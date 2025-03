L'Oroscopo del 24 marzo rivela come andrà questa giornata d'inizio settimana sul piano astrale. Sarà un lunedì con la Luna che uscirà dal Capricorno e transiterà in Acquario. Il segno più carico del giorno sarà lo Scorpione, premiato dalle stelle con il primo posto in classifica. Al contrario, la Vergine si sentirà svuotata e con un umore a pezzi. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche del 24 marzo

Classifica e oroscopo del 24 marzo: i segni flop

1️⃣2️⃣ - Vergine - L'oroscopo del giorno vi trova svuotati. Quando l'umore è basso, la cosa migliore da fare è prendersi cura di sé.

Dedicate un po' di tempo all'attività fisica, anche con semplici esercizi in casa, leggete qualcosa di stimolante e concedetevi un bagno rilassante prima di dormire. Non trascurate la cura della pelle e dei capelli: bastano piccoli gesti per sentirsi meglio e ritrovare energia. Ricordate che nella vita nulla è davvero perduto.

1️⃣1️⃣ - Toro - Le donne di questo segno si sentono particolarmente provate, soprattutto se hanno una famiglia alle spalle e un lavoro quotidiano irrimandabile. In questo periodo, trovate così faticoso gestire ogni cosa, ma è possibile trovare un equilibrio magari avvalendosi di un aiuto esterno. Chi vive da solo può avvertire un senso di solitudine e stanchezza maggiore.

In questi momenti è importante mantenere la calma e armarsi di pazienza. Avete bisogno di uscire e socializzare. Trascorrere del tempo all'aria aperta, fa bene anche alla mente. Per fortuna anche la tecnologia offre tante opportunità per distrarsi e allacciare nuovi contatti.

1️⃣0️⃣ - Ariete - State organizzando un viaggio per l'estate, ma il timore che qualcosa possa andare storto vi mette in agitazione.

Questa si prevede essere una giornata un pochino tesa. Dovrete dimostrare di saper gestire le situazioni senza farvi sopraffare. Anche in spazi ristretti è possibile convivere serenamente, purché si stabiliscano regole chiare e si rispettino degli orari. Evitate di litigare per ogni sciocchezza, soprattutto con i vicini o colleghi.

Imparate a prendere le cose alla leggera e armatevi di tantissima pazienza. L'improvvisazione non aiuta.

9️⃣ - Pesci - Questo periodo vi trova particolarmente stanchi e a corto di denaro. Tendete a guardare al passato con nostalgia, ma è il presente a richiedere la vostra attenzione. Evitate di soffermarvi troppo sui ricordi e cercate di costruire qualcosa di positivo per il futuro. Vi capita di sentirvi insicuri e insoddisfatti, e le difficoltà economiche o di benessere, amplificano queste sensazioni. Avete bisogno di qualcuno che vi ascolti e vi sostenga. Un passo alla volta e tutto si aggiusterà, dovete soltanto reagire e non soccombere al tempo. Non perdete la speranza: la luce in fondo al tunnel esiste per tutti, dovete solo continuare a camminare con fiducia.

8️⃣ - Cancro - L'apatia sembra avere il sopravvento su di voi, specie in questo lunedì. Marzo è stato un mese pieno di notizie non proprio positive, ma siete un segno resiliente e guerriero. Qualunque sia la situazione in cui vi siete impantanati, la supererete. Forse avete perso entusiasmo per molte cose che un tempo vi appassionavano e vi sentite confusi. C'è chi sta poco bene o è particolarmente stressato. L'oroscopo giornaliero invita a riorganizzarsi per ritrovare un po' di equilibrio. Non arrendetevi: con la giusta determinazione, potrete superare questa fase difficile. Qualcuno vi pensa e vorrebbe starvi accanto con maggior frequenza.

7️⃣ - Gemelli - Da giorni faticate a dormire bene e siete piuttosto nervosi.

Le notizie positive si fanno attendere e vi sentite bloccati, senza stimoli per reagire. Chi ha una famiglia, conta su un buon supporto. Probabilmente avete dei progetti in sospeso. È il momento di rivedere tutto, fare il punto della situazione e valutare nuove strade. Anche se non è facile, provate a sfruttare questo periodo di crisi esistenziale ed economica nel miglior modo possibile. Leggete, studiate e consultatevi con degli specialisti: evitate il fai-da-te e il pessimismo logorante. Avete bisogno di respirare aria nuova, quindi uscite e provate a frequentare nuovi posti. Gli innamorati non dichiarati, che magari si sono conosciuti nel corso dell'estate, stanno affrontando momenti di nostalgia e malinconia.

I segni top secondo l'oroscopo giornaliero

6️⃣- Bilancia - Siete impegnati a gestire conti e faccende domestiche, con nuovi cambiamenti all'orizzonte. Per affrontarli al meglio, non fatevi cogliere impreparati. Avete carattere e determinazione da vendere, ma a volte tendete a sottovalutarvi. In amore è il momento di affrontare certe questioni con chiarezza. Se un sentimento è finito, smettetela di rincorrerlo e voltate pagina. Se avete figli, vi toccherà aiutarli con i compiti o una certa questione personale, ma niente di insormontabile. Attenzione al consumo di caffeina, soprattutto se faticate a dormire la notte.

5️⃣- Capricorno - Vi sentite più leggeri del solito, ma fate attenzione a evitare distrazioni mentre maneggiate oggetti delicati.

In famiglia, dopo momenti di forte tensione, la situazione appare più serena. I più giovani rischiano di passare troppo tempo davanti alla televisione, trascurando le loro responsabilità e la socialità, mentre chi ha più impegni sta cercando di destreggiarsi tra diversi doveri. L'economia familiare è in una fase di incertezza, ma presto potrebbero arrivare soluzioni per ristabilire l’equilibrio.

4️⃣- Sagittario - A volte basta un piccolo cambiamento, come riorganizzare gli spazi di casa, tagliare i capelli, rinnovare look, per ritrovare energia. Dopo settimane difficili, è il momento di ripartire con slancio. Non siete un segno pigro: amate la vita, gli amici e i viaggi. Tra l’estate e l’autunno prossimo potreste finalmente concedervi una meta esotica, lasciandovi alle spalle questo periodo complesso.

Il destino sta per offrirvi un’opportunità: siete pronti a coglierla?

3️⃣ - Acquario - Siete pieni di energia e pronti a mettervi in gioco senza sosta. Un’idea brillante potrebbe nascere all’improvviso: non ignoratela. Novità importanti sono in arrivo, ma qualcosa di ancora più significativo potrebbe accadere a breve. Gestite con attenzione le risorse di casa e fate scelte ponderate. In amore, le coppie vivranno momenti di forte passione, e per alcuni questo periodo potrebbe portare svolte inaspettate. Tenete il telefono a portata di mano: una chiamata o un messaggio potrebbe sorprendervi.

2️⃣- Leone - La giornata si apre con grinta e ottimismo: il periodo più difficile è finalmente alle spalle.

State risalendo la china e riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel. Accettare la situazione è stato necessario, ma ora è tempo di reagire. Se state affrontando un conflitto interiore, ritroverete un po’ di serenità. Approfittate della tecnologia per ampliare le vostre conoscenze: non si finisce mai di imparare. Anche il benessere sembra migliorare, facendovi sentire più in forma.

1️⃣- Scorpione - Giornata ricca di soddisfazioni. Avrete una bella carica di energia che vi spinge a dare il meglio. Siete fonte di ispirazione per chi vi circonda. Di solito siete inclini all’ansia, ma ora avete la giusta grinta per affrontare tutto con determinazione. Se avete parenti lontani, potreste ricevere notizie da loro. Questo è anche un buon momento per rimettere in ordine gli spazi: eliminate il superfluo, riorganizzate gli ambienti e, se necessario, valutate qualche piccolo cambiamento in casa.