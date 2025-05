Secondo l’oroscopo con classifica del 31 maggio 2025 in cima c'è il Leone. Con il Sole e Mercurio favorevoli, è un’esplosione di energia, sorrisi, intuizioni brillanti e opportunità concrete. Nulla sembra potergli sfuggire di mano e quel senso di sicurezza che emana è contagioso. Sul fondo, invece, scivola il segno dei Pesci, affaticato da pensieri contraddittori e vibrazioni poco rassicuranti. Si perde nei suoi mondi interiori, smarrito tra sogni poco realistici e piccole delusioni quotidiane.

La classifica completa di sabato 31 maggio: Capricorno al secondo posto

1. Leone

Siete irresistibili e lo sapete. In questo sabato siete come il sole a mezzogiorno: abbaglianti, carismatici e soprattutto fortunati. Ogni vostra parola ha un’eco positiva, ogni vostra azione si trasforma in risultato tangibile. Chi vi sta accanto si sente ispirato, chi vi osserva da lontano vi invidia (nel senso buono, si intende). L’amore gira dalla vostra parte, i progetti prendono una piega concreta e riuscite persino a farvi perdonare qualche esagerazione. Se c’è una porta da aprire, fatelo: dietro c’è qualcosa che aspettavate da tempo.

2. Capricorno

La vostra determinazione è una lama affilata e nessuno vi può fermare.

Se avete una lista di obiettivi da raggiungere, preparatevi a spuntare quasi tutto. Le stelle vi danno disciplina, energia e uno spirito pratico che vi rende invincibili. Sul lavoro siete inarrestabili, e anche in famiglia riuscite a mantenere il controllo con intelligenza. La fortuna vi segue, ma siete voi a costruire il vostro destino, mattone dopo mattone, senza perdere la pazienza. Una serata piena di soddisfazioni è la degna conclusione.

3. Sagittario

Siete impazienti e irrequieti, ma nel modo giusto. Questo sabato ha il sapore dell’avventura, anche se restate in città. La voglia di esplorare, di conoscere, di dire “sì” alla vita è forte. I pianeti vi spingono a osare, a dire la vostra anche se non vi viene chiesto, e sapete farlo con quella leggerezza che vi rende unici.

Chi vi ama lo sente e chi vi teme… ha ragione! Siete imprevedibili, affascinanti e, per una volta, anche molto più concreti del solito.

4. Ariete

Le energie sono finalmente tornate. Vi sentite pronti a prendere in mano tutto quello che avete lasciato in sospeso. Il vostro entusiasmo contagia e vi rende protagonisti di una giornata ricca di scambi positivi. Il lavoro vi chiede presenza, ma sapete affrontarlo con un piglio vincente. In amore, una sorpresa vi rimette in gioco. Anche se non tutto fila liscio come vorreste, riuscite comunque a trarre il meglio da ogni situazione.

5. Gemelli

Mercurio è dalla vostra parte e vi regala una mente lucida, tagliente, velocissima. Le parole vi scorrono in bocca come un fiume di seta, e riuscite a convincere chiunque.

Se dovete affrontare una questione delicata, questo è il giorno giusto per parlarne. Anche l’intuito vi supporta, soprattutto nei rapporti personali. Solo un consiglio: non cercate di strafare. Anche voi, ogni tanto, potete semplicemente… stare.

6. Vergine

Il vostro approccio pragmatico paga. Senza clamori, vi ritrovate in una posizione vantaggiosa. Le stelle premiano la vostra costanza e non è poco. Se state portando avanti un progetto importante, le notizie che arrivano vi rassicurano. In amore siete cauti, ma profondi. È un buon giorno per prendersi cura di ciò che conta, evitando di disperdere energia in ciò che non potete controllare. La vostra bussola interiore funziona alla perfezione.

7. Toro

Qualcosa si muove, anche se in superficie sembra tutto immobile. Siete in una fase di ricalibrazione, ma senza drammi. Il cielo vi invita a fare ordine tra le vostre priorità, e lo fate con calma, come solo voi sapete fare. Una telefonata, un incontro o una piccola coincidenza vi dà una prospettiva nuova. Il sabato può chiudersi con una cena tranquilla e qualche parola che resta impressa. Non cercate tutto e subito: quello che conta è già con voi.

8. Bilancia

Avete voglia di equilibrio, ma il mondo vi tira da tutte le parti. Questo non significa che le cose vadano male, anzi. Dovete solo trovare il vostro baricentro in mezzo a un po’ di caos. Le stelle parlano di comunicazione, chiarimenti, parole che servono a sistemare vecchie tensioni.

È un momento di crescita silenziosa, quella che si sente dentro e non fa rumore. Non lasciatevi distrarre: l’armonia si costruisce anche nei giorni complicati.

9. Scorpione

Le emozioni vi travolgono e fate fatica a razionalizzare. La vostra solita corazza si incrina, e qualcuno potrebbe vedervi più vulnerabili del solito. Questo, però, non è necessariamente un male. C’è bisogno di verità, di autenticità, e voi siete pronti – anche se un po’ a denti stretti – a mostrarvi per quello che siete. Il rischio? Qualche parola detta di troppo. Il vantaggio? Un cuore più leggero, anche se graffiato.

10. Acquario

Non è la giornata più frizzante del vostro anno, ma nemmeno la peggiore. Vi sentite in una fase di transizione: non sapete se andare o restare, dire o tacere, investire o lasciare perdere.

Le stelle vi chiedono introspezione, ma voi preferireste un party sulla luna. Eppure, tra un momento di noia e uno di riflessione, qualcosa si chiarisce. Provate a non scappare dai vostri pensieri: stanno solo cercando un po’ di ascolto.

11. Cancro

La Luna vi rende ipersensibili, e questo sabato rischia di diventare un campo minato emotivo. Ogni parola vi tocca, ogni silenzio vi ferisce. Non è colpa degli altri, ma del vostro modo di percepire tutto in modo amplificato. Se riuscite a prendervi una pausa, anche piccola, vi accorgerete che non tutto è così drammatico come sembra. In amore è meglio parlare poco e ascoltare di più. Il cuore ha bisogno di coccole, non di giudizi.

12. Pesci

Siete il segno che si perde più facilmente nei propri pensieri e questo sabato lo dimostra.

Vi mancano certezze, punti fermi, direzioni chiare. Avete voglia di evasione, ma non sapete da cosa scappare. Le stelle vi consigliano di rallentare, lasciar perdere i progetti ambiziosi e concentrarvi sul presente, anche se imperfetto. Attenzione a non illudervi, soprattutto in amore.