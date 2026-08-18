L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 agosto 2026 è pronto a svelare un periodo straordinario per l'Acquario, sostenuto dalla presenza della Luna nel segno. Ottime notizie anche per la Vergine, rinforzata dal transito di Mercurio nel segno che dona una lucidità mentale perfetta per chiudere accordi finanziari e lavorativi. Cauto ridimensionamento per il Toro, costretto a gestire con pazienza un po' di stanchezza fisica e mentale, forse accumulata nelle settimane precedenti.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8.

Il clima astrale garantisce una carica straordinaria per affrontare gli impegni quotidiani con ammirevole determinazione, permettendo di superare le piccole sfide con un sorriso contagioso e una sicurezza incrollabile. Nel settore professionale si aprono occasioni preziose per dimostrare le capacità individuali, trovando intese proficue con colleghi e collaboratori per portare a termine progetti ambiziosi. Questo momento favorevole si riflette positivamente anche sulla sfera economica, dove una gestione attenta delle risorse regala serenità e prospettive solide per il futuro. La sintonia all'interno della vita di coppia cresce di giorno in giorno, favorita da dialoghi aperti e momenti intimi che rafforzano l'affetto reciproco.

Per chi cerca nuove conoscenze, l'energia dinamica della settimana stimola incontri piacevoli che potrebbero trasformarsi in qualcosa di davvero significativo. Anche la salute beneficia di questa fase positiva, regalando vitalità costante, ottimo umore e un benessere psicofisico davvero invidiabile in ogni momento.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 30 agosto (Luna in Ariete);

★★★★★ giovedì 27 e sabato 29;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ martedì 25 agosto.

♉ Toro: voto 5. Una lieve stanchezza di sottofondo suggerisce di muoversi con grande prudenza nei rapporti interpersonali, evitando polemiche inutili e cercando di mantenere la calma anche nelle situazioni più complesse.

La sfera affettiva richiede infatti una pazienza speciale per superare piccoli malintesi con il partner, preferendo un ascolto sincero a discussioni troppo accese e poco costruttive. Nella gestione delle finanze conviene adottare un profilo cauto, rinviando le spese superflue per tutelare l'equilibrio del bilancio personale senza correre rischi evitabili. Sul piano lavorativo la routine quotidiana appare pesante, ma con la giusta concentrazione si riescono comunque a completare le mansioni essenziali senza accumulare troppi ritardi. Dedicare del tempo al riposo e a passeggiate rilassanti nella natura aiuta a ritrovare il benessere, alleggerendo la mente dalle tensioni e rigenerando la forma fisica.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ mercoledì 26 agosto;

★★★★ martedì 25, giovedì 27, venerdì 28 e domenica 30;

★★★ lunedì 24 agosto;

★★ sabato 29 agosto.

♊ Gemelli: voto 6. L'attenzione si concentra principalmente sulla gestione delle risorse economiche, dove serve un pizzico di pragmatismo per bilanciare entrate e uscite con assoluta intelligenza e precisione. Nell'ambito professionale si avverte l'esigenza di riorganizzare gli spazi di intesa, procedendo a passo costante verso gli obiettivi prefissati senza lasciarsi distrarre da dettagli irrilevanti. Le relazioni amorose vivono una fase di tranquilla stabilità, offrendo occasioni per condividere momenti sereni con la persona amata e consolidare la complicità reciproca.

Chi si trova ancora in cerca di nuove emozioni può fare affidamento su un fascino discreto per stringere amicizie piacevoli durante le serate in compagnia. La salute si mantiene complessivamente buona, a patto di non esagerare con i ritmi quotidiani e concedersi pause rigeneranti quando il corpo richiede un momento di meritata pausa.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 24 e martedì 25;

★★★★ mercoledì 26, sabato 29 e domenica 30;

★★★ venerdì 28 agosto;

★★ giovedì 27 agosto.

♋ Cancro: voto 7. Un quadro celeste favorevole accompagna le giornate, regalandovi una lucidità brillante ideale per prendere decisioni importanti nel campo delle attività pratiche e degli investimenti. L'ambiente di lavoro si rivela stimolante e ricco di spunti interessanti, permettendo di mettersi in luce attraverso idee originali apprezzate da superiori e colleghi di vecchia data.

Le questioni di cuore beneficiano di un'atmosfera calda e awolgente, perfetta per riscoprire la dolcezza della vita a due e progettare passi importanti insieme. I cuori solitari avvertono un piacevole desiderio di mettersi in gioco, sostenuti da una sensualità spontanea che attira attenzioni molto lusinghiere. La forma fisica si attesta su ottimi livelli, garantendo la forza necessaria per affrontare gli impegni settimanali con entusiasmo rinnovato, spirito positivo e grande serenità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 24 agosto;

★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ giovedì 27 e venerdì 28;

★★★ sabato 29 agosto;

★★ domenica 30 agosto.

♌ Leone: voto 7. La passione e il romanticismo occupano il primo posto nei pensieri, creando le premesse per vivere momenti indimenticabili insieme alla persona amata e rafforzare un'unione speciale.

Per quanti desiderano fare nuovi incontri, le occasioni mondane offrono il palcoscenico perfetto per mostrare una personalità travolgente e conquistare simpatie sincere fin da subito. Sul lavoro il clima è caratterizzato da collaborazioni proficue, favorendo la nascita di progetti condivisi capaci di portare risultati soddisfacenti nel medio e lungo periodo. Le finanze beneficiano di un andamento regolare che permette qualche piccolo sfizio personale, a condizione di mantenere sempre un controllo lucido su ogni transazione. Il benessere generale risulta molto buono, sostenuto da una vitalità straripante che spinge a praticare attività sportive all'aria aperta e a prendersi cura del proprio corpo.

La valutazione della settimana:

Top del giorno venerdì 28 agosto;

★★★★★ giovedì 27 e sabato 29;

★★★★ mercoledì 26 e domenica 30;

★★★ martedì 25 agosto;

★★ lunedì 24 agosto.

♍ Vergine: voto 8. L'ingresso di Mercurio nel segno regala un'acutezza mentale eccezionale, rendendo ogni trattativa lavorativa un successo annunciato e aprendo strade nuove verso traguardi di prestigio. Questa lucidità straordinaria facilita la risoluzione rapida di qualunque intoppo pratico, portando vantaggi concreti anche nella gestione della contabilità familiare e negli investimenti personali. Nel settore affettivo si respira un'intensa intesa di coppia, fatta di dialoghi profondi e progetti condivisi che consolidano l'armonia quotidiana in modo naturale e duraturo.

Chi è single può fare affidamento su una comunicazione impeccabile per affascinare chiunque, creando legami promettenti improntati sulla stima reciproca. La salute si conferma solida e protetta, sostenuta da un'ottima resistenza fisica e da una serenità interiore che permette di vivere ogni giornata con piacevole equilibrio.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno mercoledì 26 agosto;

★★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★★ martedì 25 (Mercurio in Vergine), venerdì 28 e sabato 29;

★★★ domenica 30 agosto;

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Le relazioni affettive si mantengono su binari piacevoli e distesi, regalando momenti di condivisione serena con la persona amata e rafforzando il dialogo costruttivo dentro le mura domestiche.

Nel contesto lavorativo, secondo quanto analizzato dall'oroscopo settimanale, si richiede una presenza attenta e costante, poiché la gestione dei compiti correnti necessita di metodo per evitare sviste o piccoli ritardi sulla tabella di marcia. La situazione finanziaria è stabile, anche se appare opportuno ponderare bene le spese future senza farsi tentare da acquisti impulsivi dettati dal momento. Chi cerca nuove amicizie trova contesti favorevoli per ampliare la rete di contatti, mettendo in mostra una gentilezza innata che conquista apprezzamento sincero. La salute richiede piccole attenzioni, suggerendo di curare l'alimentazione e ritagliarsi pause di completo relax per ricaricare le energie e conservare l'armonia interiore.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ sabato 29 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, martedì 25 e venerdì 28;

★★★ giovedì 27 agosto;

★★ mercoledì 26 agosto.

♏ Scorpione: voto 6. Il settore professionale richiede massima prudenza e un approccio strategico, soprattutto quando occorre valutare nuove proposte o pianificare i prossimi passi per lo sviluppo della propria carriera. In ambito economico la situazione appare sotto controllo, permettendo di gestire con serenità le scadenze correnti e accantonare risorse per la realizzazione di progetti futuri. L'amore vive momenti di pacata dolcezza, dove la comprensione reciproca consente di superare ogni piccola incomprensione e rafforzare il legame sentimentale con gesti d'affetto sinceri.

I cuori solitari avvertono la necessità di guardarsi intorno con rinnovata fiducia, scoprendo che una persona conosciuta di recente possiede doti davvero affascinanti. La salute appare soddisfacente, anche se un po' di attività fisica moderata aiuterebbe a sciogliere le tensioni muscolari accumulatesi durante le giornate di lavoro.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27 e domenica 30;

★★★ sabato 29 agosto;

★★ venerdì 28 agosto.

♐ Sagittario: voto 7. La vita sentimentale gode di una fase particolarmente felice e dinamica, arricchita da complicità e da una voglia condivisa di organizzare viaggi o momenti speciali da vivere insieme.

I single possono contare su un magnetismo travolgente che attrarrà sguardi ammirati, creando occasioni propizie per stringere nuove e stuzzicanti conoscenze. Nel lavoro l'entusiasmo naturale aiuta a superare la routine quotidiana, favorendo la nascita di idee brillanti capaci di attirare l'attenzione di chi di dovere. Il bilancio economico trae beneficio da questa spinta positiva, mostrando entrate stabili che permettono di pianificare i prossimi impegni finanziari senza alcun timore. Il benessere psicofisico si attesta su ottimi livelli, regalandovi la carica necessaria per dedicare il tempo libero alle vostre passioni preferite con costante energia.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 29 agosto;

★★★★★ venerdì 28 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24 e giovedì 27;

★★★ mercoledì 26 agosto;

★★ martedì 25 agosto.

♑ Capricorno: voto 6. L'attenzione principale è rivolta alla cura della casa e degli affetti familiari, settori nei quali una comunicazione trasparente consente di risolvere piccole questioni pratiche rimaste in sospeso. Nell'ambiente lavorativo l'impegno costante permette di mantenere standard elevati, anche se conviene evitare sovraccarichi inutili per non affaticare eccessivamente la mente durante le ore diurne. La gestione delle finanze appare equilibrata, favorita da una naturale inclinazione al risparmio che garantisce sicurezza per le spese pianificate nei prossimi mesi. L'amore vive una fase di serena continuità, regalando certezze a chi si trova in un rapporto collaudato e desidera consolidare la stabilità di coppia. Per quanto riguarda la salute, ascoltare le esigenze del corpo e concedersi ritmi più riposanti si rivelerà la scelta migliore per preservare la forza fisica.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 24 e domenica 30;

★★★★ martedì 25, mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ venerdì 28 agosto;

★★ giovedì 27 agosto.

♒ Acquario: voto 10. Il transito della Luna nel segno accende una settimana semplicemente perfetta, regalandovi intuizioni geniali e un'energia travolgente in grado di aprirvi le porte del successo più ambito. Sul piano professionale si concretizzano opportunità d'oro che permettono di raggiungere traguardi di eccezionale rilievo, raccogliendo consensi unanimi e soddisfazioni economiche davvero straordinarie. Le finanze conoscono un momento di grande espansione, garantendo risorse abbondanti per realizzare desideri importanti e investire nel futuro con assoluta serenità. La vita amorosa risplende di una passione travolgente, regalando alle coppie intese profonde ed emozioni indimenticabili che rafforzano il legame sentimentale. Chi è ancora solo potrà vivere incontri magici capaci di cambiare il corso delle cose, sorretto da una salute perfetta e da una vitalità inesauribile.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 25 agosto (Luna in Acquario);

★★★★★ mercoledì 26, venerdì 28 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27 e sabato 29.

♓ Pesci: voto 9. Con il passaggio della Luna nel segno l'ispirazione raggiunge livelli altissimi, favorendo la creatività nei progetti personali e regalandovi soluzioni brillanti per ogni ambito della vita. L'amore vive giornate magiche e intense, dove la sensibilità e la dolcezza d'animo permettono di creare un'armonia perfetta con la persona amata, coronando sogni romantici coltivati a lungo. I single vivono un momento d'oro per le conquiste, sostenuti da un fascino misterioso e irresistibile che lascia un segno profondo in chiunque li incontri. Nel lavoro la determinazione unita all'intuito consente di cogliere occasioni favorevoli, incrementando la stabilità finanziaria con ottimi risultati a lungo termine. La forma fisica è eccellente, accompagnata da una sensazione di benessere profondo che infonde calma, positività e una grande gioia di vivere.

La graduatoria settimanale con le stelle: