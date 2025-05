L'oroscopo del weekend 17 e 18 maggio assegna il punteggio massimo al segno del Leone, mentre penalizza la Vergine, che affronterà 48 ore piuttosto impegnative sul piano relazionale. Approfondiamo le previsioni astrologiche del fine settimana, scoprendo anche la classifica con punteggi da 3 a 5 trifogli portafortuna.

Classifica e oroscopo fine settimana 17-18 maggio

☘️☘️☘️ Vergine. Serve più ascolto e meno rigidità. Questo fine settimana potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativo sotto l’aspetto relazionale. Le incomprensioni con il partner potrebbero aumentare, anche per via della vostra tendenza a voler avere sempre ragione o a pretendere troppo da chi vi sta accanto.

Sarà utile fermarsi, respirare, e ricordare che ogni relazione si basa su rispetto reciproco e capacità di mediazione. In ambito lavorativo, vi aspettano sfide che richiederanno lucidità e una buona dose di ottimismo. Guardate avanti con fiducia, perché la vostra dedizione sarà presto riconosciuta.

☘️☘️☘️ Sagittario. Meglio riflettere che reagire d'impulso. Non sarà un weekend semplicissimo, soprattutto per quanto riguarda la sfera affettiva. Una certa agitazione potrebbe serpeggiare nel rapporto con la persona amata, rendendo più difficile comunicare con serenità. Cercate di non interpretare tutto come un attacco: a volte una pausa, anche solo mentale, può fare miracoli. Sul lavoro sarà il momento giusto per fermarsi a riflettere: alcune decisioni importanti vi aspettano all’orizzonte e non vanno prese alla leggera.

☘️☘️☘️ Ariete. Meno corsa, più consapevolezza. L'impazienza potrebbe mettere a dura prova sia i rapporti sentimentali che il vostro equilibrio personale. In amore c’è bisogno di maggiore concretezza e meno ansia da prestazione: non tutto si ottiene subito, e non tutto dipende solo da voi. L’amore si costruisce giorno dopo giorno. Dal punto di vista lavorativo, rischiate di consumarvi nel tentativo di ottenere il massimo. Rallentate un po’ e imparate a gestire meglio le energie.

☘️☘️☘️ Capricorno. Lasciate spazio alla leggerezza. Dopo settimane di impegno costante, avete bisogno di staccare. Il lavoro non deve essere sempre al centro di tutto: provate a concedervi momenti leggeri, magari in compagnia del partner o degli amici più stretti.

L’amore potrà regalarvi qualche emozione tenera, ma solo se sarete davvero presenti e non distratti da pensieri professionali. Il riposo mentale è fondamentale per ripartire con slancio.

☘️☘️☘️☘️ Gemelli. Emozioni contrastanti, ma tanta creatività. Sarà un weekend dalle mille sfumature emotive: momenti di entusiasmo e gioia si alterneranno ad attimi di incertezza personale. L’importante sarà non lasciarsi travolgere dai pensieri, ma imparare a viverli come stimoli per crescere. Sul lavoro, le vostre idee potranno fare la differenza, soprattutto se saprete condividerle nel modo giusto. L’intelligenza emotiva sarà la vostra arma migliore.

☘️☘️☘️☘️ Bilancia. La chiave è la proattività. Il sabato porterà qualche bella notizia che vi coinvolgerà anche sentimentalmente: potrebbe trattarsi di una sorpresa, di un piccolo gesto o di un chiarimento atteso da tempo.

In ogni caso, mostratevi partecipi e disponibili. L’amore ha bisogno di dialogo e presenza. Sul fronte professionale, ci saranno buone opportunità economiche da cogliere al volo: siate propositivi, senza timore di osare.

☘️☘️☘️☘️ Acquario. Tenacia e complicità al centro della scena. Il cielo vi sostiene e vi invita a non mollare proprio ora. In amore sarà possibile vivere momenti intensi, fatti di intesa, allegria e qualche gesto inaspettato. Godetevi ogni emozione, perché il legame si rafforzerà anche attraverso la leggerezza. In ambito lavorativo, i vostri sforzi inizieranno a dare frutti: la tenacia sarà la vostra migliore alleata per superare piccoli ostacoli e farvi notare. Voto: 7

☘️☘️☘️☘️ Cancro. Emozioni genuine e ispirazione in arrivo.

Il fine settimana vi permetterà di vivere momenti preziosi con chi amate. Cercate di non sprecarli con distrazioni o con il pensiero fisso al dovere: ogni minuto passato con la persona giusta può fare la differenza. Nella sfera professionale, avete in mente un’idea o un progetto che potrebbe stimolarvi moltissimo. Annotate tutto, lasciatevi ispirare e iniziate a dargli una forma chiara.

☘️☘️☘️☘️☘️ Scorpione. Equilibrio perfetto tra cuore e mente. Sarete particolarmente affascinanti e consapevoli dei vostri desideri. In amore riuscirete a unire l’istinto alla razionalità, lasciando trasparire un lato di voi che sarà molto apprezzato. La relazione potrà beneficiare di una nuova sintonia, fatta di ascolto e attrazione reciproca.

Il lavoro, invece, può attendere: ora è il momento di pensare a voi e al vostro benessere personale.

☘️☘️☘️☘️☘️ Toro. Energia e romanticismo vi accompagnano. Il weekend sarà ricco di occasioni per vivere a pieno le vostre passioni, sia da soli che con il partner. Avrete voglia di fare, creare, condividere: ogni attività si trasformerà in un momento speciale, soprattutto se saprete coinvolgere chi amate. Anche sul fronte professionale ci sono buone prospettive, ma sarà importante iniziare a organizzarvi con metodo già da lunedì.

☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci. Emozioni profonde e voglia di evasione. Organizzate qualcosa di romantico, magari lontano dai soliti luoghi, per sorprendere chi vi ama e per regalarvi momenti di pura evasione.

Il fine settimana sarà ideale per lasciarsi andare e godere dell’intimità emotiva. Concedetevi una pausa dalle preoccupazioni lavorative: ogni tanto, lasciare la mente libera è la scelta migliore per ritrovare energia e creatività.

☘️☘️☘️☘️☘️ Leone. Amore al top, energia travolgente. Siete tra i segni più favoriti di questo fine settimana. Il vostro fascino sarà evidente e la persona amata non mancherà di farvelo notare, regalandovi momenti indimenticabili. Lasciatevi coccolare, ma non dimenticate di restituire lo stesso affetto. Dedicatevi anche alle attività che vi fanno stare bene: che sia un hobby, una passeggiata o una serata speciale, la vostra energia sarà una calamita positiva per chi vi circonda.