Secondo l'oroscopo dal 9 al 15 giugno 2025, i Pesci daranno priorità alla vita sentimentale, cercando di rafforzare i legami e superare le delusioni passate per aprirsi a nuovi amori. I nati sotto il segno della Bilancia, sia in coppia che single, affronteranno problemi dovuti alla mancanza di tatto e diplomazia. Sul piano finanziario, molti nativi dello Scorpione godranno di un ottimo aspetto e favoriranno dell'incremento delle entrate o di una gestione più efficace del budget. Approfondiamo le previsioni astrologiche per la seconda sestina zodiacale.

La seconda settimana di giugno secondo l'oroscopo: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Anche in coppia, la mancanza di tatto e diplomazia potrebbe procurarvi seri problemi. È questo ciò che accadrà in questa settimana. Imparate da questa disavventura e siate d'ora in poi più tolleranti e comprensivi con il partner. Se siete single, gli influssi planetari di questa settimana favoriranno le nuove storie d’amore. Attenzione, però: non mescolate questioni economiche con i sentimenti, perché questo potrebbe generare complicazioni difficili da risolvere. Inoltre, evitate di concedere prestiti; c'è il rischio che non vengano restituiti, anche in presenza di buona volontà da parte del debitore.

Voto: 7

Scorpione – La settimana si preannuncia intensa e ricca di contrasti sul fronte sentimentale. Vi lascerete andare a slanci passionali e a momenti di profonda tenerezza, vivendo emozioni fuori dall'ordinario. Sarà un vero e proprio spettacolo pirotecnico: l'amore vi travolgerà con la sua foga, facendovi perdere la testa e il cuore. Abbandonatevi a queste sensazioni per alimentare la gioia di vivere, pur mantenendo la necessaria cautela. Per i single, questa settimana potrebbe portare a un incontro davvero significativo. Tuttavia, evitate di fantasticare sul matrimonio o sulla convivenza, poiché potreste non avere ancora le idee chiare su ciò che desiderate realmente. Sul piano finanziario, continuerete a godere di ottimi aspetti planetari.

Giove vi supporterà nell'incrementare le entrate o, quanto meno, nel gestire il budget con maggiore efficacia, consentendovi di mettere da parte del denaro. Voto: 9

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 giugno con pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Questa settimana, la vita di coppia sarà particolarmente serena. Il partner rispetterà il vostro desiderio di indipendenza e vi darà piena fiducia. Non esagerate troppo, per non rovinare l'equilibrio sentimentale. Per i single, questa settimana offrirà aspettative altissime, e proprio la Luna, con il suo influsso positivo, vi offrirà ciò che desiderate. Le storie d'amore si preannunciano ricche di colpi di scena, ma molto appaganti. Se in questo periodo vi tocca affrontare problemi economici, potete contare sul sostegno di persone fidate.

Grazie all'influenza di Venere, queste non esiteranno a darvi una mano. Voto: 8

Capricorno – Single, questa settimana sarete affascinanti ma difficilmente comprensivi o indulgenti. L'oroscopo suggerisce di proiettare un'immagine più positiva e di essere un po' più espansivi, per rendere la vita affettiva più serena. Se avete una relazione romantica, riuscirete a gestire le sfide con maggior successo. Questa volta, eviterete di attribuire al partner qualità irreali. Vi impegnerete a consolidare il rapporto, costruendolo su fondamenta di autenticità, reciproca stima e rispetto. Dal punto di vista finanziario, sarà cruciale definire una strategia a medio termine; è così che otterrete i migliori benefici.

Qualora stiate pensando a una transazione immobiliare significativa, prendete tutte le dovute precauzioni. Voto: 8

Astrologia dedicata alla settimana 9-15 giugno: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – La vita amorosa sarà benedetta da un armonioso Plutone. Se avete una relazione d’amore, questo pianeta vi assicurerà una passione vibrante. Per i single che cercano avventure amorose, questa configurazione astrale sarà altrettanto vantaggiosa, aumentando il vostro fascino. Le influenze di Mercurio, tuttavia, potrebbero rendervi meno lucidi e offuscare il giudizio nelle questioni finanziarie. Fortunatamente, la settimana volgerà al meglio: avrete intuizioni brillanti e potrete rafforzare la stabilità economica.

Voto: 8,5

Pesci – Date priorità alla vostra vita sentimentale. Accadranno eventi molto significativi in questo periodo. In ogni caso, vi impegnerete a rafforzare i legami affettivi, cercando di far sì che l'amore duri per sempre. Se in passato avete vissuto delle delusioni, sarete finalmente liberi da quei ricordi e pronti a vivere un nuovo amore, a patto che facciate uno sforzo. Non pensate che sia impossibile per voi amare di nuovo con la stessa intensità di prima: è risaputo che un nuovo affetto può sostituirne uno vecchio. Per quanto riguarda le finanze, il loro corso sarà regolare. Solamente i nati nella seconda decade potrebbero affrontare piccole difficoltà temporanee sotto l'influenza di Plutone. Se vi trovate in questa situazione, sarà opportuno diffidare delle decisioni affrettate e rimandare acquisti importanti, prestiti o investimenti ad alto rischio. Voto: 8.