L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 maggio 2025 apre le porte ad un periodo pieno di cambiamenti, che riguarderanno anche gli Ariete, e di ascesa per i Cancro. Saranno giornate in cui i nati del Toro potranno tirare un sospiro di sollievo.

Previsioni astrologiche settimanali 5-11 maggio 2025

Ariete – L'Oroscopo rivela che la prima settimana di maggio si apre con una serie di cambiamenti che porteranno una rinnovata calma interiore. Non mancheranno novità, incontri e uscite, sia per motivi lavorativi che per piacere. È il momento di smettere di delegare troppo: state sottovalutando le vostre potenzialità.

Puntate tutto su voi stessi e sulle vostre capacità, perché chi agisce in autonomia spesso ottiene risultati migliori. Le finanze saranno in movimento, con entrate ma anche uscite da gestire con attenzione.

Toro – La tarda primavera vi offrirà un’occasione per tirare un sospiro di sollievo. Alcuni di voi stanno affrontando da tempo un problema personale, ma questa settimana potrebbe segnare un primo, concreto miglioramento. La determinazione sarà la vostra arma più potente: non lasciatevi abbattere dagli imprevisti, perché avete tutte le carte in regola per superarli. In amore è il momento giusto per mettersi in luce e attirare l’attenzione.

Gemelli – Dopo un aprile complicato, il vostro mese preferito si apre con una ventata di entusiasmo.

Una sorpresa in arrivo vi farà tornare il sorriso e vi aiuterà a ritrovare energia. Sarete più positivi, pronti a ricominciare qualcosa che avevate lasciato in sospeso. Il desiderio di affermazione personale cresce, e chi lavora sogna maggiore stabilità. Settimana vivace, ricca di opportunità e colpi di scena, anche sentimentali, soprattutto per chi è single e in cerca di emozioni forti.

Cancro – Maggio segna una fase di raccolta dopo un lungo periodo di impegno e sacrifici. Nonostante gli alti e bassi, non vi siete mai arresi, e questa costanza ora comincia a ripagare. Sarete ispirati da nuovi progetti o obiettivi di vita, e avrete modo di fare scelte importanti in ambito sentimentale e familiare.

Ogni passo sarà orientato verso il miglioramento: che si tratti di cambiare qualcosa nell’aspetto, nelle abitudini o nei rapporti, sarà una settimana in costante ascesa.

Leone – Non ponetevi limiti: questa settimana invita a sognare in grande. Avrete le risorse necessarie per raggiungere i vostri obiettivi, a patto di non sprecarle con lamentele o pigrizia. Una buona notizia economica vi permetterà di respirare un po’. Chi studia sarà concentrato su prove importanti, mentre non mancheranno messaggi o telefonate significative. Restate pronti a cogliere ogni occasione.

Vergine – Lasciarsi alle spalle le ultime difficoltà non è semplice, ma siete stanchi di rimandare continuamente la vostra vita.

Vi sentite più diffidenti e affaticati rispetto a qualche tempo fa, ma maggio porta con sé un’energia nuova. In questa settimana potrebbero arrivare inviti o momenti di svago che vi aiuteranno a ritrovare il sorriso. Vi dedicherete anche a piccole migliorie domestiche e a un rinnovamento personale, liberandovi del superfluo per fare spazio al nuovo. Emozioni in arrivo.

Bilancia – Una settimana intensa, con impegni familiari o domestici da affrontare senza tirarsi indietro. Anche se sarete stanchi, avrete voglia di rimettervi in moto, fisicamente e mentalmente. Le giornate più calde vi invoglieranno a prendervi cura di voi stessi e a iniziare un percorso di benessere. Una sfida personale vi richiederà energia e determinazione, ma alla fine vi sentirete più forti.

Restate aperti a nuove conoscenze: le novità non tarderanno ad arrivare.

Scorpione – Alcune incertezze vi porteranno a riflettere sul futuro, ma sarà proprio da questi dubbi che nasceranno idee interessanti. Potreste avviare un progetto personale o rimettervi in gioco in un ambito che vi appassiona. Occhio ai rapporti con chi vi circonda: una parola di troppo potrebbe accendere tensioni. Meglio evitare distrazioni nei viaggi o negli spostamenti. Dopo un periodo spento, tornerete a brillare grazie a un nuovo look e forse anche a un nuovo legame affettivo.

Sagittario – Una fase di rinascita è alle porte. Avete superato momenti difficili, ma è tempo di rimettersi in piedi e guardare avanti. Una situazione particolare vi metterà alla prova, ma saprete reagire con spirito d'iniziativa.

Chi è single sogna un amore coinvolgente, mentre nelle coppie di lunga data sarà importante evitare recriminazioni e cercare un dialogo costruttivo. La settimana sarà utile per capire cosa volete davvero e come ottenerlo.

Capricorno – Siete pronti a voltare pagina, iniziando da voi stessi. In questa settimana vi dedicherete alla cura personale e al miglioramento del vostro benessere. Che sia una visita di controllo o un semplice taglio di capelli, sentirete il bisogno di rinnovarvi. Evitate di cercare conferme solo all’esterno: avete tutte le qualità per camminare con le vostre gambe. Possibili sviluppi sentimentali, soprattutto in ambito amicale. Attenzione a non esagerare con le spese.

Acquario – Alcuni di voi potranno concedersi qualche momento di relax, altri invece riceveranno finalmente segnali positivi sul piano lavorativo o economico.

In casa ci sarà da sistemare qualcosa e chi ha figli sarà chiamato a offrire sostegno in un periodo impegnativo. Si avvicinano esami o incontri che potrebbero cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Per qualcuno si profila un cambiamento importante nella vita di coppia, come un trasferimento o una nuova convivenza.

Pesci – Le vostre aspettative erano diverse, ma il percorso fatto finora vi ha insegnato molto. Anche se il passato non si può cambiare, il futuro è ancora tutto da scrivere. Sarà una settimana ricca di stimoli, da vivere con apertura e curiosità. Le occasioni non mancheranno, ma dovrete essere pronti a coglierle senza esitazione. Allargate i vostri orizzonti, accettate nuovi inviti e lasciatevi guidare dalla voglia di vivere esperienze emozionanti e fuori dal comune.