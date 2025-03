Il Leone deve seguire un po' di più l'istinto secondo le previsioni dell'oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile. L'Acquario, invece, domina la classifica imperturbato.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: se vi sentite un po' agitati a causa di alcune questioni in sospeso da sbrigare, cercate di non farvi prendere dall'ansia. Le previsioni dell'Oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile vi invitano a risolvere i problemi uno alla volta.

11° Vergine: le stelle vi invitano ad essere intraprendenti sul fronte professionale. In amore, invece, è importante che non tiriate troppo la corda, specie se ci sono stati dei disguidi di recente.

10° Pesci: giornate piuttosto impegnative per quanto riguarda la vita di coppia e l'amore in generale. Se ci tenete davvero ad ottenere qualcosa, non dovete lasciarvi intimorire da alcuni ostacoli.

9° Toro: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti, soprattutto in ambito professionale. Guardate al futuro con ottimismo e sicurezza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: cambiamenti in arrivo sul fronte dei rapporti di coppia, specie quelli che vanno avanti da un bel po' di tempo. Forse è necessario apportare un po' di leggerezza e spensieratezza.

7° Capricorno: l'oroscopo della settimana fino al 6 aprile vi invita ad essere più attenti ai bisogni e alle esigenze delle persone che vi circondano.

Non siate troppo polemici.

6° Gemelli: ottima intesa con i nati sotto i segni di fuoco. Prestate attenzione alle prossime mosse, in quanto non sarà molto difficile incappare in qualche errore e fraintendimento, specie nei rapporti di coppia.

5° Scorpione: le prossime giornate potrebbero essere caratterizzate da una buona dose di imprevedibilità, cosa che non amate particolarmente.

Cercate di lasciarvi andare un po' di più, almeno in amore.

Oroscopo segni fortunati dal 31 marzo al 6 aprile

4° in classifica Cancro: ci sono delle belle sorprese in arrivo per voi, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Se avete dei ripensamenti su una decisione presa, ricordate che siete sempre in tempo per cambiare idea.

3° Leone: momento un po' turbolento per quanto riguarda le emozioni. Se vi sentite combattuti su una decisione da prendere, seguite il vostro cuore e non ve ne pentirete.

2° Bilancia: giornate molto favorevoli per quanto riguarda i nuovi incontri. Sul lavoro è necessario rivedere alcune questioni in sospeso e risolverle. In questo periodo siete operosi e propositivi, quindi, datevi da fare.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile prevedono una settimana all'insegna delle soddisfazioni. In amore farete faville, soprattutto se siete all'inizio di una relazione.