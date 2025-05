Sarà una settimana propizia per il Leone, secondo l'oroscopo dal 19 al 25 maggio. Questo ruggente segno zodiacale sarà premiato con il massimo punteggio: 5 trifogli portafortuna. Al contrario, Gemelli, Toro, Ariete e Acquario dovranno affrontare un periodo fatto di alti e bassi. Ecco le previsioni dettagliate e la classifica settimanale.

Classifica e oroscopo settimanale fino al 25 maggio 2025

☘️☘️☘️ Gemelli. Battuta d’arresto sul lavoro. Il fronte professionale si rivelerà più complicato del previsto, in particolare per chi appartiene alla prima e seconda decade.

Vi troverete a dover rispondere a richieste pressanti, critiche o situazioni che non avevate messo in conto. La sensazione sarà quella di correre a vuoto, senza ottenere risultati concreti. Fate un passo indietro, riorganizzate le priorità, e cercate di delegare dove potete. Non tutto si risolve da soli.

☘️☘️☘️ Toro. Mente annebbiata, poca lucidità, ecco come sarà questa settimana. Vi sembrerà di non riuscire a concentrarvi, come se la mente fosse invasa da una fitta nebbia. Colloqui, riunioni o chiarimenti importanti potrebbero non andare come sperato, soprattutto verso il fine settimana. È consigliabile rimandare ciò che richiede prontezza e lucidità. Prendetevi cura di voi, dormite di più, e concedetevi un po’ di lentezza: passerà.

☘️☘️☘️ Ariete. Nervi tesi, parole pungenti. Se lunedì e martedì fileranno via senza particolari scossoni, il resto della settimana potrebbe mettervi alla prova sul fronte relazionale. Sarete reattivi, facilmente irritabili, e rischierete di usare parole taglienti che potrebbero ferire. Attenzione, quindi: prima di parlare, respirate profondamente e chiedetevi se vale davvero la pena dire ciò che avete in mente. Potreste dire qualcosa che ferisca chi vi sta vicino e poi sarà difficile rimediare.

☘️☘️☘️ Acquario. Impegno alto, risultati sottotono. Sarete energici, volenterosi, instancabili. Ma nonostante i vostri sforzi, i risultati che attendete con ansia potrebbero tardare ad arrivare. In particolare chi è nato nella seconda decade rischia di sentirsi frustrato, come se nulla bastasse mai.

In questi casi, il consiglio è quello di non mollare: ogni piccolo passo ha valore, anche se non è subito visibile. Coltivate la fiducia in ciò che state costruendo.

☘️☘️☘️☘️ Capricorno. Le stelle indicano che avete bisogno di una pausa di riflessione. In netto contrasto con la vostra natura operosa e determinata, stavolta sentirete il bisogno di rallentare. Non si tratta di pigrizia, ma di una necessità interiore: fermarsi, osservare e riorganizzare le prossime mosse. Il vostro modo di lavorare ha bisogno di essere ripensato, forse alleggerito o reso più funzionale. Non sottovalutate l'importanza del silenzio e del tempo per voi.

☘️☘️☘️☘️ Vergine. Una scelta difficile ma necessaria. Gli ultimi mesi hanno portato diversi scossoni sul piano lavorativo, e per molti di voi è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva.

Da venerdì in poi potreste trovarvi di fronte a un bivio: da una parte ciò che conoscete e vi rassicura, dall’altra una possibilità nuova ma incerta. Non sarà facile lasciar andare ciò che per lungo tempo è stato un punto fermo, ma è proprio in questo distacco che si nasconde la vera crescita.

☘️☘️☘️☘️ Bilancia. Amore in primo piano, ma poi testa al lavoro. Nei primi giorni della settimana l’amore sarà il vostro punto di forza: tenerezze, sguardi complici e momenti condivisi daranno un tocco speciale alla quotidianità. Ma già da venerdì vi sarà richiesto di spostare l’attenzione su questioni professionali che potrebbero comportare imprevisti o piccoli contrattempi. Restate calmi, organizzati e flessibili, così da affrontare ogni situazione con eleganza, come solo voi sapete fare.

☘️☘️☘️☘️ Scorpione. Desiderio e passione tornano a farsi sentire. Le giornate centrali si preannunciano ricche di calore e di passione, e voi saprete cogliere ogni occasione per vivere momenti intensi. Che si tratti di rafforzare un legame già esistente o di lasciarvi trasportare da un’attrazione improvvisa, vi sentirete vivi e desiderati. Questa carica positiva potrebbe aiutarvi anche a rimettere in prospettiva le recenti difficoltà, alleggerendo il cuore e rendendo tutto un po’ più sopportabile.

☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci. Parola d'ordine: sistemare ciò che è rimasto in sospeso. Questa settimana potrebbe portarvi a confrontarvi con tutte quelle incombenze pratiche e burocratiche che avete rimandato fin troppo.

Può sembrare noioso, ma dedicare qualche ora a mettere ordine tra documenti, appuntamenti, pratiche e scadenze vi darà un senso di leggerezza e vi permetterà di liberare spazio – fisico e mentale – per ciò che amate davvero. Il premio? Più tempo libero e meno stress nei prossimi giorni.

☘️☘️☘️☘️☘️ Sagittario. Grinta e voglia di fare in primo piano. Rivedere colleghi e ambienti di lavoro vi darà una carica tutta nuova. Lo slancio che metterete nelle attività quotidiane non passerà inosservato e potrà aprire la strada a piccoli ma significativi riconoscimenti. C'è voglia di rimettersi in gioco, e lo farete con entusiasmo, forti del desiderio di dimostrare a voi stessi – più che agli altri – quanto valete.

Non perdete tempo: è il momento giusto per agire, proporre, chiedere, osare.

☘️☘️☘️☘️☘️ Cancro. Il dialogo torna a fluire con dolcezza. Dopo giorni in cui il confronto con il partner si è fatto acceso e, a tratti, faticoso, qualcosa finalmente cambia. L'atmosfera sentimentale torna a essere più distesa e armoniosa, e vi sentirete finalmente ascoltati e compresi. Non è escluso che possiate approfittare di questo clima più sereno per chiarire ciò che era rimasto in sospeso, ritrovando la complicità che sembrava smarrita. È un buon momento anche per chi è in cerca di amore: più autentici sarete, più sarà facile attrarre la persona giusta.

☘️☘️☘️☘️☘️ Leone. Soldi in arrivo, finalmente un regalo per voi stessi.

La settimana si apre con una notizia che non può che farvi sorridere: per molti nati nella prima decade si prospetta un momento favorevole sul piano economico. Dopo mesi di rinunce, è arrivata l’occasione di togliervi uno sfizio rimandato troppo a lungo. Si tratta di un piccolo traguardo che accende l’autostima e ricompensa la costanza. I nati nella seconda o terza decade, invece, potrebbe avvertire una certa confusione e difficoltà nel prendere decisioni economiche. In questi casi, è meglio aspettare e riflettere con calma, senza lasciarsi influenzare da desideri momentanei o pressioni esterne.