L'oroscopo dal 7 al 13 aprile 2025 rivela che la settimana permette al Cancro di migliorare il rapporto con i figli, di sfruttare le nuove opportunità finanziarie e di ridiscutere le condizioni di prestiti o pagamenti. Mentre i nati in Leone sono totalmente concentrati sulla vita familiare, lo Scorpione vede migliorare il proprio potere d’acquisto. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti con le pagelle settimanali.

Oroscopo della seconda settimana di aprile: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Durante questa settimana, dedicatevi con cura ai figli, senza mettergli fretta o farli sentire in colpa.

Hanno bisogno di rafforzare la loro autostima, e voi potete aiutarli. Potreste avvertire un forte desiderio di spendere eccessivamente per alleviare le preoccupazioni. Evitate di comprare abiti costosi quando alternative più economiche sarebbero altrettanto valide, o attrezzature sofisticate che non sfrutterete appieno. Contrastate questa tendenza concedendovi una breve gita o una cena piacevole. Voto: 7

Toro – Nel corso di questa settimana, la Luna in aspetto sfavorevole potrebbe stimolare la vostra propensione alla critica. Che le vostre valutazioni siano giustificate o meno, non contribuiranno a rendere più sereno l'ambiente domestico. L'Oroscopo vi suggerisce di moderare il linguaggio, per il benessere della vostra famiglia.

Se siete collezionisti e ammirate gli oggetti usati, potreste trovare un articolo interessante da acquistare. In ogni caso, dovrete rimanere vigili per non subire inganni. Voto: 6

Gemelli – La vostra vita familiare sarà molto appagante e piena di intesa. Se dovete prendere una decisione o risolvere una controversia, non agite in autonomia: confrontatevi con il partner, che saprà fornirvi ottimi suggerimenti.

In questo periodo, Giove avrà il sopravvento nel settore delle finanze. Essendo un pianeta che porta prosperità, la sua influenza in questo ambito si rivelerà vantaggiosa. Tuttavia, non permettete che la soddisfazione di vedere il vostro conto in banca incrementarsi vi faccia dimenticare Mercurio in aspetto negativo, che probabilmente vi indurrà a essere spendaccioni.

Fare regali a chi vi circonda è certamente un gesto nobile, ma fate in modo che la vostra generosità non comprometta il vostro bilancio. Voto: 7,5

Cancro – In questa settimana, il vostro rapporto con i figli potrebbe subire una svolta, permettendovi di capirli meglio e di supportarli in modo più adeguato. Non è escluso che questa novità sia scaturita da un confronto o da un diverbio. Sfruttate l’aspetto favorevole del Sole per cogliere le opportunità finanziarie che si presenteranno. Ci saranno sicuramente delle occasioni favorevoli da valutare e sfruttare. Se avete intenzione di ridiscutere le condizioni di un prestito o di ottenere delle dilazioni per i rimborsi o i pagamenti, è molto probabile che le vostre richieste vengano accolte.

Voto: 8

Previsioni zodiacali per la settimana 7-13 aprile: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La vostra attenzione sarà rivolta principalmente alla vita familiare, con l'obiettivo di creare un clima di intesa con le persone che amate. Purtroppo, le vostre motivazioni potrebbero non essere sempre chiare, e chi vi sta vicino potrebbe interpretare il vostro tentativo di risolvere le questioni come distacco. Vi sentirete spinti a realizzare uno dei vostri sogni più importanti. La posizione della Luna potrebbe portarvi a spese avventate, che in seguito vi causeranno rimpianti. Per contrastare queste inclinazioni, pensate alle difficoltà economiche che avete affrontato in passato. Tenete a mente che, come affermava Marcel Proust, “il desiderio fiorisce, il possesso fa appassire tutto”.

Voto: 7

Vergine – La vita familiare vi riserverà momenti di grande gioia durante questa settimana. La vostra casa diverrà un rifugio accogliente, capace di farvi dimenticare le preoccupazioni quotidiane. I vostri cari vi dimostreranno affetto e stima incondizionati. Sarete il fulcro del vostro ambiente familiare e ne trarrete grande soddisfazione. Come disse Marmontel, "Dove si sta meglio che in seno alla propria famiglia?" Tuttavia, potreste affrontare alcune oscillazioni finanziarie, con spese improvvise, irregolari e talvolta imprudenti. Il desiderio di apparire o di impressionare potrebbe portarvi a commettere errori. Evitate viaggi costosi che potrebbero compromettere il vostro budget e richiedere un lungo periodo di recupero.

Voto: 7

Bilancia – Grazie all'armonia di Saturno, sarete in grado di affrontare con equilibrio gli impegni familiari. L'atmosfera in casa sarà propizia all'apprendimento e i figli otterranno successi scolastici, sportivi o artistici. Ricordate, però, di non essere troppo severi o autoritari. La vostra situazione economica è solida e continuerà ad esserlo, quindi non allarmatevi. Fate attenzione all'aspetto di Urano, che potrebbe indurvi a spese inutili e dispendiose. In particolare, evitate di cedere alla tentazione di acquistare capi d'abbigliamento, anche se molto attraenti, di cui non avete bisogno. Voto: 7

Scorpione – Alcuni di voi potrebbero nutrire serie preoccupazioni riguardo ad alcune questioni domestiche.

Da un po’ di tempo, Saturno, pianeta noto per la sua pensate influenza, ha esercitato un controllo ferreo sulle vostre finanze. Questa configurazione astrale non ha certamente favorito la prosperità economica, e molti di voi hanno sperimentato una fase di ristagno in questo ambito. Tuttavia, per questa settimana Saturno fa dietro front dandovi l'opportunità di migliorare rapidamente il vostro potere d'acquisto. Voto: 7

La settimana 7-13 aprile secondo l'oroscopo familiare e finanziario: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa settimana sarà caratterizzata da una comunicazione fluida e da un forte senso di unità familiare. Grazie a Mercurio, i rapporti con i membri più anziani della famiglia, in particolare con i genitori, saranno molto piacevoli.

Se avete figli, l'influenza di Venere porterà tenerezza, ma evitate di essere troppo permissivi. Questo è il periodo ideale per affrontare le questioni finanziarie. Con Venere in posizione favorevole, gestirete le vostre finanze con efficacia e supererete eventuali difficoltà. Potrete effettuare gli acquisti necessari senza troppi problemi e senza rinunciare a ciò che vi serve. Voto: 8

Capricorno – La vostra casa potrebbe trovarsi in una situazione di vulnerabilità se non riuscite a liberarvi rapidamente dall'influenza di vostra madre o di un altro membro della famiglia, specialmente se tale persona esercita un controllo abusivo e si comporta nella vostra casa come se fosse un territorio conquistato.

Pertanto, l’oroscopo vi esorta a proteggere il vostro spazio vitale con fermezza e decisione. Sul fronte finanziario, la previdenza si rivelerà più vantaggiosa della negligenza. Avrete l'opportunità di elaborare una strategia finanziaria ben definita e di conseguire risultati incoraggianti in tempi brevi. Voto: 7

Acquario – Avete intenzione di esercitare la piena autorità sulla vostra cerchia familiare. Nessuno potrà contestare le vostre decisioni. Tuttavia, pur desiderando affermare la vostra posizione con fermezza, considerate l'idea di addolcire il vostro approccio. Un tocco di diplomazia potrebbe rivelarsi utile e, inoltre, faciliterebbe il raggiungimento dei vostri obiettivi. La fortuna vi farà visita in modo inaspettato, grazie all'influenza favorevole di Mercurio.

Questa sorpresa aggiungerà un elemento di imprevedibilità che tanto apprezzate. Ma l'imprevedibilità richiede anche flessibilità, quindi preparatevi a riorganizzare i vostri impegni settimanali. Voto: 8

Pesci – L'attuale configurazione astrale potrebbe generare attriti nei vostri rapporti familiari. Sarebbe saggio modulare il vostro linguaggio, per non causare sofferenza alle persone a voi care. La vostra condizione economica richiede una sorveglianza assidua: spese incontrollate potrebbero destabilizzare il vostro bilancio. Sforzatevi di contenere le uscite. Infine, evitate di intraprendere operazioni finanziarie speculative, che potrebbero rivelarsi dannose. Voto: 6,5.