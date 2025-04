L'oroscopo settimanale dal 5 all'11 maggio presenta diversi aspetti favorevoli e altri penalizzanti, come nel caso del Leone. Questo segno zodiacale si posiziona sul fondo della classifica, con appena 3 punti su 5. Discorso differente, invece, per la Bilancia, tra i migliori del periodo, che si accinge a vivere giornate a dir poco brillanti. Approfondiamo l'astrologia settimanale, segno per segno.

Classifica e oroscopo della settimana fino all'11 maggio 2025

☘️☘️☘️ Leone. L'oroscopo apre le porte a una settimana più stancante del previsto, anche a causa di tensioni che si trascinano da tempo.

In casa il clima non è dei migliori e i piccoli dissapori rischiano di trasformarsi in discussioni accese, anche con il partner. La sensazione è quella di non essere capiti, e questa frustrazione si riversa facilmente anche su altri aspetti della vostra quotidianità. Forse è il momento di riflettere su ciò che davvero desiderate da chi vi sta accanto. Se siete single, provate a uscire dalla vostra solita routine, anche solo per fare chiarezza dentro di voi: parlare con una persona fidata potrebbe farvi bene. Nel lavoro sarete distratti, poco motivati, e qualche incarico vi sembrerà più pesante del solito. Meglio non pretendere troppo da voi stessi in questo periodo.

☘️☘️☘️ Cancro. Non sarà una settimana semplice, anche se non mancheranno sprazzi di positività.

L’intesa con il partner potrebbe subire qualche scossone: basterà poco per accendere discussioni o malintesi. Se riuscirete a mantenere la calma, supererete tutto con maturità, ma dovrete fare uno sforzo per non reagire in modo impulsivo. Per chi è solo, le occasioni di conoscere qualcuno ci saranno, ma potreste non sentirvi completamente pronti ad aprirvi. Sul lavoro l’insoddisfazione potrebbe farvi desiderare un cambiamento, ma in questo momento è meglio restare con i piedi per terra e concentrarsi su obiettivi concreti.

☘️☘️☘️ Toro. Settimana altalenante, con momenti di stabilità che si alternano a piccole difficoltà. In amore, potrebbero affiorare incomprensioni legate a vecchie questioni mai del tutto risolte.

Con un po’ di pazienza e attenzione agli spazi dell’altro, sarà possibile riportare l’equilibrio. I single non dovrebbero aspettarsi sorprese eclatanti, ma potranno comunque vivere incontri interessanti, anche se brevi. Sul fronte lavorativo affronterete gli impegni con buon senso e disciplina, anche se un po’ di stanchezza si farà sentire a metà settimana. Lasciate che il tempo faccia il suo corso, senza forzare nulla.

☘️☘️☘️ Sagittario. Alcuni piccoli intoppi potrebbero turbare la serenità delle vostre giornate. In amore, non mancheranno i battibecchi, specie se vi sentite trascurati o se avete la sensazione che il partner non comprenda i vostri bisogni. Fortunatamente, tutto si potrà chiarire con il dialogo, specialmente verso il fine settimana.

I cuori liberi, invece, si dedicheranno di più alla sfera personale o agli impegni quotidiani, mettendo in secondo piano le emozioni. Nel lavoro procederete con determinazione, riuscendo a concludere i vostri compiti anche in condizioni non ideali. Evitate i contrasti e cercate soluzioni pratiche.

☘️☘️☘️☘️ Gemelli. La settimana inizia con un clima più leggero e incoraggiante. Dal punto di vista sentimentale, avrete la possibilità di recuperare terreno dopo un periodo di incomprensioni o silenzi. Sarete più aperti, disponibili al dialogo e pronti a mettervi in discussione. Questo atteggiamento sarà utile sia per chi è in coppia che per chi sta cercando qualcuno con cui condividere emozioni. Nel lavoro le responsabilità diminuiranno leggermente, consentendovi di respirare e riorganizzare le vostre energie.

Approfittatene per fare chiarezza su ciò che davvero desiderate ottenere nei prossimi mesi.

☘️☘️☘️☘️ Pesci. Settimana caratterizzata da un ritmo incalzante sul lavoro, con giornate in cui vi sembrerà di non riuscire a staccare mai. Le energie saranno messe a dura prova, specialmente se vi ritroverete a dover gestire imprevisti o a prolungare gli orari. Cercate di non trascurare il riposo. In amore la situazione resta stabile: chi è in coppia vivrà momenti tranquilli, mentre i single dovranno metterci un pizzico di coraggio in più per fare nuovi incontri. Giovedì potrebbe essere una giornata delicata: meglio evitare parole affrettate che rischiano di ferire.

☘️☘️☘️☘️ Scorpione. Giornate interessanti, soprattutto verso metà settimana, quando sentirete il desiderio di mettervi in gioco.

In amore, riuscirete a rendere più vivace il rapporto con il partner, organizzando qualcosa di speciale. Se siete soli, sarà il momento giusto per lasciarvi alle spalle la timidezza e guardare avanti con spirito d'iniziativa. Anche sul lavoro potrete avanzare nuove proposte o portare avanti un progetto personale con entusiasmo. Restate concentrati e non lasciatevi distrarre da chi vuole mettervi in difficoltà: la vostra determinazione vi porterà lontano.

☘️☘️☘️☘️ Ariete. Settimana dinamica e stimolante, soprattutto sul piano emotivo. In amore vivrete momenti piacevoli sia nella coppia che in famiglia, con tante occasioni per sentirvi apprezzati e ricambiare con affetto sincero. Mostrate apertamente ciò che provate, senza riserve.

Chi è single potrà contare su un’energia rinnovata, specie nel weekend, ideale per aprirsi a nuove conoscenze. In ambito lavorativo, le cose sembrano andare nella direzione giusta: arriveranno piccole gratificazioni e forse qualche guadagno in più. Solo tra martedì e mercoledì potreste avvertire un po’ di nervosismo, ma nulla di insormontabile.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario. La settimana vi porterà giornate piuttosto fruttuose, anche se non prive di fatica. In amore ci saranno buone occasioni per condividere momenti teneri e complicità con chi amate. Se vivete una relazione stabile, sarete capaci di dimostrare il vostro affetto con piccoli gesti sinceri. Per i single, meglio guardare avanti piuttosto che ostinarsi su storie che non funzionano.

Il lavoro sarà impegnativo, ma riuscirete comunque a chiudere tutte le scadenze con successo. Gestite lo stress dosando meglio le forze, senza pretendere troppo da voi stessi.

☘️☘️☘️☘️☘️ Vergine. Un periodo ricco di emozioni positive e stabilità, soprattutto nei rapporti affettivi. Chi ha una relazione si sentirà appagato e troverà momenti felici da vivere con il partner. Anche i single avranno buone possibilità di avvicinarsi a qualcuno con cui instaurare un dialogo profondo e stimolante. In campo professionale state pianificando con attenzione ogni mossa: le spese aumentano, è vero, ma grazie al vostro senso pratico riuscirete a mantenere tutto sotto controllo. Continuate su questa strada, con fiducia nei vostri mezzi.

☘️☘️☘️☘️☘️ Capricorno. Vi attende una settimana in cui la voglia di fare sarà ben presente, soprattutto nel lavoro, dove riuscirete a gestire le sfide con metodo ed efficienza. Nonostante qualche uscita imprevista, riuscirete a mantenere un buon equilibrio finanziario. Sul fronte sentimentale, i single saranno carichi di energia e ben disposti a conoscere nuove persone. Chi vive una relazione, invece, potrà approfittare del momento per consolidare il rapporto e affrontare con serenità eventuali questioni in sospeso. Comunicare in modo chiaro sarà la chiave per andare avanti senza intoppi.

☘️☘️☘️☘️☘️ Bilancia. Le giornate si preannunciano brillanti, con momenti molto belli da vivere sia in coppia che in ambito lavorativo.

In amore sarete disponibili e comprensivi, capaci di ascoltare davvero chi vi è accanto. I single potranno finalmente rompere il ghiaccio con qualcuno che stimola la loro curiosità. Sul lavoro vi dedicherete a un progetto che vi appassiona: sarete precisi, motivati e pronti a raccogliere i primi frutti dei vostri sforzi. Sfruttate questa fase favorevole per mettere in chiaro le vostre priorità e puntare su ciò che vi rende felici.