Le previsioni astrali di maggio 2025 offrono un cielo ricco di sfumature, con momenti favorevoli per segni come Toro, Cancro e Vergine, capaci di sfruttare appieno le energie planetarie. Saturno e Plutone in posizione strategica incoraggeranno la costruzione solida e la rinascita, mentre Mercurio porterà intuizioni preziose nei momenti chiave. Maggio si presenta come un mese in cui consolidare, riflettere, ma anche cogliere occasioni inaspettate. L’oroscopo mensile invita a non restare fermi, ma a lasciarsi trasportare da un’onda silenziosa di cambiamento, specie per Ariete, Bilancia e Pesci.

Previsioni astrologiche mensili maggio 2025 con pagelle: la prima sestina

✨ Ariete

Amore : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Lavoro : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Fortuna : ★★☆☆☆

: ★★☆☆☆ Energia: ★★★☆☆

La prima parte del mese vi vedrà riflessivi, poco inclini a forzare le cose. Dopo un aprile a tratti disordinato, maggio vi invita a rallentare e concentrarvi su ciò che è essenziale. In amore avrete bisogno di sincerità e spazio: le relazioni soffocanti vi faranno avvertire un peso che non volete più sostenere. Sul lavoro dovrete affrontare qualche ritardo o revisione, ma il cielo premia chi non si arrende. Evitate azzardi economici e dedicatevi a sistemare ciò che avete già avviato: meno novità, più cura del dettaglio.

✨ Toro

Amore : ★★★★★

: ★★★★★ Lavoro : ★★★★☆

: ★★★★☆ Fortuna : ★★★★☆

: ★★★★☆ Energia: ★★★★★

Maggio è il vostro mese, e si sente.

Il Sole nel segno fino al 20 vi dona grinta, fascino e determinazione. I progetti partono con uno slancio naturale, le relazioni si fanno più profonde e stabili, soprattutto grazie a Venere che vi sorride dalla seconda settimana. Il lavoro scorre in modo fluido, con buone possibilità di ottenere ciò che desiderate, anche grazie all'appoggio di colleghi fidati.

Ottimo momento per chi cerca una nuova strada: l’energia cosmica vi guida con sicurezza.

✨ Gemelli

Amore : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Lavoro : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Fortuna : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Energia: ★★★★☆

Dovrete fare i conti con un cielo che vi invita alla calma e alla riflessione. Non sarà un mese spettacolare, ma nemmeno difficile: semplicemente, avrete bisogno di ritrovare equilibrio dopo alcune settimane movimentate.

In amore potreste sentirvi un po’ altalenanti, divisi tra il bisogno di libertà e il desiderio di stabilità. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli e chiarezza nei rapporti. Dal 22 maggio, con il Sole nel vostro segno, sentirete nuova vitalità tornare a scorrere dentro di voi.

✨ Cancro

Amore : ★★★★★

: ★★★★★ Lavoro : ★★★★☆

: ★★★★☆ Fortuna : ★★★★☆

: ★★★★☆ Energia: ★★★★☆

Finalmente vi liberate di certi pesi che vi hanno rallentato nei mesi scorsi. Maggio vi dona leggerezza e intuizioni brillanti, specialmente in amore, dove potreste rafforzare un legame o iniziarne uno nuovo con grande complicità. Sul lavoro vi farete notare per idee fuori dagli schemi, ma anche per la vostra capacità di leggere tra le righe. Attenti solo a non disperdere energie in mille cose: scegliere una direzione sarà fondamentale per ottenere risultati duraturi.

✨ Leone

Amore : ★★☆☆☆

: ★★☆☆☆ Lavoro : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Fortuna : ★★☆☆☆

: ★★☆☆☆ Energia: ★★★☆☆

Non sarà un mese semplice, ma saprete uscirne a testa alta se accetterete di cambiare prospettiva. Le tensioni accumulate potrebbero riversarsi nei rapporti sentimentali: attenzione a non scaricare il nervosismo su chi amate. Il lavoro richiede un surplus di pazienza e flessibilità, soprattutto con superiori o clienti poco collaborativi. Evitate conflitti inutili e puntate su ciò che sapete fare meglio: guidare con coraggio, anche quando gli altri esitano.

✨ Vergine

Amore : ★★★★★

: ★★★★★ Lavoro : ★★★★★

: ★★★★★ Fortuna : ★★★★☆

: ★★★★☆ Energia: ★★★★★

Tutti i pianeti vi sorridono e il mese di maggio si rivela fertile e luminoso. Ogni vostra azione sembra trovare la giusta direzione, sia in amore che nel lavoro.

Le relazioni si consolidano, i legami diventano più profondi e maturi. Chi è single potrebbe vivere incontri carichi di magnetismo e concretezza. Sul piano professionale, siete tra i più favoriti: progetti, idee, collaborazioni... tutto prende una piega positiva. Approfittatene per fare scelte decisive.

La seconda metà dello zodiaco

✨ Bilancia

Amore : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Lavoro : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Fortuna : ★★☆☆☆

: ★★☆☆☆ Energia: ★★☆☆☆

Avrete l’impressione che le cose non vadano come vorreste. Tuttavia, questo mese vi offre un’occasione preziosa per fermarvi e rivedere le priorità. In amore, vi servirà chiarezza: non continuate a sopportare situazioni ambigue o che vi fanno sentire fuori posto. Sul lavoro, cercate di non reagire impulsivamente: mantenere l’equilibrio sarà fondamentale.

La seconda metà del mese si prospetta più morbida, ma servirà pazienza per superare qualche inciampo iniziale.

✨ Scorpione

Amore : ★★★★☆

: ★★★★☆ Lavoro : ★★★★☆

: ★★★★☆ Fortuna : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Energia: ★★★★☆

Siete in fase di trasformazione e maggio vi accompagna con un'energia intensa e profonda. I rapporti personali diventano più autentici, anche grazie a conversazioni chiarificatrici. In amore, avrete la possibilità di costruire qualcosa di importante, oppure di liberarvi definitivamente da ciò che non funziona. Anche sul lavoro l’atmosfera migliora: nuove responsabilità vi rendono protagonisti. Solo un consiglio: non sottovalutate i segnali del vostro corpo, il riposo è sacro.

✨ Sagittario

Amore : ★★☆☆☆

: ★★☆☆☆ Lavoro : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Fortuna : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Energia: ★★★☆☆

La frenesia potrebbe portarvi fuori rotta, e questo mese vi richiede una maggiore centratura.

In amore potrebbero riemergere incomprensioni o silenzi che parlano più di mille parole. È tempo di fare chiarezza, anche a costo di prendere decisioni scomode. Il lavoro procede senza particolari scossoni, ma non aspettatevi grandi novità: concentratevi sul mantenere il ritmo. A fine mese si apre una fase più dinamica, soprattutto se saprete lasciar andare ciò che ormai non vi rappresenta più.

✨ Capricorno

Amore : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Lavoro : ★★★★★

: ★★★★★ Fortuna : ★★★★☆

: ★★★★☆ Energia: ★★★★☆

Vi muovete con una sicurezza che conquista: maggio vi sostiene e vi permette di fare passi importanti, soprattutto in ambito lavorativo. È il momento ideale per pianificare una nuova attività, avviare un progetto o consolidare un investimento.

L’amore potrebbe passare in secondo piano, ma solo perché sarete presi da mille cose. Non dimenticate però di alimentare il legame con chi vi è vicino. Il cielo vi premia se saprete mantenere la rotta.

✨ Acquario

Amore : ★★☆☆☆

: ★★☆☆☆ Lavoro : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Fortuna : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Energia: ★★☆☆☆

Le stelle vi invitano a fermarvi e a riconnettervi con il vostro centro. Dopo settimane turbolente, maggio è un’occasione per ritrovare lucidità e nuove intenzioni. In amore potrebbero esserci distanze emotive da colmare, e vi servirà empatia per ascoltare e non solo parlare. Nel lavoro sarete un po’ stanchi, ma anche più lucidi nel capire cosa volete davvero. Ritagliatevi momenti di solitudine creativa per ricaricare le batterie.

✨ Pesci

Amore : ★★★★☆

: ★★★★☆ Lavoro : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Fortuna : ★★★☆☆

: ★★★☆☆ Energia: ★★★☆☆

Maggio si colora di dolcezza e nuove consapevolezze.

Le stelle vi incoraggiano ad aprirvi di più, a fidarvi, a lasciar andare le vecchie paure. In amore potreste vivere un riavvicinamento inaspettato o scoprire lati nuovi di una persona che già conoscete. Il lavoro scorre tranquillo, senza grandi picchi, ma con stabilità. Sarete più ispirati se vi concederete spazi creativi. Il mese chiude con un clima più disteso e poetico, proprio come piace a voi.