L'oroscopo dal 10 al 16 agosto dice che la settimana di Ferragosto si preannuncia ricca di movimento, incontri, emozioni e qualche inevitabile contrattempo. Sarà finalmente possibile lasciarsi alle spalle un periodo complicato e godersi una fase di maggiore serenità. Ma non per tutti saranno delle giornate stellari. C'è infatti chi dovrà affrontare impegni, spostamenti e questioni ancora da sistemare prima di concedersi una vera pausa. L’amore avrà un ruolo importante, con nuove conoscenze per i single e momenti di rinnovata complicità per molte coppie.

Per il Cancro sarà una settimana baciata dalle stelle. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche della settimana dal 10 al 16 agosto 2026

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Dopo un periodo caratterizzato da qualche difficoltà e da numerose preoccupazioni, questa settimana potrebbe restituirvi entusiasmo, fiducia e una maggiore voglia di vivere. Vi sentirete progressivamente più leggeri e avrete finalmente la sensazione di poter guardare al futuro senza portarvi dietro il peso di ciò che è accaduto nei mesi precedenti. Anche il cuore tornerà protagonista. Chi ha recentemente chiuso una relazione o ha attraversato una delusione potrebbe sentirsi pronto a rimettersi in gioco. Un incontro inatteso potrebbe rappresentare l'inizio di una fase completamente nuova, soprattutto se sarete disposti a lasciarvi sorprendere.

Per le coppie sarà un periodo favorevole alla condivisione e alla riscoperta dei piccoli piaceri della vita insieme.

Ferragosto potrebbe regalarvi momenti particolarmente piacevoli, tra uscite, nuove conoscenze e occasioni per sentirvi nuovamente al centro dell'attenzione. Se sarete in vacanza, non limitatevi alle mete più conosciute: esplorare luoghi nuovi e lasciarvi guidare dalla curiosità potrebbe regalarvi ricordi indimenticabili. Per gli spostamenti sarà comunque utile organizzarsi con attenzione e non affidarsi troppo all'improvvisazione. Le buone notizie potrebbero arrivare proprio quando meno ve le aspettate.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Sarà una settimana caratterizzata da emozioni intense, nuove esperienze e una forte curiosità verso tutto ciò che ancora non conoscete.

Avrete voglia di uscire dalla solita routine, incontrare persone diverse e sperimentare qualcosa di nuovo. Il vostro atteggiamento più aperto vi permetterà di vivere occasioni interessanti, soprattutto sul piano sentimentale.

I single potrebbero conoscere qualcuno capace di attirare immediatamente la loro attenzione, ma sarà importante non correre troppo. Una passione appena nata ha bisogno di tempo per capire se può trasformarsi in qualcosa di più profondo. Chi è già in coppia, invece, potrà affrontare alcune conversazioni rimaste in sospeso e trovare finalmente un punto d'incontro su questioni che avevano creato qualche distanza.

La comunicazione sarà la vostra risorsa più preziosa. Parlare apertamente vi aiuterà a evitare incomprensioni e a costruire rapporti più autentici.

Nel tempo libero potreste scegliere una passeggiata al tramonto, un aperitivo all'aperto o una serata tranquilla vicino al mare. Non servono grandi programmi per stare bene: saranno soprattutto le sensazioni a rendere speciale questa settimana.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Per voi potrebbe essere una delle settimane più piacevoli dell'intera estate. Ci saranno occasioni per rivedere persone importanti, recuperare vecchie amicizie e trascorrere tempo con chi vi fa stare davvero bene. Dopo un periodo in cui avete forse dedicato troppe energie alle responsabilità, potrete finalmente concedervi qualche momento di leggerezza.

Ferragosto potrebbe essere particolarmente emozionante e regalarvi una sensazione di appagamento che da tempo stavate cercando.

Anche l'amore sarà in primo piano. Le coppie potranno vivere momenti di maggiore intimità e complicità, mentre i single potrebbero imbattersi in una persona capace di risvegliare emozioni che credevate ormai sopite.

Non lasciate però che vecchie paure o pensieri negativi rovinino ciò che state costruendo. Questa settimana vi chiederà soprattutto di vivere il presente senza cercare continuamente problemi dove non ce ne sono. Avete bisogno di assaporare ciò che arriva, senza pretendere di conoscere già quale sarà il finale.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. La settimana sarà movimentata, piena di appuntamenti, visite, occasioni sociali e qualche sorpresa. Sarete particolarmente richiesti e potreste ritrovarvi a gestire più situazioni contemporaneamente.

Non mancheranno nemmeno piccoli imprevisti domestici o cambi di programma, ma avrete abbastanza energia per affrontarli senza farvi rovinare l'umore. Se avete intenzione di partire, sarà preferibile organizzare con attenzione gli spostamenti e, quando possibile, evitare le giornate più caotiche. In amore, invece, il periodo sarà decisamente più caldo. Le coppie affiatate potranno vivere momenti di grande passione e ritrovare una complicità che sembrava essersi affievolita. Per chi sta pensando di allargare la famiglia potrebbero inoltre arrivare segnali incoraggianti. La casa e gli impegni quotidiani richiederanno un minimo di organizzazione, soprattutto perché agosto vi porterà a vivere tante situazioni diverse.

Non cercate però di fare tutto da soli. Distribuire meglio le energie vi permetterà di godervi maggiormente il periodo festivo.

⭐⭐⭐⭐Leone. Dopo settimane piuttosto intense, avrete finalmente la possibilità di rallentare e recuperare un po' di serenità. La settimana di Ferragosto sarà ideale per staccare dalla routine, allontanare temporaneamente le preoccupazioni e concedervi qualche giornata senza programmi troppo rigidi. Se avete ancora incombenze urgenti da sistemare, cercate di occuparvene per tempo. Arrivare alla fine dell'estate con troppe questioni irrisolte potrebbe rendere più complicata la ripartenza di settembre. In amore, invece, tornerà una piacevole leggerezza. I single potranno fare nuove conoscenze e vivere flirt interessanti, mentre le coppie avranno l'opportunità di ritrovare complicità e intesa.

Chi sta pensando di sistemare la casa potrebbe iniziare a programmare piccoli lavori, evitando però di affrontare interventi particolarmente impegnativi proprio durante il periodo festivo. Il vostro obiettivo dovrà essere uno solo: recuperare energie senza aggiungere nuove fonti di stress.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. L'inizio della settimana vi vedrà impegnati a chiudere alcune questioni rimaste in sospeso. Potrebbero trattarsi di decisioni che avete rimandato, faccende pratiche o situazioni personali che richiedono finalmente una risposta. Fino a metà settimana potreste essere più tesi del solito, ma l'atmosfera cambierà progressivamente e tornerà la vostra naturale voglia di divertirvi.

Ferragosto sarà particolarmente vivace.

Avrete voglia di stare in compagnia, ridere e vivere la serata senza pensieri. Il vostro magnetismo non passerà inosservato e potrebbe attirare l'interesse di qualcuno. Per i single potrebbero esserci flirt estivi, incontri sorprendenti o persino il ritorno di una persona appartenuta al passato.

Una cena all'aperto, una festa o una serata sulla spiaggia potrebbero trasformarsi in ricordi da conservare a lungo. Non programmate ogni minuto della giornata: qualche improvvisazione potrebbe rendere l'estate ancora più interessante.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. Sarà una settimana piuttosto movimentata, ma nel complesso positiva. Alcune giornate saranno caratterizzate da ritmi intensi e numerosi stimoli, mentre altre vi inviteranno a fermarvi, riflettere e recuperare un po' di tranquillità.

Il periodo di Ferragosto potrebbe regalarvi momenti piacevoli soprattutto nei rapporti personali. Le relazioni diventeranno più autentiche e avrete l'opportunità di trascorrere tempo di qualità con le persone a cui volete bene. Sarà più facile lasciarvi andare e mostrare anche il vostro lato meno controllato.

L'unica raccomandazione riguarda il bisogno di ascoltare maggiormente i segnali del vostro corpo. Se avvertite stanchezza o avete dormito poco, non continuate a pretendere da voi stessi ritmi impossibili. Anche durante una settimana di festa avete bisogno di recuperare energie. Rallentare non significa perdere tempo, ma prepararvi meglio alle sfide successive.

⭐⭐⭐⭐Acquario. I primi giorni potrebbero sembrarvi più lenti del previsto, ma questa pausa sarà tutt'altro che inutile.

Avrete modo di sistemare alcune questioni pratiche, recuperare energie e dedicarvi maggiormente al vostro benessere. Non cercate di riempire ogni momento libero: qualche ora di tranquillità potrebbe farvi molto bene.

A partire dalla seconda metà della settimana qualcosa potrebbe cambiare improvvisamente. Un invito, una notizia o un evento inatteso potrebbe restituirvi entusiasmo e farvi vivere una bella scarica di energia. Nel weekend l'amore assumerà un ruolo centrale e potreste sentire il desiderio di parlare apertamente dei vostri sentimenti o di fare un progetto importante insieme alla persona amata.

Anche una breve escursione, una giornata fuori porta o qualche ora dedicata allo shopping potrebbero aiutarvi a spezzare la routine.

Avete bisogno di emozioni nuove e questa settimana potrebbe offrirvene più di una.

⭐⭐⭐Toro. La prima parte della settimana sarà piuttosto impegnativa. Potreste dover concludere alcune faccende, sistemare questioni rimaste in sospeso o prepararvi per una partenza. Se avete organizzato un viaggio, sarà preferibile muovervi con un certo anticipo, così da evitare il caos dei giorni più affollati.

Chi è già in vacanza potrà invece godersi pienamente l'atmosfera estiva. Sagre, mercatini, passeggiate serali e incontri casuali potrebbero rendere piacevoli anche le giornate apparentemente più semplici. Le tensioni che vi hanno accompagnato nei mesi passati sembrano ormai diminuire e questo si rifletterà positivamente anche sul vostro umore.

Avrete più voglia di stare in compagnia, ridere e condividere esperienze. Cercate di non tornare continuamente con la mente ai problemi del passato. Questa settimana rappresenta una buona occasione per recuperare fiducia e assaporare con maggiore serenità ciò che avete conquistato.

⭐⭐⭐Ariete. Sarà una settimana dinamica, caratterizzata da spostamenti, imprevisti e numerose cose da organizzare. Potreste dover gestire un evento, occuparvi di una partenza o coordinare diverse persone. Questo potrebbe inizialmente mettervi sotto pressione, ma alla fine riuscirete comunque a ritagliarvi momenti di divertimento.

Per i single non mancheranno occasioni di conoscenza. Un incontro apparentemente casuale potrebbe rivelarsi più interessante del previsto e lasciare una traccia anche nelle settimane successive. Chi è in coppia, invece, avrà bisogno di concedersi qualche momento di pausa insieme, lontano dalle responsabilità quotidiane.

L'unico consiglio è quello di non eccedere con ritmi eccessivamente intensi. Anche durante le giornate di vacanza sarà importante rispettare i propri limiti e non trasformare il desiderio di divertirsi in una nuova fonte di stanchezza.

⭐⭐⭐Bilancia. Questa settimana richiederà organizzazione e una buona dose di strategia. Se avrete impegni lavorativi nei primi giorni, sarà fondamentale evitare rinvii e improvvisazioni. Cercate di sistemare le questioni più urgenti entro la metà della settimana, così potrete arrivare a Ferragosto con la mente più libera.

Una volta conclusi gli obblighi, potrete dedicarvi maggiormente al divertimento. I più giovani potrebbero scegliere feste, serate danzanti e appuntamenti sulla spiaggia, mentre chi preferisce un'atmosfera più tranquilla potrà optare per una cena in compagnia o una serata rilassante con le persone care.

Sarà comunque importante prestare attenzione alle condizioni climatiche e a eventuali situazioni troppo affollate. Evitare gli eccessi vi permetterà di vivere meglio le giornate festive. La parola d'ordine sarà equilibrio: divertitevi, ma senza dimenticare di ascoltare le vostre esigenze.

⭐⭐Sagittario. L'inizio della settimana potrebbe presentare qualche difficoltà. Non tutto andrà secondo i vostri piani e potreste essere costretti a gestire piccoli contrattempi, cambiamenti di programma o imprevisti legati alla famiglia e al lavoro. Non lasciatevi però scoraggiare: si tratterà soprattutto di inconvenienti temporanei.

A partire dalla metà della settimana il quadro dovrebbe diventare più disteso e potrete recuperare maggiore serenità. Chi è in coppia avrà l'occasione di ritrovare complicità e vivere momenti più intensi, mentre i single potranno lasciarsi coinvolgere da qualche emozione estiva.

Anche i rapporti familiari avranno un ruolo importante. Una cena insieme, una visita inattesa o un incontro casuale potrebbero riportare alla mente ricordi che avevate messo da parte. Non sottovalutate il valore della memoria e delle persone che hanno fatto parte della vostra storia. In alcuni casi, proprio dal passato potrebbe arrivare una nuova consapevolezza sul futuro.