento indipendente vi renderanno molto attraenti. Avrete molte occasioni per flirtare, ma preferirete non assumere impegni duraturi. Se avete una relazione amorosa, i conflitti si risolveranno gradualmente, grazie all'influsso positivo di Venere, che favorirà la pace.

La vostra intesa con il partner si intensificherà e i vostri sentimenti saranno più solidi, anche se non siete soliti esprimerli in modo aperto. Gli investimenti a lungo termine si riveleranno proficui. Tuttavia, siate prudenti con le operazioni finanziarie che promettono guadagni veloci. La fortuna sarà dalla vostra parte. Voto: 7,5

Capricorno – Venere porterà una ventata di amore nella vostra vita durante questa settimana. Se avete una relazione ben consolidata, riaccenderete la passione con il vostro partner. Se la vostra storia è recente, vivrete momenti di pura gioia. Se siete single, la vostra vita sentimentale rimarrà stabile, poiché non ci sono influssi planetari diretti. Tuttavia, potrete esercitare il vostro fascino e lasciarvi sedurre, ma senza fretta di sposarvi.

In ambito finanziario, la vostra originalità sarà un vantaggio, le stelle aumenteranno la vostra efficienza e vi aiuteranno ad essere più realistici. Se dovete risolvere questioni finanziarie, questa è la settimana giusta. Voto: 9

Acquario – Desiderate tanto portare armonia nella vostra vita di coppia. Tuttavia, questo è un traguardo che potete raggiungere se entrambi unite le forze per tenere viva la fiamma del vostro amore. Abbiate la saggezza di riconoscere ciò che è irraggiungibile e di concentrarvi solo su ciò che è alla vostra portata. Se siete single e innamorati, durante questa settimana è meglio procedere con cautela: inganni e finzioni sono frequenti. Non è il momento di prendere impegni a lungo termine.

Tuttavia, una parentesi affascinante potrebbe rallegrare la vostra settimana. È giunto il momento di fare chiarezza sul bilancio e riorganizzare le finanze. Una tempesta finanziaria è imminente; se non sarete ben preparati, potreste subire danni considerevoli. Voto: 6

Pesci – La vostra settimana sentimentale si preannuncia decisamente dinamica. Plutone vi riserva sorprese. In altre parole, chi di voi è single potrebbe imbattersi in amori fulminei o relazioni intense. Se invece siete in coppia, è il momento di rafforzare i legami, poiché Nettuno tende a sfruttare le eventuali fragilità. Le coppie che già affrontano difficoltà potrebbero cadere in questa trappola, mentre le altre dovranno prestare maggiore attenzione per evitare di essere destabilizzate dalle turbolenze.

Siate cauti con le questioni finanziarie: questa settimana le stelle non favoriscono i colpi di fortuna e potreste rischiare di perdere i vostri investimenti. Agite con maggiore riflessione e pazienza, pianificando i vostri progetti con cura e senza lasciarvi influenzare da opinioni contrastanti. Voto: 7