L'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 28 aprile al 4 maggio per i Pesci si immerge nelle profonde acque della sensibilità e della creatività. La carta dei tarocchi che domina il periodo è la Luna, simbolo di intuizione, sogni e, talvolta, illusioni. Questo arcano maggiore invita i Pesci ad ascoltare la propria voce interiore e a permettere all'immaginazione di guidarli attraverso sfide e opportunità. La Luna, con la sua energia enigmatica, richiama la capacità di rivelare ciò che si nasconde sotto la superficie, invitandovi a esplorare le vostre emozioni più profonde.

In questa settimana, la carta della Luna vi chiede di essere aperti ai messaggi dell'inconscio e di concedervi il tempo per riflettere sulle vostre aspirazioni. Potreste sentirvi sospinti verso nuove opportunità o situazioni che vi portano a confrontarvi con l'ignoto. L'influenza della Luna può portare anche incertezza, quindi sarà essenziale distinguere tra ciò che è reale e ciò che nasce da paure infondate. Entrate in sintonia con il vostro istinto per navigare queste correnti emotive e scoprire nuove dimensioni delle vostre relazioni interpersonali.

Parallelismi con altre culture

La Luna, simbolo di mistero e rivelazione, trova parallelismi affascinanti in diverse culture. In Giappone, il mito della dea Tsukuyomi, sovrana della luna, incarna l'equilibrio tra luce e oscurità nel ciclo naturale delle cose.

Tsukuyomi è considerata una dea elegante e misteriosa, che regola i cicli della notte e influenza la saggezza interiore. Questa divinità giapponese sottolinea l'importanza di accettare e comprendere le fasi di trasformazione personale che la Luna porta ai Pesci.

Nel folklore dei nativi americani, in particolare tra i Pellerossa, la Luna è spesso vista come guida nei viaggi spirituali e nei sogni. Gli sciamani raccontano storie in cui la Luna svela visioni che aiutano a comprendere la propria esistenza e a trovare il proprio posto nell'universo. Questo legame tra la Luna e la sfera spirituale incoraggia i Pesci a riconoscere il valore di imparare dai propri sogni e dall'esplorazione interiore.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Il consiglio delle stelle per i Pesci di questa settimana è di abbracciare la ricchezza simbolica della Luna come un'opportunità per la crescita personale. Usate questo periodo per coltivare un rapporto profondo con il vostro sé interiore. Praticate la meditazione o semplicemente dedicate tempo alla contemplazione, per esplorare le vostre speranze e paure più intime. Questo viaggio interiore vi offrirà intuizioni preziose su come navigare le decisioni importanti e rafforzare la vostra autostima.

Lasciate che la Luna vi guidi verso la chiarezza e la consapevolezza, coltivando la fiducia in voi stessi e nel vostro cammino. Attraverso l'accettazione dei vostri sentimenti, potrete affrontare le vostre paure e trasformarle in una fonte di forza e resilienza. Ricordate che, come la Luna, anche voi attraversate diverse fasi: ciascuna porta con sé le proprie lezioni e opportunità di crescita.