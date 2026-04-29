L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio scivola in scena come un capitolo di passaggio, uno di quelli che non fanno rumore ma cambiano direzione alla storia. Fino al 10 maggio vi troverete davanti a piccoli bivi quotidiani, scelte che sembrano banali ma che, sommate, costruiscono un nuovo equilibrio. In questa zona intermedia si nasconde una forza preziosa: la possibilità di rivedere priorità, abitudini e relazioni. Alcuni dovranno fare i conti con stanchezza e dubbi, altri sentiranno nascere un’energia nuova, pronta a spingerli oltre i limiti abituali.

L'astrologia rende fortunato il segno del Leone. Approfondiamo.

Previsioni dell'oroscopo della fortuna per la settimana 4-10 maggio 2026

☘️☘️Scorpione. Le incertezze bussano alla porta e vi costringono a riflettere più del solito. Non è una sensazione comoda, ma è estremamente fertile. Dai dubbi nascono intuizioni importanti, e questa settimana potrebbe accendere in voi il desiderio di avviare qualcosa di nuovo o di riprendere un progetto lasciato in sospeso. Fate attenzione alle parole: un tono sbagliato rischia di creare tensioni evitabili. Anche negli spostamenti serve prudenza, perché la distrazione potrebbe giocare brutti scherzi. Dentro questo scenario un po’ instabile, però, si muove una trasformazione positiva: tornate a brillare, anche grazie a un cambiamento nell’immagine o a un incontro che riaccende l’interesse.

☘️☘️☘️Toro. Lasciare andare le difficoltà recenti non è semplice, soprattutto perché tendete a trattenere ogni dettaglio come fosse una prova da analizzare. Vi sentite più stanchi e guardinghi, ma qualcosa inizia a muoversi. Questa settimana vi offre occasioni per alleggerire il cuore, tra inviti, momenti di svago e piccole parentesi di serenità. Avrete voglia di rimettere ordine, non solo negli spazi ma anche dentro di voi, eliminando ciò che non serve più. È un processo lento ma necessario. Le emozioni tornano a farsi sentire, e questa volta chiedono di essere vissute senza troppe difese.

☘️☘️☘️Bilancia. Una fase intensa, che vi vede impegnati soprattutto sul fronte familiare o domestico. Le responsabilità non mancano e, anche se la stanchezza si fa sentire, cresce dentro di voi il desiderio di reagire e rimettervi in movimento.

Le giornate più luminose vi spingono a prendervi cura del corpo e della mente, magari iniziando un percorso di benessere. Una sfida personale richiede impegno e costanza, ma vi restituirà una sensazione di forza autentica. Non chiudetevi alle nuove conoscenze: ciò che arriva ora potrebbe sorprendervi.

☘️☘️☘️Capricorno. Avete deciso di cambiare passo, partendo da voi stessi. Questa settimana vi porta a concentrarvi sul benessere personale, su quei piccoli gesti che fanno la differenza nel lungo periodo. Che si tratti di salute, immagine o equilibrio interiore, sentite il bisogno di rinnovarvi. Attenzione però a non cercare conferme solo all’esterno: la sicurezza che vi serve nasce dentro. Sul piano affettivo si muove qualcosa, soprattutto nelle amicizie che potrebbero trasformarsi in legami più profondi.

Occhio alle spese, perché la voglia di concedervi qualcosa potrebbe superare il buon senso.

☘️☘️☘️☘️Ariete. La settimana si apre con cambiamenti che, poco alla volta, vi conducono verso una maggiore serenità. Non mancano occasioni di incontro, uscite e novità, sia per lavoro che per piacere. Il punto centrale, però, è uno solo: smettere di delegare. Avete sottovalutato le vostre capacità, affidandovi troppo agli altri. Ora è il momento di riprendere il controllo e dimostrare quanto valete. Le finanze si muovono, tra entrate e uscite da gestire con attenzione. Più fiducia in voi stessi significa anche scelte più efficaci.

☘️☘️☘️☘️Acquario. Le aspettative iniziali erano diverse, ma il percorso fatto vi ha insegnato molto più di quanto immaginavate.

Questa settimana vi invita ad aprirvi, a guardare avanti con curiosità e senza rimpianti. Le occasioni non mancano, ma richiedono prontezza e coraggio. Non restate fermi a osservare: partecipate, accettate inviti, esplorate nuove possibilità. È un periodo che può regalarvi esperienze intense e fuori dagli schemi, a patto che siate disposti a uscire dalla vostra zona di comfort.

☘️☘️☘️☘️Sagittario. Finalmente arriva un momento di respiro dopo un periodo pesante. Alcune situazioni personali iniziano a migliorare, anche se non tutto è ancora risolto. La vostra determinazione si rivela fondamentale: non vi arrendete davanti agli ostacoli e continuate a costruire passo dopo passo. In amore avete una marcia in più: saprete farvi notare e attirare l’attenzione con naturalezza.

È il momento giusto per credere di più in ciò che potete ottenere.

☘️☘️☘️☘️Cancro. Entrate in una fase di raccolta, dopo tanto impegno e qualche sacrificio. Nonostante le difficoltà, avete tenuto duro, e ora iniziate a vedere i risultati. Nuovi progetti e obiettivi prendono forma, spingendovi a fare scelte importanti soprattutto in ambito familiare e sentimentale. Ogni decisione è orientata al miglioramento, che si tratti di cambiare abitudini, atteggiamento o direzione. È una crescita concreta, costruita giorno dopo giorno.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Per alcuni arriva un momento di pausa e recupero, per altri invece segnali incoraggianti sul lavoro o nelle finanze. In casa c’è qualcosa da sistemare e chi ha figli si trova a offrire supporto in una fase impegnativa.

All’orizzonte si intravedono prove, incontri o situazioni che potrebbero cambiare la routine. In amore si apre la porta a un cambiamento significativo, come una convivenza o un passo importante nella relazione. Siete in trasformazione.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli Dopo un periodo complicato, torna l’entusiasmo e si fa sentire con forza. Una sorpresa vi restituisce il sorriso e vi dà la spinta per riprendere ciò che avevate lasciato a metà. Vi sentite più positivi, più pronti a mettervi in gioco. Cresce il desiderio di affermarvi, soprattutto sul lavoro, dove cercate maggiore stabilità. La settimana è dinamica, piena di stimoli e anche di emozioni improvvise, in particolare per chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo in amore.

☘️☘️☘️☘️☘️Vergine. Questa settimana vi invita a pensare in grande, senza porvi limiti inutili. Avete le risorse per raggiungere i vostri obiettivi, ma dovete evitare di disperderle in lamentele o distrazioni. Una buona notizia economica porta sollievo e vi permette di guardare avanti con più fiducia. Chi studia è concentrato su prove importanti, mentre non mancano contatti o comunicazioni che potrebbero rivelarsi decisive. Restate pronti: le opportunità passano veloci.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Leone. Siete in una fase di rinascita, come se aveste rimesso insieme i pezzi dopo un periodo complicato. Ora si tratta di ripartire con determinazione. Una situazione vi mette alla prova, ma reagite con spirito pratico e voglia di fare.

In amore, chi è single sogna un legame coinvolgente, mentre nelle coppie è fondamentale evitare vecchie polemiche e costruire un dialogo più sincero. Questa settimana vi aiuta a capire cosa volete davvero e come muovervi per ottenerlo.